البحرين تتوج بكأس الخليج لكرة القدم

الوقت- فاز المنتخب البحريني لكرة القدم بكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، الأحد، بفوزه على نظيره السعودي 1-صفر، في نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة التي فرطت خلالها السعودية بفرصة التقدم بعد إهدارها ركلة جزاء في الشوط الأول عبر سلمان الفرج.

اللقب هو الأول لـ"الأحمر" البحريني في البطولة التي انطلقت على أرضه في العام 1970. بينما فشل "الأخضر" السعودي في إضافة لقبة الخليجي الرابع بعد 1994، 2002، و2003.

وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها البحرين والسعودية في نهائي البطولة الخليجية التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج العربي.

وكانت مباراة الأحد استعادة أيضا للقاء المنتخبين في النسخة السادسة عشرة من البطولة في الكويت عام 2003، حيث توجت السعودية باللقب وحلت البحرين ثانية.