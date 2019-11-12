صحيفة عربية تكشف عن مخطط إسرائيلي بتمويل خليجي لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق

الوقت- كشفت صحيفة عربية، الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي – غربي بتمويل خليجي لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من الدول العربية في مقدمتها العراق.

وقالت صحيفة "البناء" اللبنانية في خبر إن "بعض الجهات الأمنية نبهت من قيام مجموعات تشغلها مخابرات غربية وإسرائيلية بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بهدف خلط الأوراق وتعميم الفوضى في عدد من دول المنطقة".

وأضافت أن الجهات الأمنية "رشحت الأردن والعراق ومصر كأولوية ولم تستبعد لبنان عن اللائحة"، مشيرة إلى أن " الجهات الأمنية أكدت أن تمويلاً خليجياً للمشروع المذكور تم تأمينه بطلب أميركي مباشر".

وكان عضو مجلس الامة الكويتي السابق ناصر الدويلة كشف في وقت سابق، أن ما يجري في العراق "مؤامرة" إسرائيلية ابعد من مناكفة إيران، محذرا من أن تلك المؤامرة قد تمس وجود الكويت.