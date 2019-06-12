برشلونة يفضل التعاقد مع نيمار على مبابي

الوقت- يفضل برشلونة استعادة نجمه البرازيلي السابق، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان، على ضم زميله كيليان مبابي، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

وبحسب تقارير التي ربطت برشلونة بمبابي مؤخرًا، إلا أن مسؤولي النادي الكتالوني يفضلون التعاقد مع نيمار.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أفادت برغبة البارسا في ضم الدولي الفرنسي، مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، لكن برشلونة سيختار نيمار، إذا كان عليه المفاضلة بينه ومبابي.

جدير بالذكر أن نيمار كان هدفًا للنادي الكتالوني، الصيف الماضي، حيث أجريت المفاوضات لإعادته إلى كامب نو، لكن برشلونة لم ينجح في التوصل لاتفاق مع سان جيرمان، بشأن قيمة الصفقة.