نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 14 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني أحد أهم أهداف الکيان الإسرائيلي من التهديدات الأخيرة، يمكن تقييمه بأنه خلق جو إعلامي بالتزامن مع الانتقادات الأوروبية الأخيرة لبرنامج الصواريخ الإيراني، وكذلك الترويج لمعاهدة عدم الاعتداء مع الدول العربية.

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟ الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية شهد يوم الخميس الماضي، تجمع المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير ببغداد اذ قدموا اليها من محافظات اخرى في محاولة للسيطرة على الاوضاع والحفاظ عليها

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟ الوقت- أعلنت وسائل الإعلام العراقية مؤخرًا عن وصول ثلاث طائرات إماراتية تحمل أسلحة إلى منطقة كردستان العراق، ولفتت أيضا إلى أن أبو ظبي تقوم بالكثير من التحركات المشبوهة في عدد من المدن العراقية للتأثير على الاحتجاجات في العراق.

حلف الناتو يختلف حول نهجه الأساسي بعد 70 سنة من تشكيله لقد أبقوا جثة الناتو حية على السرير تحت أجهزة الانعاش، حيث أنهم يحضرونها أحياناً لحضور الاجتماعات امام الكاميرات الإعلامية للقول ان تشخيص موت الدماغ كان خطأ.

أخبار

بلومبرغ: وليّ العهد السعودي غير راضٍ عن انجازات"رؤية 2030" الاقتصادية

بلومبرغ: وليّ العهد السعودي غير راضٍ عن انجازات"رؤية 2030" الاقتصادية

الوقت-كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركيّة أن السعودية بدأت مراجعة خطتها "رؤية 2030" لعصر ما بعد النفط، مبرزةً أنّ وليّ العهد محمد بن سلم

الحرس الثوري الإيراني: تصريح قرباني عن تدمير "تل أبيب" من لبنان محرّف الوقت-أكدّ المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن تصريحات العميد مرتضى قرباني، جرى تحريفها وفهمها بصورة خاطئة.

ترامب يخسر صفة "شخصية العام 2019" أمام الناشطة الشابة غريتا تونبرغ الوقت-اختارت مجلّة "تايم" الأميركيّة يوم أمس الأربعاء، غريتا تونبرغ، الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ والبالغة

سقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية بسقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي، يأتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات في بغداد وفي مناطق عراقية أخرى.

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف: أربع دول عربية في طريقها نحو التطبيع الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تحاول دفع اتفاق "عدم اعتداء" مع 4 دول عربية، هي عُمان والإمارات والبحرين والمغرب، على أن ي

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو الحريري إلى عدم المغالاة في التعامل مع ضغوط الخارج الوقت-اعتبر نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي فرزلي، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو "المؤهل والممثل للمكوّن الذي ينتمي إليه".

نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد الوقت-يصوّت اليوم أكثر من 24 مليون ناخب مسجلّين في الجزائر بينهم نحو 4 ملايين في الخارج لاختيار رئ

"داعش" يحاول التسلل نحو البادية.. والجيش السوري يحبط محاولتهم الوقت- كبد الجيش العربي السوري المجموعات الإرهابية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد بإدلب ومحيطها خسائر فادحة خلال تصديه لاعتداءاتهم في تلك المنطقة، في وقت أحبطت وحدات الجيش محاولة تسلل لمسلحي جماعة ’داعش’ الوهابية في البادية الشرقية.

وزير الاتصالات الإيراني: أحبطنا هجمة إلكترونية منظمة حكومياً الوقت- أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني عن إحباط هجمة سيبرانية الكترونية منظمة حكوميا، استهدفت البنى التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية في البلاد.

الخارجية التركية تهدد أمريكا بغلق قاعدتي "إنجيرليك" و"كورجيك" الوقت- هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بغلق قاعدتي "أنجيرليك" و"كورجيك" الأمريكيتين، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

السفير النمساوي في طهران يؤكد أن بلاده ترغب كثيراً بالحفاظ على الاتفاق النووي الوقت- اكد السفير النمساوي في طهران شتيفان شولتز بان بلاده ترغب كثيرا بالحفاظ على الاتفاق النووي، لافتا الى ان وعود الاتفاق يجب ان تتحقق.

