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أخبار

قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي

الخميس 7 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي

قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي

الوقت-أفادت وسائل اعلامية تركية بانفجار سيارة مفخخة وسط رتل عسكري للجيش التركي، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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الوقت-أفادت وسائل اعلامية تركية بانفجار سيارة مفخخة وسط رتل عسكري للجيش التركي، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن الانفجار وقع أثناء توجه الرتل إلى القاعدة التركية في قرية البلدق جنوب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وفي هذا السياق نقلت كالة سانا السورية عن مصادر محلية قولها إن 5 جنود أتراك قتلوا وجرح 12 آخرون نقلوا إلى الأراضي التركية تحت غطاء جوي كثيف.

وصرح مصدر محلي لوكالة "روداوو" بأن سيارة "فان ركنها أحد الأشخاص قبل وقت قصير بحجة أنها تعطلت قرب حاجز البلدق، وعند مرور رتل تركي كان متوجهاً إلى القاعدة التركية في مدينة جرابلس، تم تفجيرها عن بعد".

وأكد أن "الطائرات المروحية التابعة للقوات التركية حلّقت في أجواء جرابلس وريفها".

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