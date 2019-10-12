موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟ الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية شهد يوم الخميس الماضي، تجمع المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير ببغداد اذ قدموا اليها من محافظات اخرى في محاولة للسيطرة على الاوضاع والحفاظ عليها

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟ الوقت- أعلنت وسائل الإعلام العراقية مؤخرًا عن وصول ثلاث طائرات إماراتية تحمل أسلحة إلى منطقة كردستان العراق، ولفتت أيضا إلى أن أبو ظبي تقوم بالكثير من التحركات المشبوهة في عدد من المدن العراقية للتأثير على الاحتجاجات في العراق.

إيران تتمتع بالمصداقية لا بالنفوذ في العراق.. مصلحة ثلاثة تيارات من الاضطرابات العراقية قال السفير الإيراني السابق لدى العراق إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أرادت الاستقرار، والسلم، والرفاهية، والتطور والعيش الرغيد لكل العراقيين.

المناورات الإسرائيلية: بين الشكل والمضمون الوقت- يكثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضربة عسكرية إسرائيلية لحزب الله. الكلام الإسرائيلي القديم الجديد يتزامن مع أزمة سياسية يعيشها الكيان الإسرائيلي لا سابق لها في ظل الذهاب

أخبار

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

الوقت-أظهرت وثائق رسمية حجم الخسائر الأمريكية الهائلة وتقييمات قاسية جراء حرب أفغانستان، التي استمرت أكثر من 18 عاماً متواصلة،

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟ الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف

عباس: لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس الوقت-أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى انتخابات تشريعية، مؤكداً أنه لن يقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس.

ترقّب للجولة الـ14 من مفاوضات أستانة حول سوريا الوقت-أعلن أيبيك سمادياروف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن جميع الوفود المشاركة إلى مفاوضات

بالصورة: الحاخام موشيه عمار في البحرين وإلى جانبه رجل الدين اللبناني علي الأمين الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحاخام الرئيس السابق لإسرائيل موشيه بن عمار زار البحرين مساء أمس الاثنين حيث اجتمع مع الملك ورجال دين من الشرق الأوسط.

الأسد: سأشعر بالاشمئزاز إذا تعيّن علي إجراء نقاشات مع إردوغان الوقت-أغلق موقع تويتر حساب رئاسة الجمهورية أثناء بثها مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع "راي نيوز 24" الإيطالية والتي تم منع عرضها على المحطة.

قمة باريس تتعهد بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا الوقت-توصلت قمة باريس التي جمعت زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق لتطبيق وقف كامل لإطلاق النار ش

فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها ستستضيف مؤتمراً دولياً بشأن لبنان غداً الأربعاء. وأوضحت الخارجية أن الهدف من

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية شهد يوم الخميس الماضي، تجمع المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير ببغداد اذ قدموا اليها من محافظات اخرى في محاولة للسيطرة على الاوضاع والحفاظ عليها

إجراءات أمنية مشدّدة في بغداد بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر الوقت-قطع محتجون عراقيون طريق بغداد - كربلاء في حي العباس في كربلاء بحرق الاطارات. وتشهد العاصمة العراقية إجراءات أمنية مشددة مع انتشار قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية عند مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مركز ساحة التحرير، وكذلك المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر اليوم الثلاثاء.

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟ الوقت- أعلنت وسائل الإعلام العراقية مؤخرًا عن وصول ثلاث طائرات إماراتية تحمل أسلحة إلى منطقة كردستان العراق، ولفتت أيضا إلى أن أبو ظبي تقوم بالكثير من التحركات المشبوهة في عدد من المدن العراقية للتأثير على الاحتجاجات في العراق.

أبعاد الهرولة السعودية نحو دمشق وآفاق العلاقات بين البلدين الوقت- تحركات دبلوماسية وإعلامية وسياسية متسارعة تشهدها العلاقات السعودية_السورية هذه الأيام، والجميع يتحدث عن عودة العلاقات بين البلدين بشكل تدريجي، بعد مضي أكثر من 8 ...

إيران تتمتع بالمصداقية لا بالنفوذ في العراق.. مصلحة ثلاثة تيارات من الاضطرابات العراقية قال السفير الإيراني السابق لدى العراق إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أرادت الاستقرار، والسلم، والرفاهية، والتطور والعيش الرغيد لكل العراقيين.

المناورات الإسرائيلية: بين الشكل والمضمون الوقت- يكثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضربة عسكرية إسرائيلية لحزب الله. الكلام الإسرائيلي القديم الجديد يتزامن مع أزمة سياسية يعيشها الكيان الإسرائيلي لا سابق لها في ظل الذهاب

هل انفتح باب المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ إن طلب ترامب أكثر من أن يکون نتيجةً لنهج قبول أولوية الدبلوماسية في السياسة الخارجية وفقاً لقاعدة رابح-رابح، هو استمرار للسياسات الأحادية والاستعلائية للبيت الأبيض في مواجهة أعدائه على مدى عقود.

