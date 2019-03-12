موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 7 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات إن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يقلل بشكل كبير من قيمة العملة الوطنية العراقية، ومن ناحية أخرى، فإن استمرار انعدام الأمن سيؤدي حتماً إلى جعل الشركات الأجنبية غير راغبة في الاستثمار في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك الإنتاج والصناعة والزراعة والتنمية وغير ذلك. وفي ظل هذه الظروف، ستزداد الأزمة تفاقماً في هذا البلد أيضًا.

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟ الوقت- بعد أيام قليلة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أعلن الكيان الإسرائيلي عن وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟ الوقت- تتوالى رسائل الإمارات الإيجابية تجاه سوريا. أبو ظبي، وبخلاف حلافائها سواء الأمريكيين أو السعوديين، تمتلك اليوم علاقات جيّدة مع دمشق، رغم أنها ساندت المعارضة السورية

حفلات غير مرحّب بها للحکام الأمريکيين.. إظهار الفشل في هيئة من انتصر في الحرب إن زيارة ترامب المفاجئة إلى أفغانستان ومايك بنس إلى العراق لها معنى مشترك، ألا وهو انتهاك السيادة الوطنية لهذين البلدين، والذي يرمز إلى فشل السياسة الخارجية الأمريكية وإهدار الکثير من الدولارات التي أنفقتها واشنطن على مدار العقدين الماضيين من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو رمز إلى إذلال شعبي العراق وأفغانستان.

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة الوقت- تحاول الحركات والجماعات المسلحة الموالية للمحور العربي - العبري - الغربي، استغلال الاحتجاجات والاضطرابات في مدينة "الناصرية" العراقية ومهاجمة سجن "الحوت" المركزي وذلك من أجل تحرير الآلاف من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، مما قد يخلق كارثة كبيرة في العراق...

أخبار

مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي

مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي

الوقت-تنطلق يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الاول فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بنسخته الثالثة عشرة في طهران بحضور دولي رفيع، ومشاركة ن

بالصورة تطبيع علني.. مطبّع سعودي يستقبل إسرائيليَّين بالرياض الوقت-نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صوراً تظهر زيارة "سائح يهودي إلى السعودية"، مؤكدة أن ذلك يأتي "نتيجة كسر حواجز الشك التي بنيت على مدى عقود".

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر الوقت-بدأت في الجزائر محاكمة رموز النظام وأبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب ثلاثة وزراء ورجال أعمال في قضايا فساد ماليّ.

نتنياهو: هناك تظاهرات في بغداد وبيروت ويجب تشديد الضغوط على إيران

قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي الوقت-أفادت وسائل اعلامية تركية بانفجار سيارة مفخخة وسط رتل عسكري للجيش التركي، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

سفراء دول عربية إلى واشنطن لــ"إبرام" اتفاقيات "عدم اعتداء مع اسرائيل" الوقت-التقت نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، فيكتوريا كوتس، سفراء أربع دول عربية الأسبوع الماضي عارضة عليهم إبرام اتفاقيات "عدم اعتداء مع اسرائيل"، مضيفة أن "البيت الأبيض يؤيد ذلك".

"البنتاغون" تنفي معلومات عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط الوقت-أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس قراراً بإرسال عشرات السفن والمعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط وما يصل إلى 14 ألف جندي إضافي لمواجهة إيران.

المقداد: تركيا ودول عربية منها السعودية زودت تنظيمات إرهابية بمواد كيميائية الوقت-قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الملف الكيميائي جزء من المؤامرة على سوريا وبدأ عام 2013.

إنجلترا تتأهب لكأس أوروبا بمواجهة النمسا ورومانيا الوقت- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن منتخب "الأسود الثلاثة" سيواجه النمسا ورومانيا في يونيو المقبل استعدادا لكأس أوروبا "يورو 2020".

عين ريال مدريد على بديل راموس ..فمن يكون؟ الوقت- أفادت تقارير صحفية بأن المسؤولين في ريال مدريد الإسباني، يحضرون عرضا لضم صخرة دفاع نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ثلاث مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل في مصر الوقت- أطلقت الحكومة المصرية ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

ياباني يقبض عليه لاتصاله بخدمة العملاء 24 ألف مرة الوقت- ألقت الشرطة اليابانية مؤخرا القبض على أكيتوشي أوكاموتو (71 عاما) بعدما اتصل بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات أكثر من 24 ألف مرة خلال العامين الماضيين.

