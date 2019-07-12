موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 9 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟ الوقت- بدأت "حمى" التطبيع تنتشر في العالم العربي بعد أن شرع بعض زعماء العرب لاسيما الخليجيين منهم ابوابهم أمام زعماء الصهاينة، وساهم في ذلك مباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ...

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا الوقت- لطالما كانت هضبة الجولان نقطة فاصلة في تاريخ الصراع السوري_الاسرائيلي، على اعتبار انها أرض سورية باعتراف العالم أجمع ومع ذلك ترفض اسرائيل أن تسلمها لسوريا، نظراً ...

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات إن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يقلل بشكل كبير من قيمة العملة الوطنية العراقية، ومن ناحية أخرى، فإن استمرار انعدام الأمن سيؤدي حتماً إلى جعل الشركات الأجنبية غير راغبة في الاستثمار في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك الإنتاج والصناعة والزراعة والتنمية وغير ذلك. وفي ظل هذه الظروف، ستزداد الأزمة تفاقماً في هذا البلد أيضًا.

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟ الوقت- بعد أيام قليلة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أعلن الكيان الإسرائيلي عن وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية

اللاجئون السوريون ورحلة العودة.. طوعاً أم إكراهاً؟ الوقت- 9 سنوات تقريبا مرت على الحرب السورية، التي كانت سببا بنزوح ملايين السوريين خارج حدود بلادهم، وانتشروا في معظم دول العالم، وجلهم ذهب إلى لبنان والاردن وتركيا وألمانيا...

أخبار

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن؛ هل سيستيقظ الضمير العالمي قريبا ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن؛ هل سيستيقظ الضمير العالمي قريبا ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

الوقت- إن تكلفة سوء التغذية وانعدام الامن الغذائي على المدى الطويل ستظهر في أطفال اليوم الذين سيواجهون مشاكل في النمو العقلي والبدني في المستقبل القريب ولقد كشفت العديد من المصادر بأن هناك 1.1 مليون امرأة حامل تعيش في حالة من الفقر الغذائي...

أصبح مليونيرا بعد أن ادمن في البانصيب الوقت- أصبح مواطن أمريكي من مقاطعة واين بولاية ميشيغان مليونيرا بعد أن ربح مبلغا ضخما في اليانصيب الفوري Classic Black، الذي أدمن عليه منذ عدة أشهر.

بيع موزة بـ120 ألف دولار في معرض "آرت بازل" الوقت- بيعت نسختان من عمل فني عبارة عن قطعة موز مثبتة على الحائط بمبلغ 120 ألف دولار، خلال عرضهما في معرض "آرت بازل" بمدينة ميامي الأمريكية هذا الأسبوع.

برشلونة يفضل التعاقد مع نيمار على مبابي الوقت- يفضل برشلونة استعادة نجمه البرازيلي السابق، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان، على ضم زميله كيليان مبابي، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

المدرب فيلموتس يودع المنتخب الايراني الوقت- ترك مارك فيلموتس منصبه كمدرب للمنتخب الإيراني، بطل آسيا 3 مرات، بعد سبعة أشهر من توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟ الوقت- بدأت "حمى" التطبيع تنتشر في العالم العربي بعد أن شرع بعض زعماء العرب لاسيما الخليجيين منهم ابوابهم أمام زعماء الصهاينة، وساهم في ذلك مباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ...

بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب تمهيداً لعزله الوقت-أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ بصياغة مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛

واشنطن ترفض تدريب المخابرات السعودية بسبب خاشقجي الوقت-كشفت صحيفة أمريكية عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تدريب المخابرات السعودية، بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

لافروف: الناتو يسعى إلى الهيمنة على العالم.. وروسيا سترد الوقت-اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ تبني الناتو خلال قمته في لندن لأكبر ميزانية في تاريخه يدّل بوضوح على سعي الحلف إلى الهيمنة على العالم بما فيه الشرق الأوسط.

