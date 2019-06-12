لافروف: الناتو يسعى إلى الهيمنة على العالم.. وروسيا سترد

الوقت-اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ تبني الناتو خلال قمته في لندن لأكبر ميزانية في تاريخه يدّل بوضوح على سعي الحلف إلى الهيمنة على العالم بما فيه الشرق الأوسط.

وأكد لافروف أنّ بلاده "تعرف كيف تردّ على التهديدات التي ينشرها حلف شمال الأطلسي في العالم من دون الإنجرار في أيّ سباق تسلح ومع ضمان الأمن بأكبر ثقة ممكنة".

وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشار لافروف إلى أنّ "تهديدات الحلف تستهدف روسيا والصين بشكل مباشر باعتبار أنّ الناتو جعل من المجال الفضائي ساحة للعمليات العسكرية على غرار الفضاء الإلكتروني".

وفي السياق، لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تتقدم بمبادرات من شأنها توحيد الدول في مصالح الأمن المشترك.

من جهة ثانية، اعتبر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أنّ "خصوم موسكو في واشنطن سيحاولون استخدام ورقة روسيا مرة أخرى مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية فيها".

كما اتهم الوزير الروسي السياسة الأميركية باستخدام "رهاب الروس لمصالح أنانية بشكل يؤثر على الأمن العالمي".

وفي الختام أكّد لافروف أنّ "روسيا لا تنحاز إلى أي طرف في ليبيا وتضع مصالح الليبيين في المقدمة".