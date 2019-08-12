بريطاني يعثر على اكبر كتلة ذهب

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 11 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟ الوقت- لاشك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومتطورة جدا، وهذه القدرات هي التي سمحت لها بأن تغزو عدة دول في العالم، ولكن هل يتوقف الأمر عند هذا الحد...

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية الوقت- في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، وصفت الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا ما أسموه "بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية إيرانية" بانه يتعارض مع قرار مجلس الأمن.

"غور الأردن" ونهاية الهدوء على الحدود الغربية للأردن الوقت- على الرغم من محازاة الأردن لحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الاسرائيلي، إلا ان العلاقة بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي بقيت هادئة لأكثر من عقدين من الزمن، بفضل ...

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟ الوقت- بدأت "حمى" التطبيع تنتشر في العالم العربي بعد أن شرع بعض زعماء العرب لاسيما الخليجيين منهم ابوابهم أمام زعماء الصهاينة، وساهم في ذلك مباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ...

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا الوقت- لطالما كانت هضبة الجولان نقطة فاصلة في تاريخ الصراع السوري_الاسرائيلي، على اعتبار انها أرض سورية باعتراف العالم أجمع ومع ذلك ترفض اسرائيل أن تسلمها لسوريا، نظراً ...

أخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة

وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة

الوقت-قال وزيرالخارجية الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" إن قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع ما وصفه بـ "التهديد الإيراني".

حزب موراليس يختاره مديراً لحملته في الانتخابات البوليفية المقبلة الوقت-أعلن حزب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس أمس السبت، عن اختياره ليكون مدير حملة "الحركة نحو الاشتراكية" في الانتخابات المقبلة.

مصرع 43 شخصاً على الأقل بحريق مصنع في نيودلهي الوقت-لقي 43 شخصاً على الأقل حتفهم جرّاء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي الأحد، وسط توقعات بأن ترتفع

اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تردّ الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيليّ أغارت على مواقع للمقاومة شمال قطاع غزة مساء السبت.

عون يوجه بتأمين وصول النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية الوقت-طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصول النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل.

وزير الدفاع في حكومة صنعاء: لدينا بنك أهداف إسرائيلي لن نتردد في ضربه الوقت-أعلن وزير الدفاع في حكومة صنعاء محمد العاطفي أن الجيش اليمني "يملك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الصهيوني ولن نتردّد في ضربها إذَا قرّرت القيادة".

العراق: اتفاق أمني على خلفية أحداث السنك والخلاني واستهداف لمقرّ الصدر الوقت-أكد الرئيس العراقي برهم صالح الحق المشروع لأي مواطن في الاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين.

روحاني خلال تقديم موازنة بلاده: يمكننا إدارة الاقتصاد رغم العقوبات الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن موازنة الدولة مصمَّمة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر تقليص الاعتماد على النفط. إيران. روحاني وخلال تق

الكشف عن تدريبات إسرائيلية لقوات حفتر أجريت في ليبيا الوقت-كشفت مصادر مصرية وليبية عن اتصالات رفيعة المستوى أجريت مؤخرا بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين، بهدف إجراء تعاون أمني بين الجانبين.

نيويورك تايمز: اعتقال سعوديين كانوا يصورون عملية إطلاق النار في فلوريدا الوقت-أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن شخص مطلع على التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية الأميركية في فلوريدا، باعتقال 6 سعوديين لاستجوابهم بالقرب من موقع إطلاق النار، من بينهم 3 شوهدوا وهم يصورون الحادث.

تبادل معتقلين بين إيران والولايات المتحدة الوقت-أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت أن مواطناً أميركياً مسجوناً في إيران منذ عام 2016 بتهمة التجسس أفرج عنه وهو ف

أعلى دبلوماسي صيني يطالب بومبيو بالكف عن التدخل في شؤون بلاده الوقت-أبلغ عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه يتعين على الولايات المتحدة الكفّ عن التدخل في الشؤون الداخليّة للصين.

السلطات الانقلابية في بوليفيا تطلب مساعدة "إسرائيل" لقمع الاحتجاجات الوقت-قال وزير داخلية السلطة الانقلابية في بوليفيا أرتورو موريلو إن حكومة بلاده المؤقتة تناشد مساعدة "إسرائيل" لل

الحوثي ينفي مزاعم ضبط سفينة إيرانية تحمل أسلحة إلى اليمن الوقت-نفى عضو "المجلس السياسي الأعلى في اليمن" محمد علي الحوثي المزاعم الأميركية بضبط سفينة إيرانية تحمل أسلحة إلى اليمن.

العراق: اتفاق أمني على خلفية أحداث السنك والخلاني واستهداف لمقرّ الصدر الوقت-أفادت وسائل اعلامية عراقية باتفاق أمني أعقب اجتماعات بين قيادة عمليات بغداد والمعاون الجهادي لسرايا السلام وقادة من التيار الصدري.

