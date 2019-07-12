الكشف عن تدريبات إسرائيلية لقوات حفتر أجريت في ليبيا

الوقت-كشفت مصادر مصرية وليبية عن اتصالات رفيعة المستوى أجريت مؤخرا بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين، بهدف إجراء تعاون أمني بين الجانبين.

وقالت المصادر إن اللقاءات التي أجريت مع مسؤولي استخبارات إسرائيليين، أسفرت عن تعاون أمني بين مليشيات حفتر و"إسرائيل"، عبر تدريب عناصر من المليشيات التابعة لحفتر على حرب الشوارع، مشيرة إلى أن التدريب تم في ليبيا على أيدي ضباط إسرائيليين وصلوا إلى الأراضي الليبية عبر تنسيق مع مصر في الفترة ما بين آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر الماضيين

وأوضحت المصادر أن الخبراء العسكريين الإسرائيليين دربوا فرقة خاصة من مليشيات حفتر، منخرطة في الهجوم على العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن الخطوة جاءت بعد تغيير تكتيكات المواجهات القائمة على أطراف العاصمة بين مليشيات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق، بعد فشل خطة حفتر لاقتحام العاصمة".

وحول اللقاء الذي جمع حفتر بمسؤولي استخبارات إسرائيليين، قالت المصادر "هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين حفتر وأطراف إسرائيلية، إذ جرى لقاء سابق في إحدى العواصم التي زارها حفتر، ولكن هذا هو اللقاء الأول من نوعه الذي يتم على الأراضي الليبية".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.