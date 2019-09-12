وزير الاتصالات الإيراني: سيتم إطلاق مفاجأة كبرى للشعب يوم الخميس المقبل

الوقت- اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "محمد جواد آذري جهرمي" انه سيتم اطلاق مفاجأة كبرى للشعب يوم الخميس المقبل.

وقال آذري جهرمي على هامش ملتقى ومعرض "طهران الذكية" اليوم الاثنين: العام الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس بلدية طهران للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العاصمة لتتحول الى مدينة صحية ونظيفة وآمنة.

واضاف وزير الاتصالات: في الوقت الحاضر هناك الكثير من الجهود في تصميم انموذج حركة السيارات، واليوم لدينا شركات قوية لديها بيانات أكثر قوة من بيانات البلدية وتطبيق ويز.

وتابع قائلا: التكنولوجيا يمكن أن تحول الهياكل القديمة وأيضا تطويرها.

واضاف جهرمي: بحلول شهر مارس/آذار القادم، سيتم تسيير 200 سيارة كهربائية في مجال البريد بلاس Post Plus ، كما ستتم إضافة العديد من الدراجات الكهربائية الى الشركات الناشئة ، الأمر الذي لن يؤدي إلى تحسين البريد فحسب بل سيساعد أيضًا في تقليل تلوث الهواء.

واردف قائلا: يوم الخميس المقبل، سنعلن للجمهور عن مفاجاة من خلال شبكات الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام.