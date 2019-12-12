وسائل إعلام إسرائيلية تكشف: أربع دول عربية في طريقها نحو التطبيع

الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تحاول دفع اتفاق "عدم اعتداء" مع 4 دول عربية، هي عُمان والإمارات والبحرين والمغرب، على أن يكون هذا الاتفاق خطوة مرحلية نحو تطبيع كامل بين إسرائيل وهذه الدول، التي توجد معها علاقات من وراء الكواليس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قالت إنها " مصادر دبلوماسية رفيعة".

وأضاف المصدر، أن الاتفاق يشمل تعزيز علاقات الصداقة مع هذه الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، كما يمنع هذا الاتفاق الدول الموقعة من الانضمام إلى حلف أو منظمة مع طرف ثالث ذي طابع عسكري أو أمني ومساعدته.

وصرح المصدر أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة إسرائيل في هذه الخطوة، حيث اجتمعت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بسفراء الإمارات والبحرين وعُمان والمغرب في واشنطن، وأبلغ السفراء واشنطن أنهم سينقلون الرسالة إلى القيادات السياسية وسيعودون بإجابة في أقرب وقت.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إسرائيل لم تعد تُخفي جهودها للتوصل إلى تطبيعٍ كامل مع دول عربية، وتحاول تعزيز التطبيع مع دول الخليج عبر موضوع الأمن وحرية الملاحة في مياه الخليج.

مصادر عربية أكدت للإعلام الإسرائيلي أن السعودية وضعت البحرين في الواجهة الدبلوماسية والإعلامية لتولي الموضوع.

ويذكر أن الحاخام الرئيس السابق لإسرائيل وحاخام القدس المحتلة موشيه بن عمار زار البحرين يوم الاثنين الفائت، واجتمع مع الملك ورجال دين من الشرق الأوسط.