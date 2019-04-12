ثلاث مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل في مصر

الوقت- أطلقت الحكومة المصرية ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأوضح مدبولي أن المبادرات تتضمن مبادرة تتعلق بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد.

وأكد أن المبادرة الثانية التي يتم إطلاقها تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة حاليا، مشيرا إلى أنها تتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف.

وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.