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  الإثنين 11 ربيع الثاني 1441

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رياضة

صلاح خاض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي

الأحد 10 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
صلاح خاض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي
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الوقت- نجح النجم المصري محمد صلاح في تعزيز صدارة قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في المباراة الـ 100 للفرعون بالمسابقة.

وتقدم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" الناطق باللغة العربية بالتهنئة للنجم المصري قائلا: "الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وتمكن مهاجم "الريدز" من تزيين مشاركته رقم 100 "بالبريميرليغ"، من تسجيل هدف فريقه الثالث، بالدقيقة 54 من زمن المباراة التي جمعت فريقه وبورنموث، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري.

وسجل صلاح 7 أهداف مع ليفربول في شباك بورنموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة، متفوقا على ثنائي ليفربول ساديو ماني وفيرمينو حيث سجل كل منهما 3 أهداف.

بهذا رفع محمد صلاح رصيده إلى 63 هدفا خلال مئة مباراة خاضها بألوان قميصي تشيلسي وليفربول، ليحل بالمرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في مبارياته الـ100 الأولى في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر "الريدز" جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، فيما تراجع بورنموث إلى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

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