جمال الدين: أميركا تريد رأس "الحشد" وتقسيم العراق الوقت-رأى الكاتب والإعلامي العراقي حسن جمال الدين أن "هدف واشنطن عبر إحداث الفوضى في العراق هو

أميركا تتهم روسييّن بإدارة عملية قرصنة دولية عبر الإنترنت

الرئاسة اليمنية: مزاعم أميركا حول إعتراض شحنة صواريخ إيرانية قادمة إلى اليمن كذبة وقحة الوقت-قال نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية سليم المغلس إن "مزاعم البحرية الأميركية حول إعتراض شحنة صواريخ إيرانية قادمة إلى اليمن كذبة وقحة، ولا أساس لها".

الاردن يستلم جثمان الشهيد سامي أبو دياك الوقت-أعلن الناطق الرسمي باسم وزراة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضيف الله الفايز أن جثمان الأسير الشهيد سا

رئيس البرلمان العراقي يعلن إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات الوقت-أكّد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن الاعضاء الجدد لمفوضيّة الانتخابات سيتم اختيارهم بالقرعة من القضاة ذوي الخبرة لضمان الشفافية.

حرائق تطوق سيدني وتخلف خسائر كبيرة الوقت- تكافح فرق الإطفاء، الخميس، عدة حرائق تحيط بسيدني، وتغلف أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان بسحب من الدخان قد تمتد أياما.

شرطة أوروبية تنفذ عملية ضخمة لمكافحة تبييض الأموال الوقت- أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا، وذلك في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.

معاناة الأم من السكري تهدد أطفالها بأخطر الأمراض الوقت- أظهرت دراسة أجريت على 2.4 مليون طفل، أن الأمهات اللائي يعانين من السكري، قد يعرضن أطفالهن لخطر الإصابة بأمراض القلب.

"هواوي" تقدم شكوى ضد استثنائها من صندوق إعانات حكومية الوقت- أعلنت شركة "هواوي" الصينية الخميس تقديمها شكوى في الولايات المتحدة احتجاجا على استبعادها من صندوق تمويلات فدرالية مخصص لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية.

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا الوقت- لطالما كانت هضبة الجولان نقطة فاصلة في تاريخ الصراع السوري_الاسرائيلي، على اعتبار انها أرض سورية باعتراف العالم أجمع ومع ذلك ترفض اسرائيل أن تسلمها لسوريا، نظراً ...

مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي الوقت-تنطلق يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الاول فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بنسخته الثالثة عشرة في طهران بحضور دولي رفيع، ومشاركة ن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

واشنطن ترفض تدريب المخابرات السعودية بسبب خاشقجي

جمال الدين: أميركا تريد رأس "الحشد" وتقسيم العراق

"اسرائيل" والجولان والإجماع العالمي على تسليمها لسوريا

لماذا تسعى "إسرائيل" وراء اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع حماس؟

برشلونة يفضل التعاقد مع نيمار على مبابي

المدرب فيلموتس يودع المنتخب الايراني

اللاجئون السوريون ورحلة العودة.. طوعاً أم إكراهاً؟

هل تنجح واشنطن في نشر "فيروس" التطبيع؟

أصبح مليونيرا بعد أن ادمن في البانصيب

بيع موزة بـ120 ألف دولار في معرض "آرت بازل"

بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب تمهيداً لعزله

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن؛ هل سيستيقظ الضمير العالمي قريبا ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

لافروف: الناتو يسعى إلى الهيمنة على العالم.. وروسيا سترد

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

جهود أمريكية لقطع الشريان الاقتصادي للعراق.. لماذا تمّت مهاجمة ميناء "أم القصر" العراقي؟

الوفاء لشعب مظلوم... رياضي أردني يرفض مواجهة لاعب صهيوني

الريال يعتلي الصدارة مؤقتا بثنائية

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

صحيفة "ميدل إيست": "إسرائيل" هي واحدة من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات

بعد استقالة المهدي.. وتيرة الاحتجاجات تتصاعد في المدن العراقية

التجارب الصاروخية الجديدة.. ما هي الرسالة التي تريد كوريا الشمالية إيصالها للغرب؟

