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  الجمعة 8 ربيع الثاني 1441

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أخبار

واشنطن ترفض تدريب المخابرات السعودية بسبب خاشقجي

الجمعة 8 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
واشنطن ترفض تدريب المخابرات السعودية بسبب خاشقجي

واشنطن ترفض تدريب المخابرات السعودية بسبب خاشقجي

الوقت-كشفت صحيفة أمريكية عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تدريب المخابرات السعودية، بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

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الوقت-كشفت صحيفة أمريكية عن رفض امريكا تدريب المخابرات السعودية، بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، أن الخارجية الأمريكية رفضت مؤخراً مقترحاً بتدريب جهاز المخابرات السعودي، الذي كان نائب رئيسه أحد أبرز المتهمين بقتل خاشقجي، وهو العميد أحمد عسيري.

وأوضحت أن الرفض الأمريكي سببه مخاوف من تنفيذ عمليات سرية خارجة عن القانون مثل عملية قتل خاشقجي.

وكانت الإدارة الأمريكية أمرت، في أبريل الماضي، بمنع نحو 16 مسؤولاً سعودياً من دخول الولايات المتحدة وجمدت، في نوفمبر الماضي، أرصدة 17 آخرين.

وتفرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وتشمل القائمة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وقُتل خاشقجي، الذي كتب مقالات بعضها مناهض للحكومة السعودية في صحيفة "واشنطن بوست"، بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وقطّعت جثته في مبنى القنصلية في إسطنبول على أيدي فريق من 15 شخصاً، ما أثار انتقادات دولية غير مسبوقة لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

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خاشقجي السعودية المخابرات الأمريكية

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