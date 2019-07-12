تبادل معتقلين بين إيران والولايات المتحدة

الوقت-أعلن الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت أن مواطناً أميركياً مسجوناً في إيران منذ عام 2016 بتهمة التجسس أفرج عنه وهو في طريقه للعودة إلى بلاده. وقال ترامب في بيان له إنه وبعد "أكثر من 3 سنوات من سجنه في إيران، زيو وانغ عائد إلى الولايات المتحدة".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن من جهته أن إيرانياً مسجوناً في الولايات المتحدة، وأميركياً محتجزاً في إيران سينضمان إلى عائلتيهما.

وكتب ظريف في تغريدة له"سعيد بأن الاستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان إلى عائليتهما قريباً"، في إشارة إلى تبادل للسجناء بين الطرفين، وأعرب ظريف عن "شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة الحكومة السويسرية".

ونشر ظريف تغريدة أخرى ألحقها بصورتين تظهرانه مع سليماني وهما يستقلان طائرة، وكتب: "في الطريق إلى الوطن".

واعتقلت إيران سي وانغ، طالب الدكتورة في التاريخ بجامعة برينستون، عام 2016 للاشتباه بقيامه "بأنشطة تجسسية" على أراضي البلاد، بينما احتجزت الولايات المتحدة العالم البيولوجي، مسعود سليماني، عام 2018 بتهمة "محاولة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون".

وسبق أن أكّدت إيران مراراً استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة حول موضوع تبادل المعتقلين.