نتنياهو: أنا المسؤول عن احباط اللقاء بين ترامب وروحاني في الأمم المتحدة الوقت-ادّعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه المسؤول عن إيقاف اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن

بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب تمهيداً لعزله الوقت-أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ بصياغة مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛

واشنطن ترفض تدريب المخابرات السعودية بسبب خاشقجي الوقت-كشفت صحيفة أمريكية عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تدريب المخابرات السعودية، بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

لافروف: الناتو يسعى إلى الهيمنة على العالم.. وروسيا سترد الوقت-اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ تبني الناتو خلال قمته في لندن لأكبر ميزانية في تاريخه يدّل بوضوح على سعي الحلف إلى الهيمنة على العالم بما فيه الشرق الأوسط.

جمال الدين: أميركا تريد رأس "الحشد" وتقسيم العراق الوقت-رأى الكاتب والإعلامي العراقي حسن جمال الدين أن "هدف واشنطن عبر إحداث الفوضى في العراق هو

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تردّ

وزير الدفاع في حكومة صنعاء: لدينا بنك أهداف إسرائيلي لن نتردد في ضربه

وزير الخارجية الإسرائيلي: قصف طهران ما زال أحد الخيارات المطروحة

"غور الأردن" ونهاية الهدوء على الحدود الغربية للأردن

البحرين تتوج بكأس الخليج لكرة القدم

الإسقاط الأوروبي بشأن تطور الصناعة الصاروخية الإيرانية

"إسرائيل" في الرأي العام العربي: انحياز الحكومات ورؤى الشعوب

بريطاني يعثر على اكبر كتلة ذهب

عون يوجه بتأمين وصول النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية

حزب موراليس يختاره مديراً لحملته في الانتخابات البوليفية المقبلة

روحاني خلال تقديم موازنة بلاده: يمكننا إدارة الاقتصاد رغم العقوبات

اكتشاف اكبر حقل نفطي في المكسيك

ما هي الورطة التي تنتظر أمريكا في سوريا؟

العراق: اتفاق أمني على خلفية أحداث السنك والخلاني واستهداف لمقرّ الصدر

صلاح خاض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

للمرة الثانية.. المخربون يحرقون قنصلية إيران في النجف

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

العراق.. السيناريوهات المحتملة ما بعد استقالة عبد المهدي

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي

اللواء سلامي: الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية

صحيفة "ميدل إيست": "إسرائيل" هي واحدة من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم

هجوم تنظيم داعش على طاجيكستان

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء

القمة العسكرية بين تركيا وأذربيجان.. ما هي أبرز أهداف هذه القمة وما هي أهم المواضيع التي تم مناقشتها؟

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

تقرير أمريكي حول القدرة العسكرية الإيرانية.. هل باتت واشنطن تخاف من قدرات طهران المتنامية؟

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

اعتراف صهيوني بقدرة الصواريخ الفلسطينية.. هل تقوم "تل أبيب" باستبدال القبة الحديدية بدفاعات ليزرية؟ + صور

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

باريس توجّه انتقادات لاذعة لطهران وتمدّ يدها نحو "إسرائيل".. الوقاحة بنكهة فرنسية

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

هل تكون الرياضة مفتاح حل "الأزمة الخليجية"؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
ثقافة وفن

بريطاني يعثر على اكبر كتلة ذهب

الأحد 10 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
بريطاني يعثر على اكبر كتلة ذهب
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ادعى باحث عن الكنوز العثور على أكبر كتلة ذهب في ​بريطانيا​، حيث تم العثور عليها في شكل قطعتين بنهر اسكلتندي وتزنان معا 121.3 غراما.

واستخدم الغواص طريقة تسمى "القنص" وتنطوي على استخدام أدوات لبحث طبقة ​المياه​ الحاملة للذهب.

ولفت مؤلف كتاب "حوادث ​الذهب​ في ​المملكة المتحدة​" لي بالمر، الذي أجرى ​مقابلة​ مع المكتشف الى أن "هذه أكبر كتلة صلبة موجودة في المملكة المتحدة. عندما تنظر إليها ، فهي على شكل كعكة".

 وأضاف: "لا توجد بها شوائب إنها كتلة صلبة من الذهب الخالص تبلغ حوالي 22 قيراطا. إنها حقا اكتشاف رائع".

وأكد بالمر أن "الكتلة لا تزال الأكبر في بريطانيا حتى ولو أخذت منفردة"، متوقعا أن "يكون الثقب الموجود في وسط الكتلة ناجم عن ضربة صخر أو كتلة جليدية".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ذهب بريطانيا اككتشاف كتلة ذهب كنوز

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء