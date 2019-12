مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي

الوقت-تنطلق يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الاول فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بنسخته الثالثة عشرة في طهران بحضور دولي رفيع، ومشاركة نخبة الافلام الوثائقية من عدّة دول للمنافسة على جوائز المهرجان بجميع أقسامه.

و أعلنت لجنة تحكيم قسمي المسابقة الدولية والشهيد آفيني في آن واحد، بأنها اختارت سبعة افلام للمشاركة في المهرجان و هي: فيلم السيدة عصمت Esmat Lady للمخرج محمد حبيبي منصور، الديمقراطية Democracy للمخرج تورج کلانتري، رواية القائد Story of the leader للمخرج مهدي تقويان، مئة سنة من الوحدة One Hundred Years of Solitude للمخرج مهدي فارسي، كرار Karaar للمخرج محسن عقيلي، المطر والرصاص Rain and Bullets للمخرج مرتضی بايه‌شناس و فيلم عندما أتى مهدي الى هذه الحياة When Mehdi Was Born للمخرج اميرمهدي حکيمي.

أما عن قسم العروض الخاصة Special Screening، طبقا لما صرّح به قسم العلاقات العامة لمهرجان سينما الحقيقة الدولي بنسخته الثالثة عشر سيتم عرض ثمانية أفلام كانت قد شاركت فيما مضى بعدة مهرجانات عالمية واستحقت العديد من الجوائز، هي: فيلم حمار اسمه جيرونيمو اخراج ارجون تالوار، بینیا تامسکین، بضربة واحدة قطعه تقطيعا اخراج: لخ کووالسکي، بالتوفيق! اخراج برونلا فیلي، أرض العسل اخراج لوبومیر استفانوف، تامارا کوتفسکا، الليلة الماضية رأيتك تضحك اخراج کافیتش نیانغ، جنازة رسمية اخراج سرغيي لوزنيتسا، رحلة خافيير ايرو اخراج خاویر کورکویرا و اخیرا فيلم عائلة بريمافيرا اخراج والنتینا بریماورا.

و کما سبق و صرحت به ادارة المهرجان بأنه سيكون هناك قسم للأفلام الوطنية، فان عدد الأفلام الوثائقية المتوسطة الطول (40-70 دقيقة) التي تم انتخابا من قبل لجنة التحكيم 15 فيلم من أصل 188 فيلما وثائقيا: فيلم النار (احسان مقدسي)، لادور (محمد صادق اسماعيلي)، جميله (محمدباقر شاهین)، العيون و الأيدي (بناه‌برخدا رضایي)، السيدة والسيد تامب (فرهاد ورهرام)، الحلم الأسود (اُرد عطاربور)، منحدر حاد (لقمان خالدي)، سوسن عند الفجر (روح‌الله اکبری)، سينماالأربع حدائق (علي رضا منصوري)، حيطان القصر الحمراء (عباس رزیجي)، الورق الممزق (بهزاد نعلبندي)، رصاص المطر (مرتضى بايه شناس، حسين مؤمن)، الماهر (مسعود دهنوي)، ضيف المدينة (مهدي سقط‌تشي)، واكستشه (کامران حیدری).

نوه قسم العلاقات العامة بمهرجان سينما الحقيقة الى أن أعضاء لجنة التحكيم في هذا القسم هم: السيدة برسيا عشقي، السيد محمد رضا فرزاد ومحمد صوفي بوند.

بالاضافة الى قسم الأفلام الوثائقية الطويلة (أطول من 70 دقيقة)، فقد أعلن قسم العلاقات العامة لمهرجان سينما الحقيقة الدولي الثالث عشر بان هيئة حكام المهرجان الخاصة بالقسم الوطني للأفلام الطويلة، اختارت 19 فيلم من أصل 72 فيلم للمشاركة في المهرجان. أما عن أسماء الأفلام هي كالتالي: فيلم السيدة عصمت (محمد حبيبي منصور) ، مشروع زواج (حسام اسلامي، عطيه عطار زاده) ، الحبال المحظورة (حسن نوري)، لا يوجد مكان للملائكة (سام کلانتري)، الخسوف (محسن استادعلي)، خط أحمر رفيع (فرزاد خوش دست)، معاناة تحت الجلد (محسن جعفري ‌راد)، ذكرى أربعين سنة (امين قدمي)، اليوم الذي مضى (هادي مصوم دوست)، الشتاء (مهرداد زاهدیان) ، مشاهد من انفصال (وحيد صداقت)، مئة سنة من الوحدة (مهدي فارسي)، معالي السيد (سجاد أميني)، أبناء الليل (بهروز نوراني بور)،حراس الغابات (فتح الله أميري، نيما عسكري)، قصة بنات فروغ (خاطره حناتشي)، عندما أتى مهدي الى هذه الحياة (أمير مهدي حكيمي، حجت بامروت)، مذكرات حلم (رضا فرهمند) و اخیرا فیلم ليس صغيرا و لا كبيرا (محمد صادق ، رمضاني مقدم).

ومن الجيد أن مهرجان سينما الحقيقة الدولي يتيح المجال للمخرجين الناشئين ليثبتوا أنفسهم من خلال أعمالهم المميزة والخلاقة التي يشاكون بها في المهرجان.

جدير بالذكر بأن فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية تبدأ من 9 حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول القادم بإدارة "محمد حميدي مقدم" (مدير مؤسسة دعم وترويج السينما الوثائقية بايران) في مجمع تشارسو السينمائي بالعاصمة طهران.