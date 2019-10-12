بالصورة: الحاخام موشيه عمار في البحرين وإلى جانبه رجل الدين اللبناني علي الأمين

الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحاخام الرئيس السابق لإسرائيل موشيه بن عمار زار البحرين مساء أمس الاثنين حيث اجتمع مع الملك ورجال دين من الشرق الأوسط.

ونشرت وسائل الاعلام صورة للقاءات الحاخام موشيه عمار يظهر فيها رجل الدين اللبناني علي الأمين.

وبحسب وسائل الاعلام فان الحاخام موشيه عمار دعا قادة الشرق الأوسط إلى الدفع نحو السلام مع "إسرائيل"، وقال لملك البحرين إن بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع "إسرائيل".

كما تحدث الحاخام عمار لنظرائه في المؤتمر الخاص من قطر والكويت والأردن ولبنان ومصر عن الديانة اليهودية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية "شارك في تنسيق زيارة الحاخام عمار جهات سياسية وموظفون من الخارجية الإسرائيلية".