العلماء تقدموا خطوة نحو علاج مرض ألزهايمر الوقت- كشفت دراسة جديدة أن العلماء تقدموا خطوة نحو علاج مرض ألزهايمر، عن طريق الوصول إلى المناطق الصعبة في الدماغ والتي ينبغي استهدافها بالأدوية.

مزاد فرنسي يبيع لوحة غوغان مقابل 9.5 مليون يورو الوقت- بيعت لوحة بول غوغان "شجرة غليظة" التي أبدعها في تاهيتي عام 1897 مقابل 9.5 مليون يورو.

كمبيوتر "آبل ماكنتوش" الأصلي للبيع في مزاد علني الوقت- يُطرح واحد من اثنين فقط من النماذج الأولية الباقية من كمبيوتر "آبل ماكنتوش" الأصلي، للبيع في مزاد علني هذا الأسبوع، بسعر يعادل 155 ألف جنيه إسترليني.

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق.. المتطلبات والتهديدات إن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يقلل بشكل كبير من قيمة العملة الوطنية العراقية، ومن ناحية أخرى، فإن استمرار انعدام الأمن سيؤدي حتماً إلى جعل الشركات الأجنبية غير راغبة في الاستثمار في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك الإنتاج والصناعة والزراعة والتنمية وغير ذلك. وفي ظل هذه الظروف، ستزداد الأزمة تفاقماً في هذا البلد أيضًا.

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟ الوقت- بعد أيام قليلة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أعلن الكيان الإسرائيلي عن وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية

اللواء سلامي: الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية الوقت- اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان الشعب الايراني وجه صفعة قوية الى اميركا، محذرا الاعداء من تجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الاسلامية.

أميركا تتحرك بشكل مريب داخل العراق الوقت- بين المحلل السياسي عباس العرداوي، الأربعاء، ان الجانب الأميركي سيعمل من خلال عملائه الموجودين في العملية السياسية على تحديد ملامح رئيس الوزراء المقبل، محذرا من تمرير المخططات الأميركية بعد دعمها لبعض الأنشطة في البلاد.

روحاني: إن ظروفاً مناسبة كانت قد توفرت للاتفاق النووي وكان من اللازم الحفاظ عليه الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، السعودية والكيان الصهيوني من العناصر الرئيسية وراء انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

العلماء تقدموا خطوة نحو علاج مرض ألزهايمر

تفاصيل سيناريو أعمال التخريب في الناصرية والنجف

عين ريال مدريد على بديل راموس ..فمن يكون؟

كمبيوتر "آبل ماكنتوش" الأصلي للبيع في مزاد علني

بالصورة تطبيع علني.. مطبّع سعودي يستقبل إسرائيليَّين بالرياض

مزاد فرنسي يبيع لوحة غوغان مقابل 9.5 مليون يورو

قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر

ياباني يقبض عليه لاتصاله بخدمة العملاء 24 ألف مرة

حفلات غير مرحّب بها للحکام الأمريکيين.. إظهار الفشل في هيئة من انتصر في الحرب

المقداد: تركيا ودول عربية منها السعودية زودت تنظيمات إرهابية بمواد كيميائية

نتنياهو: هناك تظاهرات في بغداد وبيروت ويجب تشديد الضغوط على إيران

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟

إنجلترا تتأهب لكأس أوروبا بمواجهة النمسا ورومانيا

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار "منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم"

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

6 صواريخ صغيرة من غزة تكلف "إسرائيل" 140 ألف دولار!

