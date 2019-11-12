الخارجية التركية تهدد أمريكا بغلق قاعدتي "إنجيرليك" و"كورجيك"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 15 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة بينما تستمر تركيا في التأكيد على قرارها بعدم الانسحاب من إدلب ودعم الإرهابيين، تصر الحكومة السورية على رفضها قبول وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، لبسط سيادتها الشرعية على جميع أراضيها، بالإضافة إلى إنهاء وجود الجماعات الإرهابية.

أسباب الجولة الجديدة من التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد البرنامج النووي الإيراني أحد أهم أهداف الکيان الإسرائيلي من التهديدات الأخيرة، يمكن تقييمه بأنه خلق جو إعلامي بالتزامن مع الانتقادات الأوروبية الأخيرة لبرنامج الصواريخ الإيراني، وكذلك الترويج لمعاهدة عدم الاعتداء مع الدول العربية.

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟ الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية شهد يوم الخميس الماضي، تجمع المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير ببغداد اذ قدموا اليها من محافظات اخرى في محاولة للسيطرة على الاوضاع والحفاظ عليها

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟ الوقت- أعلنت وسائل الإعلام العراقية مؤخرًا عن وصول ثلاث طائرات إماراتية تحمل أسلحة إلى منطقة كردستان العراق، ولفتت أيضا إلى أن أبو ظبي تقوم بالكثير من التحركات المشبوهة في عدد من المدن العراقية للتأثير على الاحتجاجات في العراق.

أخبار

فضيحة جديدة في الـ"فيسبوك"

فضيحة جديدة في الـ"فيسبوك"

الوقت- تعرضت شركة "فيسبوك" لفضيحة جديدة حاولت احتوائها بالاستغناء عن خدمات المتسبب بها. وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب "محظور"، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارا، خلال الآونة الأخيرة.

زيدان يتوعد بإخراج ليفربول من البطولة الوقت- رغم قوة الفرق التي قد تضعها القرعة في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لم يبد المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان قلقا من مواجهة أي منهم، خاصة ليفربول حامل اللقب.

آرسنال ينجو من فخ ستاندرد لييج ويكمل مشواره باليوروباليج الوقت- حول أرسنال تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع مستضيفه ستاندار لييج ليتصدر مجموعته في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما ودع دينامو كييف ولاتسيو البطولة عقب الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

إغلاق 80% من المطاعم والمقاهي في الكويت الوقت- رجح مصدر مسؤول في بلدية الكويت إغلاق أكثر من 80% من المطاعم والمقاهي المرخصة داخل البلاد، في حال تطبيق قرار المجلس البلدي بخصوص منع "الشيشة" في الأماكن المغلقة.

ارتفاع انتاج الذهب في روسيا حوالي 11% الوقت- ارتفع إنتاج الذهب في روسيا على مدار الـ9 أشهر الأولى من 2019، إلى 268.638 طن، إي بنسبة حوالي11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

زيادة الوزن وعلاقته بمعدل الذكاء الوقت- أشارت دراسة مثيرة للجدل إلى أن لزيادة الوزن صلة مباشرة بخفض معدل الذكاء، كونها تؤثر على القشرة المخية المسؤولة عن اتخاذ القرار والتفكير والذكاء والإبداع.

الفول السوداني كاد أن يقتل رضيعاً الوقت- كاد رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا أن يلقى حتفه بسبب حبة فول سوداني، بعد أن فشل في ابتلاعها وعلقت في قصبته الهوائية.

المطران حنا يدين استقبال البحرين للحاخام الصهيوني "بن عمار" الوقت-رفض رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا ما وصفها بـ"اللقاءات التطبيعية المشبوهة"

الجمهوري ماكونيل: التحقيق مع ترامب هو الأكثر ظلماً في التاريخ المعاصر الوقت-أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير المقبل

سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم الوقت-هدد قائد حرس الثورة الإيراني حسين سلامي، الولايات المتحدة وبريطانيا و"إسرائيل" وأعداء بلاده "الذين يفتنون في المنطقة

بلومبرغ: وليّ العهد السعودي غير راضٍ عن انجازات"رؤية 2030" الاقتصادية الوقت-كشفت وكالة "بلومبرغ" الأميركيّة أن السعودية بدأت مراجعة خطتها "رؤية 2030" لعصر ما بعد النفط، مبرزةً أنّ وليّ العهد محمد بن سلم

الحرس الثوري الإيراني: تصريح قرباني عن تدمير "تل أبيب" من لبنان محرّف الوقت-أكدّ المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أن تصريحات العميد مرتضى قرباني، جرى تحريفها وفهمها بصورة خاطئة.

ترامب يخسر صفة "شخصية العام 2019" أمام الناشطة الشابة غريتا تونبرغ الوقت-اختارت مجلّة "تايم" الأميركيّة يوم أمس الأربعاء، غريتا تونبرغ، الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ والبالغة

سقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية بسقوط قذيفتين في محيط مطار بغداد الدولي، يأتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات في بغداد وفي مناطق عراقية أخرى.

