رئيس البرلمان العراقي يعلن إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات

الوقت-أكّد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن الاعضاء الجدد لمفوضيّة الانتخابات سيتم اختيارهم بالقرعة من القضاة ذوي الخبرة لضمان الشفافية.

وقال الحلبوسي إن مجلس النواب الحالي سيستمر في عقد جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات الجديد للتصويت عليه الأسبوع المقبل بعد الاتفاق عليه.

كلام الحلبوسي أعقب تصويت مجلس النواب على إحالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية إلى التقاعد.

كما أعلن رئيس البرلمان العراقي إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً أنها لن تكون خاضعةً لتأثير أي ظرف سياسي.

هذا وكشف عضو تحالف الإصلاح العراقي أحمد البهادلي أن هناك من يعمل على تقسيم العراق.

وأضاف البهادلي إنه يراد للمنطقة بعد تحويلها الى أقاليم ثلاثة الاحتراب في ما بينها، وإذ اعتبر أن الاقاليم قضية دستورية والتوافق بشأنها أمر طبيعي رفض الدخول الأميركي على الخط.

وكانت العاصمة العراقية بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة تحت شعار: دعم خيار التظاهر السلمي.

التظاهرات دعت إلى طرد المخربين ورفضت التدخلات الأميركية والإسرائيلية المتظاهرون توجهوا صوب ساحة التحرير انطلاقاً من شارع فلسطين والحبيبية والشعب ورفعوا لافتات دعم للمرجع الديني السيد علي السيستاني ورددوا هتافات داعمةً له.