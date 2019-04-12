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  الأربعاء 6 ربيع الثاني 1441

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أخبار

جبران باسيل: نأمل اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة"

الأربعاء 6 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
جبران باسيل: نأمل اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة"
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الوقت- أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

وقال باسيل في أعقاب اجتماع لتكتل "لبنان القوي"، يوم الثلاثاء، إن "موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه".

وأشار باسيل إلى أن "الثنائي الشيعي طرح حكومة تكنوسياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهو لم يوافق، وسقط هذا الطرح".

وتابع: "منذ أكثر من أسبوعين، تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمها الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعها الغالب أصحاب كفاءة واختصاص".

وأضاف الوزير: "ودار الحديث خلال الأسبوعين الماضيين عن الأسماء والتركيبة، وكان دور التيار (الوطني الحر) مرنا ومسهلا جدا ليأتي التكليف مسهلا للتأليف الذي لا يجوز أن يتعرقل ويتأخر".

وأكد باسيل: "نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة، ولدينا معيار واحد للحكومة هو التنفيذ والالتزام والإنجاز، فالبلد أهم من أي شيء آخر، وإن تسمية رئيس الحكومة وإعطاء الثقة مرتبطان بإمكانية النجاح".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك حكومة على السياسة الآلية والنقدية نفسها، التي أوصلتنا الى هنا، فيجب وضع سياسة جديدة تخرجنا من هذا الوضع. لا يمكن أن نبقى في السياسة ذاتها لا شكلا ولا مضمونا ولا تنفيذا، ولا شرط أهم من شروط النجاح".

وشدد على أنه "ممنوع الذهاب إلى مناطق الاقتتال الداخلي والتناحر"، مضيفا أن "نجاح الحكومة أهم من وجودنا فيها. نحن نختار النجاح على وجودنا فيها".

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باسيل لبنان الحريري

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