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف: أربع دول عربية في طريقها نحو التطبيع الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تحاول دفع اتفاق "عدم اعتداء" مع 4 دول عربية، هي عُمان والإمارات والبحرين والمغرب، على أن ي

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو الحريري إلى عدم المغالاة في التعامل مع ضغوط الخارج الوقت-اعتبر نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي فرزلي، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري هو "المؤهل والممثل للمكوّن الذي ينتمي إليه".

نحو 40 مليون ناخب جزائري يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد الوقت-يصوّت اليوم أكثر من 24 مليون ناخب مسجلّين في الجزائر بينهم نحو 4 ملايين في الخارج لاختيار رئ

هل تتمكن الجزائر من تخطي الاستحقاق الكبير؟ الوقت- تشهد الجزائر اليوم استحقاقاً كبيراً لتعيين رئيسا جديدا للبلاد، لكن الاقدام على هذه الخطوة لن يكون سلساً ولن يجري في ظروف هادئة، اذ ان هناك استنفار كامل للجيش لمنع أي خروقات ...

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة بينما تستمر تركيا في التأكيد على قرارها بعدم الانسحاب من إدلب ودعم الإرهابيين، تصر الحكومة السورية على رفضها قبول وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، لبسط سيادتها الشرعية على جميع أراضيها، بالإضافة إلى إنهاء وجود الجماعات الإرهابية.

هدوء ما بعد العاصفة، العراق نحو الاستقرار بعد مرور اكثر من 70 يومًا من الاحتجاجات في الشوارع العراقية بمختلف المحافظات، لم يتم احتواء الأزمة في العراق حتى الان مع استمرار بعض الاضطرابات في بعض المدن.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هل تتمكن الجزائر من تخطي الاستحقاق الكبير؟

زيدان يتوعد بإخراج ليفربول من البطولة

سلامي مهدداً أعداء إيران: سنضرب مصالحكم

فضيحة جديدة في الـ"فيسبوك"

ارتفاع انتاج الذهب في روسيا حوالي 11%

جولة آستانة الرابعة عشرة... من مطالب دمشق إلى تمرد تركيا والمعارضة

المطران حنا يدين استقبال البحرين للحاخام الصهيوني "بن عمار"

هدوء ما بعد العاصفة، العراق نحو الاستقرار

الجمهوري ماكونيل: التحقيق مع ترامب هو الأكثر ظلماً في التاريخ المعاصر

زيادة الوزن وعلاقته بمعدل الذكاء

آرسنال ينجو من فخ ستاندرد لييج ويكمل مشواره باليوروباليج

الفول السوداني كاد أن يقتل رضيعاً

إغلاق 80% من المطاعم والمقاهي في الكويت

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

أهداف واشنطن الخفية وراء فرض عقوبات على قادة عصائب أهل الحق

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا

وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة

السعودية ومخاض ولادة شكل جديد لعلاقات القوة في مجلس التعاون

مؤتمر عملية اسطنبول الثامن.. الأهداف والتحديات

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية

تحرير آخر وكر للجماعات الإرهابية.. ما هي الهدايا الجديدة التي قدّمتها أنقرة للإرهابيين لوقف هزائمهم في إدلب + صور

بالصورة: الحاخام موشيه عمار في البحرين وإلى جانبه رجل الدين اللبناني علي الأمين

اللاجئون السوريون ورحلة العودة.. طوعاً أم إكراهاً؟

خطاب الجبير حول اليمن: هزيل أم هزلي؟

تنامي قدرة الدفاعات الجوية اليمنية.. كيف تمكّنت قوات "أنصار الله" من إسقاط أربع طائرات سعودية في أقل من أسبوع؟ + صور

قمة باريس تتعهد بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

هجوم تنظيم داعش على طاجيكستان

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

إسرائيل والمرأة الفلسطينية.. هل لا يزال لدى النساء في فلسطين حقوق إنسانية؟

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

اعتراف صهيوني بقدرة الصواريخ الفلسطينية.. هل تقوم "تل أبيب" باستبدال القبة الحديدية بدفاعات ليزرية؟ + صور

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

باريس توجّه انتقادات لاذعة لطهران وتمدّ يدها نحو "إسرائيل".. الوقاحة بنكهة فرنسية

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الخارجية التركية تهدد أمريكا بغلق قاعدتي "إنجيرليك" و"كورجيك"

الأربعاء 13 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
الخارجية التركية تهدد أمريكا بغلق قاعدتي "إنجيرليك" و"كورجيك"
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بغلق قاعدتي "أنجيرليك" و"كورجيك" الأمريكيتين، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

وقال جاويش أوغلو إنه "إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها"، مشددا في هذا السياق على أنه "ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: أنه "في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك"، مؤكدا أن "تركيا منفتحة على بدائل لمقاتلات "إف 35" الأمريكية، بما في ذلك من روسيا".

وبدأت في منتصف يوليو/ تموز الماضي، عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، والتي تسببت في أزمة بين تركيا والولايات المتحدة. ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل منظومة إس-400 بالكامل في أبريل/ نيسان 2020. من جانبها، طالبت واشنطن بإلغاء الصفقة في مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت"، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

جاويش أوغلو تركيا الولايات المتحدة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء