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مخاطر عدم انتظام النوم

الأحد 10 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
مخاطر عدم انتظام النوم
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الوقت- اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.

حيث استمر الباحثين خلال بحوثهم  سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40-69 سنة لم يصابوا أبدا بأزمات قلبية.

 وقد اتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20% مقارنة بمن ينامون بين 6-9 ساعات. وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34%.

ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6-9 ساعات يخفض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرضين وراثيا للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضا في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبب النوم لفترات طويلة بالتهابات مختلفة في الجسم.

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كلمات مفتاحية :

قلة النوم كثرة النوم دراسة النوم مشاكل صحية

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