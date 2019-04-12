مزاد فرنسي يبيع لوحة غوغان مقابل 9.5 مليون يورو

الوقت- بيعت لوحة بول غوغان "شجرة غليظة" التي أبدعها في تاهيتي عام 1897 مقابل 9.5 مليون يورو.

جاء ذلك في مدونة المزاد العلني على "تويتر" وأن رائعة غوغان اشتراها شخص مجهول. إلا أن وكلاءه أكدوا أن صاحب اللوحة تعهد بأن تبقى الرائعة في فرنسا.

يذكر أن لوحة "شجرة غليظة" التي رسم الفنان فيها طيورا خضراء وزرقاء تنتمي إلى مرحلة تاهيتي في إبداع الفنان التشكيلي الفرنسي حيث رسم في تلك الجزيرة البعيدة 9 لوحات فنية. وكانت المتاحف العالمية الكبرى قد اقتنت 8 لوحات منها، بما فيها متحف "الأرميتاج" في بطرسبورغ.

ولا يعتبر هذا الثمن قياسيا بالنسبة لروائع غوغان، إذ أن لوحته "متى تتزوجين؟" اشتراها عام 2014 شخص رفض ذكر اسمه بمبلغ 210 ملايين دولار. فيما أفادت بعض وسائل الإعلام آنذاك بأن أسرة قطر الحاكمة هي التي اقتنت تلك اللوحة.