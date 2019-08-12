بريطاني يعثر على اكبر كتلة ذهب

الوقت- ادعى باحث عن الكنوز العثور على أكبر كتلة ذهب في ​بريطانيا​، حيث تم العثور عليها في شكل قطعتين بنهر اسكلتندي وتزنان معا 121.3 غراما.

واستخدم الغواص طريقة تسمى "القنص" وتنطوي على استخدام أدوات لبحث طبقة ​المياه​ الحاملة للذهب.

ولفت مؤلف كتاب "حوادث ​الذهب​ في ​المملكة المتحدة​" لي بالمر، الذي أجرى ​مقابلة​ مع المكتشف الى أن "هذه أكبر كتلة صلبة موجودة في المملكة المتحدة. عندما تنظر إليها ، فهي على شكل كعكة".

وأضاف: "لا توجد بها شوائب إنها كتلة صلبة من الذهب الخالص تبلغ حوالي 22 قيراطا. إنها حقا اكتشاف رائع".

وأكد بالمر أن "الكتلة لا تزال الأكبر في بريطانيا حتى ولو أخذت منفردة"، متوقعا أن "يكون الثقب الموجود في وسط الكتلة ناجم عن ضربة صخر أو كتلة جليدية".