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

قطر تمهد الطريق للروس إلى كأس العالم

هذه هي تحليلات مراكز الدراسات الأمريكية بشأن الأحداث في لبنان

جهود أمريكية لقطع الشريان الاقتصادي للعراق.. لماذا تمّت مهاجمة ميناء "أم القصر" العراقي؟

اردوغان: سنطبق الاتفاقية مع ليبيا ولن نسحب سفننا من المتوسط

إسرائيليون يعتدون على رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

هجوم تنظيم داعش على طاجيكستان

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

ما هو الدور الذي لعبه البعثيون والشيعة البريطانيون في مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلاء؟

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

اعتراف صهيوني بقدرة الصواريخ الفلسطينية.. هل تقوم "تل أبيب" باستبدال القبة الحديدية بدفاعات ليزرية؟ + صور

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟

تعقيدات النظام الأمني للخليج الفارسي ومبادرات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية

العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

باريس توجّه انتقادات لاذعة لطهران وتمدّ يدها نحو "إسرائيل".. الوقاحة بنكهة فرنسية

زيارة "أردوغان" إلى أمريكا.. الأهداف والدوافع والنتائج المحتملة

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات
زيارات ترامب وبنس

حفلات غير مرحّب بها للحکام الأمريکيين.. إظهار الفشل في هيئة من انتصر في الحرب

الخميس 7 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
حفلات غير مرحّب بها للحکام الأمريکيين.. إظهار الفشل في هيئة من انتصر في الحرب
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- منذ بضعة عقود، کانت منطقة غرب آسيا وغيرها مما يسمى بالعالم النامي، مسرحاً للغزو واستعراض القوة من قبل الدول الغربية، التي کانت تدعي أنها القوی العظمى وبيدها إدارة النظام العالمي.

في الماضي کان الزعماء السياسيون الغربيون يسافرون علناً إلى مختلف البلدان ويتم استقبالهم بالکثير من الشكليات والاحتفالات. ولكن حقائق الوضع العالمي الجديد يبدو أنها شهدت تغيرات ملموسة، وكما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من إنفاق مبالغ ضخمة من قبل بلاده خلال العقدين الماضيين(حوالي 8 تريليونات دولار)، يتعين على الزعماء السياسيين لهذا البلد أن يسافروا حالياً إلى المنطقة بحماية عسكرية وبشکل سري.

في الحقيقة، على عكس الماضي حين کان الساسة الأمريكيون يسافرون إلى المنطقة في هيئة زيارات رسمية ومن خلال احتفالات خاصة، نشهد الآن زيارات سرية وخفية في ظلام الليل.

لكن لا يمكن تقييم هذا الحدث ببساطة، لأنه يبدو أنه يتحول إلى تقليد سياسي لبلد يدّعي أنه قوة عظمى. ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في الزيارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس إلى أفغانستان والعراق.

لذلك، في هذا المقال، سيتم تحليل الموضوع ودراسته على مستويين.

الزيارات السرية والمفاجئة.. الدولارات الضائعة والأمان المفقود

في أوائل الألفية الجديدة، وخاصةً بعد أحداث 11 سبتمبر، قدَّم الرئيس الأمريكي "جورج بوش" والمحافظين الجدد في هذا البلد، تحت فكرة "الإنقاذية" و"الأحادية" الأمريكية، قدَّم نظرية النظام العالمي الجديد على أعلى المستويات، في هيئة أن أمريكا هي شرطة النظام الدولي.

ونتيجةً لذلك، رأينا أن الجيش الأمريكي وحلفاءه قد احتلوا أفغانستان، وبعد الإطاحة بالنظام البعثي، احتلوا العراق أيضاً.

في الواقع، بالاعتماد على قوة الجيش والدولارات التي تمتلكها، وعدت أمريكا شعوب المنطقة بأنهم سيخلقون الديمقراطية والحرية والاستقرار في بلدانهم.

بعد هذه الأحداث، کان المسؤولون الأمريكيون في البداية يقومون بزيارة العراق وأفغانستان کمن انتصر في الحرب، ولكن الآن يبدو أن مسار الأحداث مختلف تمامًا، بحيث توصلوا إلى استنتاج مفاده أن دولاراتهم قد ذهبت أدراج الرياح وليس لهم مكانة بين سكان المنطقة.

نتيجةً لذلك، نری أن المسؤولين الأمريكيين يضطرون الآن إلى القيام بزيارات مفاجئة وسرية وفي ظلام الليل الدامس ومحصورين في القواعد العسكرية.

