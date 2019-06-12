بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب تمهيداً لعزله

الوقت-أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ بصياغة مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ بسبب سوء استخدام صلاحياته في مواجهة منافس سياسي له، وهو ما يمهد للتصويت على عرض الرئيس للمحاكمة في مجلس الشيوخ.

وأوصت بيلوسي، في بيان متلفز لها، بالمضي قدماً في لوائح الاتهام بحق الرئيس ترامب؛ لكون أفعاله انتهكت الدستور بشكل خطير.

واتهمت بيلوسي، في بيان عام وصفته بـ"غير العادي"، ترامب بـ"التورط في محاولة إفساد الانتخابات واستغلال منصبه لأغراض شخصية"، مشيرة إلى أن "الرئيس يحاول من جديد أن يفسد الانتخابات ويقوض نزاهتها لمصلحته".

وقالت رئيسة مجلس النواب: إن "الديمقراطية في أمريكا على المحك"، مضيفة: إن "ترامب لم يترك لنا خياراً سوى التحرك"، وأكدت أنه "أساء استخدام سلطاته في مواجهة منافس سياسي له".

وطلبت المسؤولة الأمريكية من رؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب، ومن رئيس اللجنة القضائية، المضي قدماً في صياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس ترامب.

وتقود بيلوسي تحقيقاً داخل الكونغرس لعزل ترامب؛ على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وينظر محققو الكونغرس فيما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020، كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا لا روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وفي حالة تصويت مجلس النواب بأغلبية بسيطة لصالح بنود العزل، يترأس رئيس المحكمة العليا جلسة محاكمة في مجلس الشيوخ، وحينها ستكون هناك حاجة إلى ثلثي أصوات المجلس من أجل إقصاء الرئيس عن منصبه.