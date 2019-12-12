نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو الحريري إلى عدم المغالاة في التعامل مع ضغوط الخارج

الوقت-اعتبر نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي فرزلي، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو "المؤهل والممثل للمكوّن الذي ينتمي إليه".

فرزلي اعتبر أنّه "لا يجوز للحريري إلا أن يعمل على تشكيل حكومة فعالة، تمثل الطوائف بشكل حقيقي".

وأكّد فرزلي أنّه على الرئيس الحريري "ألا يغالي في التعامل مع إملاءات الخارج"، مشدداً على أنّه " لا يجوز التأخير في تشكيل الحكومة".

وقال فرزلي: "لن يكون في لبنان حكومة بدون سياسيين"، وأضاف متوجهاً للحريري: "الحكومة ليست مجلس إدارة لتوزير مستشارين".

فرزلي طالب الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر عبر الميادين، بـ"الخروج من الحكومة فوراً"، مبرزاً أنّه "يريدون دخول باسيل في الحكومة حتى يستمر استنزاف رصيده السياسي".

وأوضح فرزلي أن رئيس الجمهورية ميشال عون "كان يتمنى ألا يشارك باسيل في الحكومة السابقة".

في سياق متصل، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أنّه "إذا كانت الغاية من انهيار لبنان هو استهداف حزب الله فإن الحزب لن يتضرر كتنظيم".