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

وحدة المقاومة في فرض معادلات الردع

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

هل تكون الرياضة مفتاح حل "الأزمة الخليجية"؟

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

محاولات تركية لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا.. ما هي الأهداف التي يسعى لها أردوغان؟

في إطار التفاهمات الودية.. الحكومة اليمنية تفرج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

تجمع المهنيين السودانيين: تصريحات البرهان حول عدم تسليم البشير لمحكمة لاهاي غير مقبولة

منظومة "تلاش" الصاروخية تسقط عدة أهداف معادية على ارتفاعات عالية

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن؛ هل سيستيقظ الضمير العالمي قريبا ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

السبت 9 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
شبح سوء التغذية يطارد أطفال اليمن؛ هل سيستيقظ الضمير العالمي قريبا ويوقف العدوان على هذا البلد الفقير؟

مواضيع ذات صلة

النظام السعودي يواصل جرائمه بحق اطفال اليمن

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تعد المقترحات الجديدة للسلام، وتقديم الرعاية العاجلة للأطفال المصابين بسوء تغذية، والإفراج عن بعض السجناء وعقد عددا من المحادثات بين طرفي النزاع في اليمن، أول البوادر التي تؤكد على قرب إنتهاء الحرب اليمنية ولكن للاسف الشديد لا تزال هذه العملية بطيئة للغاية بحيث أصبحت حياة وصحة الشعب اليمني أقل أهمية لدى قوى تحالف العدوان بقيادة السعودية. وحول هذا السياق، أعربت لجنة الإنقاذ الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بأنها قامت برصد الكثير من الأزمات الإنسانية التي حصلت في النزاعات السياسية والعسكرية في أكثر من أربعين دولة، وأنها قامت بتدريب وارسال أكثر من 24 ألف شخص في عام 2018 إلى جميع أنحاء العالم وذلك من أجل مراقبة عملية تعّلم الاطفال في المدارس. كما أن هذه اللجنة الدولية قامت خلال الفترة الماضية باصدار تقرير تنبأت فيه بنتائج مروعة حول مستقبل حرب اليمن.

وفي هذا التقرير قالت هذه اللجنة: "إن المؤيدين الدوليين للحرب، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، يمكنهم لعب دور الوسيط، ويمكنهم أيضا استخدام نفوذهم الدبلوماسي لمواكبة هذه التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة اليمنية وعقد محادثات بين جميع الأطراف اليمنية والخارجية". أو أنهم يظلوا متفرجين على الازمة اليمنية وبذلك سوف تزداد الاحتياجات الإنسانية وسوف يزداد احتياج المدنيين اليمنيين للمساعدات الانسانية التي تقدمها الكثير من المنظمات الدولية".

توقعات مقلقة

كشفت العديد من التقارير بأنه إذا استمرت الحرب في اليمن إلى عام 2022 فإنه سوف يموت حوالي 500 ألف يمني جراء الاوضاع المعيشية السيئة وانتشار الامراض وسوء التغذية وقلة الادوية والمستلزمات الطبية والصحية ولفت تلك التقارير إلى أن اليمن أصحبت في وقتنا الحالي تستضيف اليمن أكبر عدد من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم. كما أضافت تلك التقارير بأن 80% من سكان اليمن اليوم (حوالي 24 ملايين نسمة) في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأن 16 مليون شخص في اليمن، أي حوالي نصف سكان البلاد، يعانون من سوء التغذية الحاد، وإذا استمر الحصار الجائر على الموانئ اليمنية وتعطلت الإمدادات الغذائية، فإن هذا العديد سوف ينموا بشكل كبير.

