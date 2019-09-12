موسوي: إيران سترد رداً قاصماً لتجعل الأعداء يندمون على أي عدوان وتصرف أخرق

الوقت- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تعليقه على التهديدات الصهيونية الاخيرة بان ايران سترد ردا قاصما يجعلهم يندمون على اي عدوان وتصرف اخرق.

وفي الرد على المزاعم والتهديدات العسكرية الاخيرة التي اطلقها مسؤولون في الكيان الصهيوني ضد الجمهوریة الاسلامية الايرانية قال موسوي، ان تهديدات الكيان الغاصب للقدس دليل على ضعفه وعجزه وهي تاتي بهدف التغطية على الازمات والمشاكل الداخلية لقادة هذا الكيان المبني هيكليته وطبيعته على مدى اعوام الاحتلال الـ 70 الماضية على التهديد والعدوان.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتمادها على القدرة المبنية على ثقافة التضحية ومقاومة شعبها لن تجامل ولن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد وامنها القومي وسترد ردا قاصما يجعلهم يندمون على اي عدوان وتصرف اخرق.