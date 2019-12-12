سقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي

الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية بسقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي، يأتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات في بغداد وفي مناطق عراقية أخرى.

وقد أعلن البرلمان العراقي أمس الأربعاء تأجيل جلسة بحث قانون الانتخاب في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية على تفاصيله، وأجّل مجلس النواب العراقي جلسته إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات، وقرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها إلى حين حسم الجدل على المادة 15 من القانون، والتي تتحدث عن تقاسم المقاعد النيابية 50% لصالح القوائم، و50% للتصويت الفردي، وهو ما يواجه اعتراضاً من بعض الكتل.

ودعت كتلة الحكمة النيابية العراقية جميع الكتل السياسية في العراق إلى تحمّل مسؤولياتها وتمرير قانون الانتخابات والاستعداد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وطالبت في بيان لها بتقسيم المحافظة إلى دوائر فردية متعددة، وتحديد عدد المقاعد المخصصة لها ما يمنح المدنيين والمستقلين فرصاً.

هذا وأغلق متظاهرون أمس بوابة الخروج في وزارة النفط في العاصمة العراقية، حيث منعوا موظفي الوزارة من الخروج. وأفادت مصادر عراقية بأن نية المتظاهرين في ساحة التحرير طرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة تحت عنوان "قائمة تشرين"، مضيفاً أن من بين التعديلات الدستورية التي يجري تداولها الانتقال إلى نظام شبه رئاسي.