مصرع 43 شخصاً على الأقل بحريق مصنع في نيودلهي

الوقت-لقي 43 شخصاً على الأقل حتفهم جرّاء اندلاع حريق في مصنع في العاصمة الهندية نيودلهي الأحد، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة أكثر. ونشب الحريق اليوم صباحاً في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري "أنقذنا أكثر من 50 شخصاً"، وأفاد بأن "عمالاً كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من 4 أو 5 طوابق"، مشيراً إلى أنه تمّ إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وقال مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي إنه تمّ إخراج 9 أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تمّ إنقاذهم إلى 58 على الأقل. وتحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حي سدار بازار التجار، وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

وقالت نائبة قائد شرطة الحي الواقع في شمال نيودلهي إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 43، وأشارت إلى أن قسم الإطفاء استكمل أعمال الإنقاذ، ولم تعد هناك أي جثث في الموقع.

وتوجد عادة العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة في الأحياء القديمة والمكتظة من المدن الهندية الكبرى، حيث تعد أسعار الأراضي أرخص نسبياً. وينام عادة العمال الفقراء، معظمهم من المهاجرين، في هذه الوحدات إذ يساعدهم ذلك في توفير المال عبر قضائهم الليل في أماكن عملهم. ويؤدي سوء التخطيط والتساهل في تطبيق قواعد سلامة المباني إلى حوادث مميتة من هذا النوع.

وفي رد فعله على الحادثة، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحريق بـ"المروّع"، معلناً تضامنه "مع أولئك الذين خسروا أحباءهم" في الحادثة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكّداً أن "السلطات تقدم كل أشكال المساعدة الممكنة في موقع هذه المأساة".