الخزعلي: أمريكا متورطة بدماء العراقيين خلال الأحداث الأخيرة الوقت- اتهم الأمين العام لــ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تل أبيب وواشنطن بــ "التورط في دماء العراقيين" خلال الأحداث الأخيرة، متوعداً بأن "تدفعا الثمن غالياً مع السعودية والإمارات".

وزير الاتصالات الإيراني: سيتم إطلاق مفاجأة كبرى للشعب يوم الخميس المقبل الوقت- اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "محمد جواد آذري جهرمي" انه سيتم اطلاق مفاجأة كبرى للشعب يوم الخميس المقبل.

وزير الطاقة الإيراني: عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعاً الوقت- أعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان أن عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

هيئة النزاهة في العراق تصدر أوامر بالقبض على 9 وزراء و12 نائبا و11 محافظا الوقت- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و 12 نائبا، و 11 محافظا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

رفضاً للمخططات الاستيطانية... إضراب شامل بالخليل رفضاً لمخططات استيطانية جديدة الوقت- شلّ الإضراب العام صباح الإثنين، كافة مناحي الحياة في محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قمة باريس تتعهد بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا

إيران تتمتع بالمصداقية لا بالنفوذ في العراق.. مصلحة ثلاثة تيارات من الاضطرابات العراقية

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

المناورات الإسرائيلية: بين الشكل والمضمون

فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان

أبعاد الهرولة السعودية نحو دمشق وآفاق العلاقات بين البلدين

ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟

ترقّب للجولة الـ14 من مفاوضات أستانة حول سوريا

كواليس الاشتباكات مع المتظاهرين ليلة الجمعة في العاصمة العراقية

إجراءات أمنية مشدّدة في بغداد بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر

خطاب الجبير حول اليمن: هزيل أم هزلي؟

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

بالصورة: الحاخام موشيه عمار في البحرين وإلى جانبه رجل الدين اللبناني علي الأمين

عباس: لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس

الأسد: سأشعر بالاشمئزاز إذا تعيّن علي إجراء نقاشات مع إردوغان

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

سفراء دول عربية إلى واشنطن لــ"إبرام" اتفاقيات "عدم اعتداء مع اسرائيل"

أهداف واشنطن الخفية وراء فرض عقوبات على قادة عصائب أهل الحق

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب تمهيداً لعزله

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

ثلاث مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل في مصر

حزب موراليس يختاره مديراً لحملته في الانتخابات البوليفية المقبلة

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا

تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية في عرض البحر.. تعّرف على الطائرة من دون طيار "بليكان" + صور

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

المقداد: تركيا ودول عربية منها السعودية زودت تنظيمات إرهابية بمواد كيميائية

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

هل تكون الرياضة مفتاح حل "الأزمة الخليجية"؟

مستقبل الإصلاح في السعودية.. مأساة أم كوميديا؟

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

إسرائيل والمرأة الفلسطينية.. هل لا يزال لدى النساء في فلسطين حقوق إنسانية؟

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

لماذا تقوم السعودية بنقل معدات عسكرية إلى جنوب اليمن؟

باريس توجّه انتقادات لاذعة لطهران وتمدّ يدها نحو "إسرائيل".. الوقاحة بنكهة فرنسية

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
كلام المطران عودة: استهداف لحزب الله أم المسيحيين؟

مواضيع ذات صلة

المقاومة تفتقد المطران المقاوم هيلاريون كبوشي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في خضم الأزمة اللبنانية، وعلى وقع الظروف الدقيقة والحرجة للغاية التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة،  خرج متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بمواقف أثارت الكثير من الجدل على الساحة اللبنانية. فقد ادّعى المطران عودة خلال ترؤسه قداساً وجنازاً لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة للنائب جبران تويني في كاتدرائية القديس جاورجيوس، وسط بيروت: "لبنان اليوم محكومة من شخص، كلكم تعلمونه وهو يعلم ما لا تعلمون ويحتمي بسلاح مجموعة تدعمه".

الردود على المطران عودة جاءت بالجملة، بين رسمية وشعبية، انطلقت من بيروت ولم تنتهِ في فلسطين المحتلّة.

أولى الردود صدرت عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أكّد أنّه كلام غير بريئ، قائلاً: "هناك من يطلع ليقول البلد يحكم من رجل واحد وبقوة السلاح مع احترامنا لهذا الرجل وحكمته ولانه حكيم فهو لا يسمح لنفسه بحكم البلاد وفيها عقول ومكونات أخرى، لكن هذا الكلام يصدر عن من يحاول ان يجهّل الاسباب الحقيقية للازمة ويحاول ان يعطي ويبرر استهداف المقاومة في لبنان وهذا الكلام ليس بريئاً ومن يقوله ليس بريئاً". من جهته، ردّ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، الياس بوصعب، على المطران عودة، من دون أن يسميه، بالقول: "مؤسف ما سمعناه اليوم من كلام سياسي غير جامع وتخطّى المطالب الاجتماعية للمواطنين، فزاد اقتناعنا بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة مدنية، فيكون هناك فصل للدين عن الدولة".