إن تكلفة سوء التغذية وانعدام الامن الغذائي على المدى الطويل ستظهر في أطفال اليوم الذين سيواجهون مشاكل في النمو العقلي والبدني في المستقبل القريب ولقد كشفت العديد من التقارير بأن هناك 1.1 مليون امرأة حامل تعيش في حالة من الفقر الغذائي. وإذا استمرت العمليات الحالية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فإن الامر سيستغرق حوالي 20 عام حتى يعود مستوى الشعب اليمني من الامن الغذائي إلى مستوى ما قبل الحرب.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، بأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح بسبب الحرب اليمنية وتشكل النساء والأطفال حوالي 75٪ من نازحي الحرب في اليمن وعادة ما تخرج النساء للحصول على الطعام من أجل إطعام أطفالهن ولقد وصل عدد النساء الحوامل في اليمن إلى حوالي 1.1 مليون امرأة تعيش في حالة من الفقر الغذائي، مما يعني أنه سوف تحدث لهن أضرار جسيمة ولجنينهن في السنوات القادمة. كما ذكرت بعض التقارير بأن معدلات العنف القائمة على النوع الاجتماعي في اليمن زادت أيضًا ووصلت إلى نسبة تقدر بـ 63٪، وبينما كان معدل زيجات الفتيات دون سن الـ 18 قبل الحرب يقارب 50٪، فقد ارتفعت هذه النسبة في وقتنا الحالي بمعدل الثلثين. وبطبيعة الحال، كانت هذه الزيادة نتيجة للحاجة إلى الدعم من الرجال وذلك بسبب الاوضاع المعيشية السيئة التي يعيش فيها معظم أبناء الشعب اليمني.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من التقارير بأن برنامج الغذاء العالمي يبذل في وقتنا الحالي الكثير من الجهود لإيصال الطعام إلى 12 مليون يمني بشكل دوري ومنتظم، لكن مقدار وكمية الغذاء التي يقدمها هذا البرنامج العالمي لا تكفي لإشباع جميع افراد الاسرة ولقد كشفت العديد من التقارير بأن هناك ما لا يقل عن 160 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وإذا توقفت الحرب الآن، فإن 14 في المائة من هؤلاء الأطفال و 17 في المائة من إجمالي السكان اليمنيين سيعانون من سوء التغذية المزمن طوال حياتهم. ولكن إذا استمرت الحرب لمدة خمس سنوات، فإن المنظمات العالمية سوف تُجبر على انفاق حوالي 29 مليار دولار أخرى على المساعدات الإنسانية وحدها. لقد كان عام 2018 أسوأ عام بالنسبة للشعب اليمني، مما يعني أن التحسينات الأخيرة لم تحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس، وقد يكون الوضع أسوأ بكثير مما هو عليه إذا إزدادت الضغوطات على الشعب اليمني.

الخلاصة

اقترح كاتبوا هذا التقرير في نهاية المطاف أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يعمل بشكل عاجل وسريع لإيجاد طريق للسلام وإجبار الأطراف المعنية المتنازعة بالجلوس على طاولة الحوار. الجدير بالذكر أنه في سبتمبر عام 2018 عندما قتل أكثر من 400 طفل يمني في في شهر واحد فقط، سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتهام "أنصار الله" بالقيام بهذه الجريمة والغريب في الامر أن واشنطن لم توجه أصابع الاتهام إلى الأطراف الأخرى المعنية والمشاركة في الازمة اليمنية ولهذا فإن مثل هذه المواقف العنصرية لن تشجع جميع الأطراف المعنية بالجلوس على طاولة المحادثات.

ولهذا فلقد أوصى كاتبوا هذا التقرير بأنه ينبغي أيضا أن يضمن "أنصار الله" والحكومة المدعومة من المنظمات الدولية عدم فرض أي قيود على وصول الإمدادات والمساعدات الغذائية إلى جميع المناطق اليمنية. كما أن لجنة الإنقاذ الدولية تشعر أيضا بالقلق من أن دول الخليج ترسل الآن مساعدات إنسانية فقط لتبرئة نفسها من عواقب هذه الحرب التي اشعلوها في اليمن، وبالتالي فلقد حث كاتبوا هذا التقرير جميع الدول الخليجية على مواصلة تقديم مساعدتها للشعب اليمني في حالة حصول أي اتفاق بين طرفي النزاع في اليمن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوء تغذية مجاعة اوضاع انسانية حرب عدوان همجي انصار الله

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء