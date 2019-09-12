وزير الطاقة الإيراني: عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعاً

الوقت- أعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان أن عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

وأوضح الوزير اردكانيان في معرض رده على استفسار وكالة انباء "فارس" على هامش المؤتمر الدولي للكهرباء في طهران اليوم الاثنين، بأن عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي، على غرار الموازنة العامة في هذا البلد.

وأضاف أن ايران أبرمت بروتوكل تعاون مع العراق يمتد لثلاث سنوات بغية تقديم المساعدة لصناعة الكهرباء العراقية في كافة الابعاد، حيث إن بوثيقة تصدير الكهرباء بند يذكر استمرارية توريد الكهرباء لهذا البلد طالما يطلب ذلك.

وبيّن أن العقد سيتم تمديده حتما، بجانب اجراء المزامنة بين نظم كهرباء ايران والعراق نحو شهر قادم بحسب جدول الاعمال المقرر.