صحيفة عربية تكشف عن مخطط إسرائيلي بتمويل خليجي لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق الوقت- كشفت صحيفة عربية، الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي – غربي بتمويل خليجي لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من الدول العربية في مقدمتها العراق.

خلال محادثات أستانا.. لقاء بين الوفدين الايراني والسوري الوقت- أجرى الوفد الإيراني الى محادثات أستانا برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي أصغر خاجي"، لقاءً مع الوفد السوري برئاسة "بشار الجعفري".

مؤتمر عملية اسطنبول الثامن.. الأهداف والتحديات الوقت- انعقد مؤتمر عملية إسطنبول الثامن (قلب آسيا) الاثنين 9 ديسمبر. تزامناً مع مرور عاماً على محادثات السلام الأفغانية والتي من المحتمل أن تتوصل إلى اتفاق، فإن مؤتمر عملية اسطنبول الثامن له أهمية خاصة بالنسبة للدول المشاركة...

الخليل على فوهة بركان وانتفاضة جديدة تلوح في الأفق الوقت- يستغل "الكيان الاسرائيلي" خلال هذه المرحلة الدعم الأمريكي اللامحدود له وكذلك صمت المجتمع الدولي عن جرائمه، ليقوم بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في البلدة القديمة من ...

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني أحد أهم أهداف الکيان الإسرائيلي من التهديدات الأخيرة، يمكن تقييمه بأنه خلق جو إعلامي بالتزامن مع الانتقادات الأوروبية الأخيرة لبرنامج الصواريخ الإيراني، وكذلك الترويج لمعاهدة عدم الاعتداء مع الدول العربية.

ما هو الدور الذي تلعبه المناطق الكردية في هذه الحرب؟ الوقت- بعد الدور الخبيث الذي لعبته الولايات المتحدة في العراق وبذلها للكثير من الجهود لخلق حالة من عدم الاستقرار والامان في هذا البلد ، أصبح لدى قادة البيت الابيض في وقتنا الحالي خطة خبيثة لإشعال فتيل حرب شاملة في العراق، وذلك بالتعاون مع قادة إقليم كردستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن....

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان الوقت-أظهرت وثائق رسمية حجم الخسائر الأمريكية الهائلة وتقييمات قاسية جراء حرب أفغانستان، التي استمرت أكثر من 18 عاماً متواصلة،

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟ الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف

عباس: لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس الوقت-أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى انتخابات تشريعية، مؤكداً أنه لن يقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الخارجية التركية تهدد أمريكا بغلق قاعدتي "إنجيرليك" و"كورجيك"

"داعش" يحاول التسلل نحو البادية.. والجيش السوري يحبط محاولتهم

ما هو الدور الذي تلعبه المناطق الكردية في هذه الحرب؟

وزير الاتصالات الإيراني: أحبطنا هجمة إلكترونية منظمة حكومياً

نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

خلال محادثات أستانا.. لقاء بين الوفدين الايراني والسوري

الخليل على فوهة بركان وانتفاضة جديدة تلوح في الأفق

سقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو الحريري إلى عدم المغالاة في التعامل مع ضغوط الخارج

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف: أربع دول عربية في طريقها نحو التطبيع

السفير النمساوي في طهران يؤكد أن بلاده ترغب كثيراً بالحفاظ على الاتفاق النووي

مؤتمر عملية اسطنبول الثامن.. الأهداف والتحديات

بلومبرغ: وليّ العهد السعودي غير راضٍ عن انجازات"رؤية 2030" الاقتصادية

ترامب يخسر صفة "شخصية العام 2019" أمام الناشطة الشابة غريتا تونبرغ

صحيفة عربية تكشف عن مخطط إسرائيلي بتمويل خليجي لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق

حزب موراليس يختاره مديراً لحملته في الانتخابات البوليفية المقبلة

بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب تمهيداً لعزله

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

إيران تتمتع بالمصداقية لا بالنفوذ في العراق.. مصلحة ثلاثة تيارات من الاضطرابات العراقية

خطاب الجبير حول اليمن: هزيل أم هزلي؟

هل انفتح باب المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟

برشلونة يفضل التعاقد مع نيمار على مبابي

شرطة أوروبية تنفذ عملية ضخمة لمكافحة تبييض الأموال

الأسد: سأشعر بالاشمئزاز إذا تعيّن علي إجراء نقاشات مع إردوغان

بيع موزة بـ120 ألف دولار في معرض "آرت بازل"