لم تتوقّف الردود عند الحدود اللبنانية، فقد جاء الردّ من فلسطين المحتلّة، ومن الكنيسة التي ينتمي إليها المطران عودة، إذ أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس عطا الله حنا، أنه كان لحزب الله دور في الدفاع عن الحضور المسيحي في سوريا وأكثر من موقع في المشرق. وفي حين رفض المطرام حنا التطاول على مقام السيد حسن نصر الله والحزب، موضحاً أكّد أن استعمال منبر الكنيسة للتطاول على حزب لبناني مرموق موقف مرفوض ولا يمثلنا كمسيحيين أرثوذكس.

لا شكّ أن كلام المطران عودة في هذه المرحلة الدقيقة يساهم في تسعير النيران اللبنانية، وربّما جرّها إلى حرب أهلية، وهنا نشير إلى التالي:

أوًلاً: يدرك المطران عودة حقّ المعرفة أن حزب الله لم يستخدم هذا السلاح في الداخل اللبناني، بل ساهم هذا السلاح في حماية لبنان من الكيانين الإسرائيلي والتكفيري. هذا السلاح هو الذي حما الكثير من المسيحيين، كما المسلمين، في لبنان وسوريا من بطش الإرهاب. فلماذا هذا الاستهداف في ظل هذه الظروف، وبما أنّه لا حسابات داخلية بين المطران عودة وحزب الله، فهل هو مرتبط بأجندات خارجيّة أو سوء تقدير سياسي؟

ثانياً: في زيارته التي أجراها إلى لبنان قبل أشهر، خصّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “صديقه الرائع” على حدّ قوله، المطران عودة بزيارة في مقر المطرانية في الأشرفية. وضع البعض هذه الزيارة حينها في إطار العلاقات الشخصية، ولكن هنا من حقّنا نسأل: ألا تكشف عشرات الكتب الأمريكية عن طرق استفادة واشنطن من العلاقات الشخصية والدينية لتمرير مشاريعها السياسيّة؟ ندعو المطران عود الذي تساءل في خطبته عن الثقافة أن يطالع مثل هذه الكتب الثقافية أيضاً.

ثالثاً: سئل المطران عودة: "أين الثقافة؟ أين العلم؟ أين المستوى اللبناني الّذي نفتخر به؟ شخص لا نعرف ماذا يَعرف، يحكم بنا". وهنا نجيب أن ثقافة المقاومة التي نجح حزب الله في تقديم أبهى صورها باتت نموذجاً يحتذى به في لبنان والعالم العرب. وأما بالنسبة للعلم، فقد اعترف الكيان الإسرائيلي ومن خلفه واشنطن بالعقول العلمية لهذه المقاومة التي نجحت في هزيمة ومواجهة العقول الأمريكية والإسرائيلية. وأما المستوى اللبناني، فبالفعل ما فعله هذا الحزب اللبناني بسلاحه عجزت عنه كافة الجبوش العربية. ندعو المطران عودة للاطلاع على الاحصاءات التي تخص بيئة هذه المقاومة، ليعرف حقّ المعرفة المستوى الثقافي والعلمي لهذه البيئة، عندها سيعرف جيداً أن هذا المستوى اللبناني مدعاة للفخر أم لا.

رابعاً: وسائل التواصل كانت منبراً واسعاً للرد على كلام المطران، وفي حين كتب أحدهم أن "حزب اللّٰه ملتزم بوثيقة مار مخايل مع أكبر حزب مسيحي في لبنان، وفي سوريا فلتسمع لآراء بعض رعيّتك"، نشر البعض الآخر مقطع فيديو للشهيد القائد مصطفى بدر الدين في زيارة لدير للراهبات في معلولا بعد تحريرها من داعش، فهذا السلاح هو الذي دافع عن الكنيسة في سوريا، ولو لم يفعل ذلك، لم يكن التكفيريون ليسمحوا للمطران عودة بالبقاء في بيروت. أبرز هذه الردود جاءت على لسان النائب اللبناني اللواء جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "المطران عودة: هذا البلد يُحكم من شخص تعرفونه جميعًا، ولا أحد يتفوّه بكلمة، ويُحكم من جماعة تحتمي بالسلاح! لو قال: هذا البلد كان سيُحكم من شخص تعرفونه جميعاً، أبو بكر البغدادي وجماعة داعش، ولولا المقاومة لما بقِيَ مِنّا أحد"! لكان أرضى الله والحقيقة ومسيحيي ومسلمي لبنان وسوريا".

في الختام، لا يخلو كلام المطران عودة من أمرين إما سوء تقدير سياسي أو كلام مشبوه، وأما دينياً، فلو اختلف المطران عودة مع سلاح المقاومة، للأسباب التي يريدها، فإن الواجب الديني والأخلاقي يفرض  على رجل الدين المساهمة في إطفائه، سواء أكان مطراناً أم شيخاً، لا أن يزيد النار تسعيراً، أي إن هذا المطران لم يراعِ الزيّ الديني الذي يرتديه، ولا الكنيسة ومبادئها، فهل نضع كلامه في خائنة الشبهة؟ ألا يعدّ كلامه استهدافاً للمسيحيين قبل حزب الله؟

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المطران عودة لبنان حزب الله سلاح المقاومة الكيان الإسرائيلي المطران حنا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء