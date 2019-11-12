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  الأربعاء 13 ربيع الثاني 1441

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أخبار

خلال محادثات أستانا.. لقاء بين الوفدين الايراني والسوري

الأربعاء 13 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
خلال محادثات أستانا.. لقاء بين الوفدين الايراني والسوري
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الوقت- أجرى الوفد الإيراني الى محادثات أستانا برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي أصغر خاجي"، لقاءً مع الوفد السوري برئاسة "بشار الجعفري".

وجرى خلال اللقاء بحث البنود المدرجة على جدول أعمال الجولة الحالية ضمن صيغة أستانا حيث تم تنسيق المواقف إزاء هذه البنود والبيان الختامي الذي يصدر اليوم حول نتائج الجولة.

وبحث الوفدان النقاط المدرجة على جدول أعمال الجولة الحالية لاجتماعات أستانا.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس الثلاثاء الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا حول سوريا.

يذكر أن اجتماعات أستانا بدأت في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت ثلاثة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

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