حرائق تطوق سيدني وتخلف خسائر كبيرة

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن.. هل سيستيقظ الضمير العالمي قريباً ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا

وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

في إطار التفاهمات الودية.. الحكومة اليمنية تفرج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

الهجوم الإرهابي على أحد قادة الجهاد الإسلامي.. لعبة الحياة والموت لـ"نتنياهو"

الاستخبارات الروسية: واشنطن ضالعة بالأزمة السياسية في بوليفيا

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

مستقبل الإصلاح في السعودية.. مأساة أم كوميديا؟

إسرائيل والمرأة الفلسطينية.. هل لا يزال لدى النساء في فلسطين حقوق إنسانية؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

الخميس 14 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

الوقت-يصوّت اليوم أكثر من 24 مليون ناخب مسجلّين في الجزائر بينهم نحو 4 ملايين في الخارج لاختيار رئ

مواضيع ذات صلة

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

بن قرينة يهدد بالانسحاب من الانتخابات الجزائرية إذا ثبت عدم نزاهتها

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-يصوّت اليوم أكثر من 24 مليون ناخب مسجلّين في الجزائر بينهم نحو 4 ملايين في الخارج لاختيار رئيس جديد للبلاد، وقد أعدّت السلطة المستقلة للانتخابات أكثر من 61 ألف مكتب اقتراع لتسيير العملية الانتخابية.

ووسط ارتفاع أصوات داعية للمقاطعة وأخرى تنادي بالخروج للاحتجاج في الشارع يوم الاقتراع، يأتي تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر بمثابة التحدي لتجنيب البلاد مخاطر الوقوع في فراغ دستوري، أو الانزلاق إلى أفخاخ الاختراق أو التآمر الخارجي.

استحقاق رئاسي تتوجه نحوه الجزائر وهي ترفض أيّ شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها قاطعة امتداد أيادي القوى الاستعمارية ومصالحها في تحديد مصير البلاد وخياراتها السيادية ومتأهبة لإحباط محاولات زعزعة الاستقرار فيها.

وتراهن القوات المسلّحة الجزائرية بما لديها من خبرة وتدريب وإمكانيات على العبور بالبلاد إلى شاطئ الاستقرار عبر تأمين خيار الشعب الجزائري الحر والمسؤول.

الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح دعا الجزائريين إلى الاقتراع من أجل اختيار رئيسهم المقبل. بن صالح وفي رسالة إلى الشعب الجزائري قال الأربعاء إن الاستحقاق سيكون تاريخياً، مؤكّداً أن الدولة وفت بالتزاماتها لتمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية، وأضاف أن "عمليات التشويش صادرة ممن يتخذون من الديمقراطية شعاراً من دون الاحتكام إلى مقتضياتها".

من جهته، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر الأربعاء دعمه ومساندته المرشح للانتخابات الرئاسية، مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. الحزب دعا في بيان له أنصاره إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات لضمان فوز ميهوبي، كما حث المحافظين ورؤساء اللجان الانتقالية على مواصلة تعبئة المواطنين وتشجيعهم على ضرورة المشاركة الكثيفة.

وقبل ساعات من عمليات التصويت تظاهر الآلاف في الجزائر رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية. المتظاهرون تجمعوا في العاصمة رافعين لافتات باللون الأحمر للتعبير عن رفضهم إجراء هذا التصويت اليوم لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، ويطالب المشاركون بحل النظام السياسي بأكمله رافضين الانتخابات التي يرون أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراريته.

وخرجت أيضاً في العاصمة الجزائرية تظاهرة باتجاه المحكمة العليا، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحماية المؤسسات الدستورية وتأمين العملية الانتخابية. وتأتي التظاهرة بعد تعرّض عدد من الجزائريين في الخارج لحوادث اعتداء لفظي وجسدي بسبب مشاركتهم في الانتخابات.

وفي سعيها لمكافحة الفساد، أصدرت محكمة جزائرية قبل يومين أحكاماً بالسجن على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بعد اتهامهم بالفساد.

وانطلقت صبيحة الإثنين عمليات التصويت في مناطق الصحراء، بعد إدلاء الجزائريين في الخارج بأصواتهم، وشدد وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم على رفض بلاده "أيّ تدخل خارجيّ في شؤونها الداخليّة".

ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس والوزير السابق عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الجزائر انتخابات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء