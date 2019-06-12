الاردن يستلم جثمان الشهيد سامي أبو دياك

الوقت-أعلن الناطق الرسمي باسم وزراة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ضيف الله الفايز أن جثمان الأسير الشهيد سامي أبو دياك وصل مساء أمس الخميس عبر جسر الملك حسين لدفنه في الأردن بناءً على طلب ذويه.

الفايز أوضح أن تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع السلطات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن الأسبوع الماضي خلال جلسة للبرلمان أن وزارته تعمل من أجل نقل جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك إلى الأردن، مشيراً إلى أن الأردن طلب من "إسرائيل" بشكل رسمي تسليم جثمان الشهيد أبو دياك لها.

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن السفارة الأردنية طالبت بـ"تزويدها بمعلومات حول ظروف استشهاد أبو دياك ووضعه الصحي خلال سجنه".

يأتي ذلك في وقت قرّر فيه وزير الأمن الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، حجز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغضّ النظر عن الفصيل الذي ينتمون إليه.