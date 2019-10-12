إجراءات أمنية مشدّدة في بغداد بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر

الوقت-قطع محتجون عراقيون طريق بغداد - كربلاء في حي العباس في كربلاء بحرق الاطارات. وتشهد العاصمة العراقية إجراءات أمنية مشددة مع انتشار قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية عند مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مركز ساحة التحرير، وكذلك المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين استدعت وزارة الخارجية العراقية سفراء فرنسا بريطانيا وكندا إضافة إلى القائم بالأعمال الألماني، وذلك على خلفية بيان مشترك أصدرته هذه السفارات بشأن التطورات في بغداد.

الخارجية العراقية أعربت عن رفضها للبيان واعتبرته تدخلاً مرفوضاً في الشأن العراقي ومخالفة واضحة لاتفاقية فيينا.

وطالبت الخارجية جميع البعثات المعتمدة لدى بغداد بالتزام معايير العمل الدبلوماسي الذي ينظم العلاقات بين البلدان.

من جهتها، نفت هيئة المنافذ الحدودية دخول أي قوات أميركية إلى العراق عبر المنافذ الغربية "طريبيل الوليد القائم".

الهيئة أكدت أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية داعية القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخي دقة المعلومة في النشر لتجنب تضليل الرأي العام

سياسياً، أفادت معلومات خاصة بأن القوى السياسية العراقية قد تتفق على أن تكون المرحلة المقبلة هي لانتخابرئيس للحكومة.

ووفق هذه المعلومات فإن الحكومة لن تكمل الثلاث سنوات بل ستكون مدتها بين ستة أشهر وسنة مهمتها معالجة ملفات ثلاثة أساسية هي الأمن والتحضير للانتخابات وملف الموازنة.