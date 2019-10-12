فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان

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  الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1441

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ماذا تريد الإمارات من العراق وما هو سر الطائرات المحملة بالأسلحة ؟ الوقت- أعلنت وسائل الإعلام العراقية مؤخرًا عن وصول ثلاث طائرات إماراتية تحمل أسلحة إلى منطقة كردستان العراق، ولفتت أيضا إلى أن أبو ظبي تقوم بالكثير من التحركات المشبوهة في عدد من المدن العراقية للتأثير على الاحتجاجات في العراق.

ايران تتمتع بالمصداقية لا بالنفوذ في العراق / مصلحة ثلاثة تيارات من الاضطرابات العراقية قال السفير الإيراني السابق لدى العراق إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أرادت الاستقرار، والسلم، والرفاهية، والتطور والعيش الرغيد لكل العراقيين.

المناورات الإسرائيلية: بين الشكل والمضمون الوقت- يكثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضربة عسكرية إسرائيلية لحزب الله. الكلام الإسرائيلي القديم الجديد يتزامن مع أزمة سياسية يعيشها الكيان الإسرائيلي لا سابق لها في ظل الذهاب

أهداف واشنطن الخفية وراء فرض عقوبات على قادة عصائب أهل الحق الوقت - تأخذ الاحتجاجات في العراق كل يوم أبعاداً جديدة، حيث تشترك جميعها في استمرار الأزمة وتوسيع الفجوة بين التيارات المتعارضة. وفي خضم ذلك، وبعد حوالي 70 يومًا من بداية اندلاع الاحتجاجات في ميدان التحرير ببغداد في 1 أكتوبر 2019، بدأ اللاعبون الأجانب في إعلان مواقفهم بهدف تأمين مكاسبهم الشخصية. وفي واحدة من أحدث الإجراءات، أدرجت الحكومة الأمريكية أسماء أربعة شخصيات من الحشد الشعبي على قائمة العقوبات بذريعة دعمها للمتظاهرين.

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟ الوقت- لاشك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومتطورة جدا، وهذه القدرات هي التي سمحت لها بأن تغزو عدة دول في العالم، ولكن هل يتوقف الأمر عند هذا الحد...

أخبار

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

وثائق: هكذا خُدع الشعب الأمريكي حول خسائر حرب أفغانستان

الوقت-أظهرت وثائق رسمية حجم الخسائر الأمريكية الهائلة وتقييمات قاسية جراء حرب أفغانستان، التي استمرت أكثر من 18 عاماً متواصلة،

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بالصورة: الحاخام موشيه عمار في البحرين وإلى جانبه رجل الدين اللبناني علي الأمين الوقت-تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحاخام الرئيس السابق لإسرائيل موشيه بن عمار زار البحرين مساء أمس الاثنين حيث اجتمع مع الملك ورجال دين من الشرق الأوسط.

الأسد: سأشعر بالاشمئزاز إذا تعيّن علي إجراء نقاشات مع إردوغان الوقت-أغلق موقع تويتر حساب رئاسة الجمهورية أثناء بثها مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع "راي نيوز 24" الإيطالية والتي تم منع عرضها على المحطة.

قمة باريس تتعهد بوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا الوقت-توصلت قمة باريس التي جمعت زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق لتطبيق وقف كامل لإطلاق النار ش

فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها ستستضيف مؤتمراً دولياً بشأن لبنان غداً الأربعاء. وأوضحت الخارجية أن الهدف من

إجراءات أمنية مشدّدة في بغداد بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر الوقت-قطع محتجون عراقيون طريق بغداد - كربلاء في حي العباس في كربلاء بحرق الاطارات. وتشهد العاصمة العراقية إجراءات أمنية مشددة مع انتشار قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية عند مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مركز ساحة التحرير، وكذلك المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر اليوم الثلاثاء.

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وزير الاتصالات الإيراني: سيتم إطلاق مفاجأة كبرى للشعب يوم الخميس المقبل الوقت- اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "محمد جواد آذري جهرمي" انه سيتم اطلاق مفاجأة كبرى للشعب يوم الخميس المقبل.

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هيئة النزاهة في العراق تصدر أوامر بالقبض على 9 وزراء و12 نائبا و11 محافظا الوقت- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و 12 نائبا، و 11 محافظا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة الوقت-قال وزيرالخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" إن قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع ما وصفه بـ "التهديد الإيراني".

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اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تردّ الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيليّ أغارت على مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة مساء السبت.

عون يوجه بتأمين وصول النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية الوقت-طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصول النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل.

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أخبار

فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان

الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان

فرنسا تستضيف غداً مؤتمراً دولياً لدعم لبنان

الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها ستستضيف مؤتمراً دولياً بشأن لبنان غداً الأربعاء. وأوضحت الخارجية أن الهدف من

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الوقت-قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها ستستضيف مؤتمراً دولياً بشأن لبنان غداً الأربعاء. وأوضحت الخارجية أن الهدف من المؤتمر هو أن يتمكن المجتمع الدولي من الدعوة إلى تأليف سريع لحكومة فاعلة، وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن وفداً لبنانياً رسمياً سيحضر اجتماع مجموعة الدعم الدولية المقرر عقده في باريس غداً.

وعقب استقباله المنسق الخاص في القصر الرئاسي ببعبدا، أعرب عون عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج تترجم عملياً الدعم الذي تظهره الدول الأعضاء في المجموعة حيال لبنان، خصوصاً في ظروفه الاقتصادية الدقيقة الراهنة.

كوبيتش كان قد عرض على الرئيس عون ترتيبات انعقاد الاجتماع برئاسة مشتركة فرنسية وأممية، مع بحث وضع لبنان وسبل دعمه.

هذا وتستمر الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجاً على تردّي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. ويطالب اللبنانيون المتظاهرون على تأليف حكومة جديدة من اختصاصيين فقط من خارج الطبقة السياسية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان قد أرسل طلبات مساعدة للحكومات الصديقة لدعم واردات لبنان، لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.

وطلب الحريري المساعدة من السعودية وفرنسا وروسيا وتركيا وأميركا والصين ومصر وإيطاليا بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات.

وفي سياق آخر، دانت كتلة التنمية والتحرير الاعتداء الإسرائيلي على المياه اللبنانية، والذي تمثل بمكوث سفينة البحث الهيدروغرافي المقبلة من حيفا لأكثر من سبع ساعات في المياه اللبنانية الاقتصادية الخالصة.

هذا وأجرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان مناقصة لاستيراد كمية من البنزين عبر الوزارة.

ووصفت أوساط اقتصادية الخطوة بأنها تسهم في كسر احتكار استيراد المحروقات.

وأعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى البستاني نتائج المناقصة، وذلك بعد فضّ العروض في مناقصة استيراد 150 ألف طن من مادة البنزين، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الفائتين من نقص في المادة واحتكار بعض المستوردين للمادة من أجل الضغط على الحكومة.

ومن المفترض أن تصل أول باخرة بنزين إلى لبنان عبر "ZR ENERGY" خلال 15 يوماً.

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