هذا الأمر يعني في البداية أنه خلافاً لوعود واشنطن، فإن البلدين اللذين تعرضا للغزو والاحتلال في بداية الألفية الجديدة، ليس فقط لا ينعمان بالديمقراطية والاستقرار، بل لا يتوفر الأمن فيهما لدرجة يسمح بزيارتهما جهاراً وعلى أساس البروتوكولات الدبلوماسية في النظام الدولي.

لذلك، في المستوی الابتدائي، يمكن تقييم الزيارة الأخيرة التي قام بها دونالد ترامب ومايك بنس، كنتيجة لاستراتيجية أمريكية استمرت عقدين في المنطقة.

يکفي أن نعيد التذکير بما ذکره ترامب، حين قال صراحةً: "لقد أنفقنا 8 تريليونات دولار، لكن علينا أن نسافر إلى بلدان المنطقة بحماية جوية وخاصة".

لا يمكن إنكار حقيقة فشل السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن هذه ليست القضية برمتها، ويجب النظر في الأبعاد الأخرى أيضاً.

انتهاك السيادة الوطنية وإذلال الشعوب

على الرغم من أن زيارة الأمريكيين المفاجئة إلى دول المنطقة، ولا سيما أفغانستان والعراق، تشير إلى فشل السياسة الخارجية لأمريكا، إلا أنه لا يمكن إغفال أن هذه الزيارات التي تتم دون إعلان مسبق وتنتهك بروتوكولات الدبلوماسية الدولية، تعتبر أيضاً انتهاكاً للسيادة الوطنية ورمزاً لإذلال الناس في هذين البلدين.

في البداية، قبل زيارة ترامب إلى أفغانستان، سافر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في 22 ديسمبر 2018 إلى العراق في زيارة مفاجئة، ودخل قاعدة "عين الأسد" العسكرية في محافظة الأنبار العراقية، تماماً مثل رئيسه دونالد ترامب في عام 2018، ثم اكتفى بإجراء مكالمة هاتفية بروتوكولية مع رئيس الوزراء العراقي، وبعد ذلك انتقل إلى أربيل واستقبله مسؤولو كردستان العراق. ثم نری دونالد ترامب يزور أفغانستان في 28 نوفمبر 2019، دون إشعار مسبق للإشادة بالقوات الأمريكية.

لكلتا هاتين الزيارتين معنى مشترك، ألا وهو انتهاك السيادة الوطنية لحکومات هذه البلدان.

في الواقع، يدخل ترامب ونائبه إلى هذين البلدين بهيئة استعمارية دون إشعار مسبق. والأكثر إثارةً للاهتمام، هو أنهم يرفضون الاجتماع مع مسؤولي الدولة المضيفة رسمياً في مقر رؤساء الدول، ويطلبون منهم القدوم إلى القواعد العسكرية الأمريكية.

علی الرغم من أن هذه الخطة هي رمز لفشل السياسة الخارجية الأمريكية وإهدار الکثير من الدولارات التي أنفقتها واشنطن في العقدين الماضيين، ولکن لا ينبغي إغفال أن مثل هذه الزيارات هي علامة على إذلال الشعوب في العراق وأفغانستان.

الرئيس الأفغاني "أشرف غني" اجتمع مع ترامب في القاعدة الأمريكية الرئيسية في شمال كابول، لكن رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" رفض قبول طلب مايك بنس للقاء به في قاعدة عسكرية، ولكن رداً علی هذا السلوك، نری هنالك غضباً واسع النطاق وردود فعل سلبية من الناس والتيارات السياسية تجاه زياراتهم الاستعمارية إلى هذه البلدان، بحيث إن الكثير من النشطاء العراقيين والأفغان علی وسائل التواصل الاجتماعي اعتبروا أن زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى بلادهم هي عدم احترام لاستقلالهم وكرامتهم وعزتهم الوطنية، وانتقدوها على نطاق واسع.

يبدو أن المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى العراق وأفغانستان على أنهما الحديقة الخلفية لهم، وبإمکانهم الدخول إليهما في أي وقت يشاؤون ويلتقون بأي شخص يريدون، الأمر الذي سيزيد بالتأكيد من كراهية وعداء شعوب هذين البلدين للولايات المتحدة على المدى المتوسط والبعيد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق أفغانستان دونالد ترامب مايك بنس زيارات مفاجئة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء