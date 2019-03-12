جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 6 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟ الوقت- تتوالى رسائل الإمارات الإيجابية تجاه سوريا. أبو ظبي، وبخلاف حلافائها سواء الأمريكيين أو السعوديين، تمتلك اليوم علاقات جيّدة مع دمشق، رغم أنها ساندت المعارضة السورية

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟ الوقت- يواصل الكيان الإسرائيلي حصاره المطبق على قطاع غزّة، برّاً وبحراً وجوا. الكيان الإسرائيلي وبعد الجولة الأخيرة التي انطلقت شرارتها مع اغتيال الشهيد ابو العطا، أعلن مقترح لإمكانية

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط الوقت- يكثر الحديث عن حكومة التكنوقراط في لبنان. لا شكّ أن ما يحصل فرصة كبيرة لمكافحة الفساد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حكومة التكنوقراط هي المخرج؟وهل

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي" الوقت- إذا فشل البرلمان العراقي في اتخاذ مبادرة لحل الازمة في العراق، فإن استقالة "عبد المهدي" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حدة ووتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في هذا البلد، ولكن إذا تمكن البرلمان من أخذ زمام المبادرة، فإنه سوف يتمكن من المُضي قُدما في مساره الطبيعي.

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي الوقت- إن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي "مايك بنس" للقاعدة الأمريكية الواقعة في منطقة "عين الأسد" غرب العراق ثم زيارته لمدينة "أربيل" الكردية وتجاهله السيادة العراقية، كشفت عن زوايا وأبعاد مؤامرات خطيرة تحاك في الخفاء ضد قوات الحشد الشعبية العراقية وضد طهران.

أخبار

اللواء سلامي: الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية

اللواء سلامي: الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية

الوقت- اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان الشعب الايراني وجه صفعة قوية الى اميركا، محذرا الاعداء من تجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الاسلامية.

أميركا تتحرك بشكل مريب داخل العراق الوقت- بين المحلل السياسي عباس العرداوي، الأربعاء، ان الجانب الأميركي سيعمل من خلال عملائه الموجودين في العملية السياسية على تحديد ملامح رئيس الوزراء المقبل، محذرا من تمرير المخططات الأميركية بعد دعمها لبعض الأنشطة في البلاد.

روحاني: إن ظروفاً مناسبة كانت قد توفرت للاتفاق النووي وكان من اللازم الحفاظ عليه الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، السعودية والكيان الصهيوني من العناصر الرئيسية وراء انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

الحشد الشعبي العراقي يحبط تعرضاً لداعش في خانقين الوقت- أحبط الحشد الشعبي العراقي، الاربعاء، تعرضاً لعناصر تنظيم داعش الارهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، كما لاحقت فلول داعش جنوب بحيرة حمرين.

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟ الوقت- تتوالى رسائل الإمارات الإيجابية تجاه سوريا. أبو ظبي، وبخلاف حلافائها سواء الأمريكيين أو السعوديين، تمتلك اليوم علاقات جيّدة مع دمشق، رغم أنها ساندت المعارضة السورية

لجنة الاستخبارات: الأدلة لاستغلال ترامب منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة" الوقت- خلص التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي بحق رئيس الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل دونالد ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس وسير العدالة، "هائلة".

جبران باسيل: نأمل اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة" الوقت- أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

العراق.. السيناريوهات المحتملة ما بعد استقالة عبد المهدي أحد السيناريوهات المحتملة بعد استقالة عادل عبد المهدي هي الانتخابات البرلمانية المبكرة. اذ يبدو هذا السيناريو هو الأكثر منطقية ويحظى بقبول التيارات السياسية. لذلك، يمكن اعتباره السيناريو الأكثر احتمالاً؛ ومع ذلك، يواجه هذا السيناريو صعوبات محددة في مسار التنفيذ.

ما هي أهداف زيارة هنية لمصر وروسيا؟ ينظر بوتين إلى زيارة هنية كمقدمة لنجاح زيارته المستقبلية إلى فلسطين، مما سيزيد من نفوذ روسيا ومصداقيتها بالقياس إلی الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

تفاصيل سيناريو أعمال التخريب في الناصرية والنجف الوقت-منذ بداية شهر أكتوبر من هذا العام، ومع بدء الاحتجاجات الشعبية في وسط وجنوب العراق، دخلت الحكومات الأجنبية والأنظمة الرجعية إلى الميدان ونفذت سيناريوهات عديدة لمصادرة المطالب السياسية والاقتصادية للمواطنين...

هل تعدّى قطار التطبيع حدود الدول الخليجية؟ الوقت- لقد كبرت شعوب المنطقة عموما والشعوب العربية خصوصا على اعتبار "اسرائيل" كيانا غاصبا احتل أرض فلسطين وأارض دول عربية أخرى وشرد أهلها ولا يزال يستمر على نفس ....

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة الوقت- تحاول الحركات والجماعات المسلحة الموالية للمحور العربي - العبري - الغربي، استغلال الاحتجاجات والاضطرابات في مدينة "الناصرية" العراقية ومهاجمة سجن "الحوت" المركزي وذلك من أجل تحرير الآلاف من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، مما قد يخلق كارثة كبيرة في العراق...

تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية في عرض البحر.. تعّرف على الطائرة من دون طيار "بليكان" + صور الوقت- تُعد عملية تحديد الهدف بشكل أسرع ومن مسافة أبعد مصدر قلق كبير لجميع الأساطيل البحرية في العالم، حيث تعمل الطائرات المقاتلة وطائرات الدوريات والأقمار الصناعية وبالطبع الطائرات بدون طيار على معالجة هذا القلق...

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات الإقتصاد السعودي اقتصاد نفطي، وتقع الرياض في المرتبة الثامنة عشرة من حيث المؤشر الاقتصادي بين أعضاء مجموعة العشرين، مما يحد من النفوذ السعودي في الدورة الخامسة عشرة لانعقاد قمة المجموعة.

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟ الوقت- يواصل الكيان الإسرائيلي حصاره المطبق على قطاع غزّة، برّاً وبحراً وجوا. الكيان الإسرائيلي وبعد الجولة الأخيرة التي انطلقت شرارتها مع اغتيال الشهيد ابو العطا، أعلن مقترح لإمكانية

شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

صحيفة "ميدل إيست": "إسرائيل" هي واحدة من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم الوقت- ذكرت صحيفة "ميدل إيست" بأن الكيان الصهيوني يدعي أنه نظام ديموقراطي بينما هو في الاساس واحداً من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم...

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه الوقت- أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة الوقت- شنت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

تفاصيل سيناريو أعمال التخريب في الناصرية والنجف

هل تعدّى قطار التطبيع حدود الدول الخليجية؟

اللواء سلامي: الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية

لجنة الاستخبارات: الأدلة لاستغلال ترامب منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة"

تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية في عرض البحر.. تعّرف على الطائرة من دون طيار "بليكان" + صور

العراق.. السيناريوهات المحتملة ما بعد استقالة عبد المهدي

أميركا تتحرك بشكل مريب داخل العراق

روحاني: إن ظروفاً مناسبة كانت قد توفرت للاتفاق النووي وكان من اللازم الحفاظ عليه

الحشد الشعبي العراقي يحبط تعرضاً لداعش في خانقين

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

ما هي أهداف زيارة هنية لمصر وروسيا؟

جبران باسيل: نأمل اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة"

كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار "منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم"

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي

ما قصة الاتهامات الجنسية في قضية عزل ترامب؟!

رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل"

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

موقع اسرائيلي: مصر نفذت هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل!

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

جهود أمريكية لقطع الشريان الاقتصادي للعراق.. لماذا تمّت مهاجمة ميناء "أم القصر" العراقي؟

قطر تمهد الطريق للروس إلى كأس العالم

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

المجلس النرويجي للاجئين يحذر من مجاعة تهدد حياة أكثر من 10 ملايين يمنيّ

لماذا تسعى واشنطن حالياً لضرب الحوار السوري - السوري؟

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

تغيير النظام السياسي العراقي من الفكرة إلى الواقع.. هل من الممكن تغييره إلى نظام رئاسي؟

ما هو الدور الذي لعبه البعثيون والشيعة البريطانيون في مهاجمة القنصلية الإيرانية في كربلاء؟

مستقبل الإصلاح في السعودية.. مأساة أم كوميديا؟

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

لماذا تقوم السعودية بنقل معدات عسكرية إلى جنوب اليمن؟

ما هدف الديمقراطيين من الدخول إلى مقامرة استجواب ترامب الكبيرة؟

اللواء سلامي يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان المشتركان للعالم الإسلامي

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

قانون إعدام الأسرى: الخلفيات والتبعات

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

قائد في الجيش الاسرائيلي: الجيش غير مستعد لحرب متعددة الجبهات في آن واحد

قائد الثورة الإسلامية يقدّم تعازيه بوفاة شقيقة الرئيس روحاني

آفاق العلاقة الفلسطينية - السعودية بعد التطورات الأخيرة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

الأربعاء 6 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

مواضيع ذات صلة

بعد استقالة المهدي.. وتيرة الاحتجاجات تتصاعد في المدن العراقية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في الأيام الأخيرة، ازدادت حدة الاحتجاجات والاضطرابات في وسط وجنوب العراق، حيث شهدت مدينة الناصرية عاصمة محافظة "ذي قار"، الكثير من أعمال العنف والاشتباكات؛ وتقع مدينة الناصرية في جنوب شرق العراق وتعتبر رابع أكبر مدينة في البلاد. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الميدانية بأنه قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وجُرح العشرات في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي وقعت في مدينة الناصرية يوم الخميس الماضي، ولفتت تلك المصادر إلى أن هذه المدينة كانت واحدة من النقاط المحورية الرئيسة لنشوب الاضطرابات والتجمعات المناهضة للحكومة العراقية منذ أكتوبر الماضي.

وفي الأيام الماضية حذرت العديد من وسائل الإعلام العراقية المستقلة والتيارات الوطنية من مصادرة الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة الناصرية من قبل التيارات المتطرفة والمتشددة. كما أن تلك الوسائل الاعلامية والتيارات المستقلة كشفت في تقارير اخبارية عن الدور الخبيث التي تقوم به بعض الحكومات الأجنبية بقيادة أمريكا وبعض الأنظمة الرجعية في المنطقة لعرقلة التجمعات السلمية في مدينة الناصرية، ولكن للاسف الشديد لم يهتم أحد بتلك التقارير. وفي وقتنا الحالي ومع مرور بعض الوقت فلقد تكشفت الحقائق وبانت الوقائع وثُبت أن ما قالته تلك الوسائل الاعلامية والتيارات المستقلة الداعية للوحدة والسلام في العراق، كان هو الحقيقة. وفي سياق متصل تقول العديد من الحركات والتيارات العراقية التي تشدد على حاجة فصل صفوف المحتجين والجماعات السياسية المعارضة للحكومة عن الميليشيات المسلحة، بأنها لا تقلق فقط من الفوضى واعمال العنف التي تشهدها العديد من المدن العراقية وإنما هي قلقة من خطر كبير قد يقود البلد بأكمله للهاوية.

ووفقا للعديد من المصادر الاخبارية، فإن الهجوم على سجن "الحوت" الواقع في مدنية الناصرية هو نفس الخطر الكبير الذي يحذر منه المتعاطفون العراقيون الذين كشفوا خيوط اللعبة التي يقوم بها المحور الغربي – العبري- العربي من أجل اطلاق سراح الكثير من العناصر الارهابية. ومما لا شك فيه، إذا تم فتح أبواب سجن "الحوت" أمام العناصر الارهابية، فستحدث كارثة كبيرة للعراق وللمنطقة، وهذا الامر هو ما جعل الحكومات والانظمة الاجنبية تهتم بشكل خاص بمدينة الناصرية العراقية من بداية الاحتجاجات في هذا البلد. ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، تحاول القوات المسلحة التابعة لبعض الاجهزة الاستخباراتية الاجنبية اقتحام سجن "الحوت" في خضم الاحتجاجات الجماعية وأعمال الشغب التي تشهدها هذه المدينة وذلك من أجل اطلاق سراح الآلاف من عناصر تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية.

وحول هذا السياق، كشف مصدر امني عراقي، أن معلومات وردت حول وجود مخطط اجرامي كبير تقوده عدة جهات من اجل اقتحام سجن الحوت واطلاق سراح اكثر من 4000 ارهابي. واوضح المصدر ان قوات مكافحة ارهاب محمولة جوا توجهت منذ فجر السبت إلى الناصرية لتعزيز حماية سجن الحوت الذي يضم اكثر من 4000 ارهابي بعد كشف مخطط خطير جدا لمحاولة اقتحامه. واكد المصدر ان العراق تلقى معلومات استخبارية عن استعدادات لجماعات دينية منحرفة معروفة في الناصرية لتوجيه حشود بشرية باتجاه سجن الحوت لمهاجمته بالتزامن مع تفجير السجناء لأعمال شغب داخل السجن. وتفيد المعلومات بتسلل قوة خاصة مدربة عاليا من دولة مجاورة لمناطق معينة بالناصرية مازال يجري التحري عنها، لتندس بين الحشود البشرية وتتولى تنفيذ عملية اقتحام السجن وتهريب الارهابيين. وقال المصدر ان احتياطات أمنية كثيفة، وحالة طواريء قصوى تم اتخاذها منذ صباح أمس في محيط سجن الحوت والمناطق المجاورة والطرق المؤدية له على خلفية تلك التقارير الاستخبارية. يذكر أن مجاميع الجوكر الامريكي التي وسعت هجماتها مساء امس لتشمل إحراق مركز شرطة، ومحاولة اقتحام مقر قوات الرد السريع، وتنفيذ عدة عمليات ضد مقرات أمنية واضرام الحرائق بعدة سيارات شرطة ومفترقات معظم الطرق الرئيسة وإشاعة فوضى عارمة، يعتقد أنها كانت جزءاً من التحضيرات التمهيدية لمخطط اقتحام سجن الحوت.

وفي سياق متصل، حذر وزير الداخلية الاسبق "باقر جبر الزبيدي" يوم الاربعاء الماضي، من مخطط ارهابي كبير لاطلاق سراح الآلاف من عناصر داعش المعتقلين في سجن الحوت الواقع في مدنية الناصرية بمساعدة دولتين خليجيتين. وقال "الزبيدي" في بيان له، إن "ساعة الصفر ستعلن عندما تنجح جهود دولتين خليجيتين بإطلاق سراح الدواعش الستة الاف من سجن الحوت في ذي قار والمحكومين بالاعدام وعلى غرار ما حصل عام 2013 في سجن ابو غريب". وفي هذا الصدد، قال مصدر ميداني عراقي، " في الأشهر الماضية قام ممثلي عن النظام السعودي بزيارة سجن الحوث بذريعة الاجتماع ومتابعة السجناء السعوديين وتنبيه الإرهابيين بقرار الهجوم على هذا السجن". ويقع سجن "الحوت" في الضاحية الجنوبية الغربية لمدنية الناصرية، وهو أحد أهم السجون في العراق ويوجد حاليًا في هذا السجن العديد من المجرمين، إلى جانب المئات من البعثيين والآلاف من عناصر داعش وتنظيم القاعدة، وخاصة من السعوديين".

ووفقا للعديد من المصادر الاخبارية فلقد نفذت عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي هجمات انتحارية واسعة النطاق في 30 يوليو 2013، وتمكنوا من دخول سجن "الحوت" واطلاق سراح العشرات من كبار الإرهابيين والمجرمين الخطرين. وفي عام 2018، حاول ثلاثة مفجرين انتحاريين من تنظيم "داعش"، بقيادة "بدر فارس مطلق"، وهي جماعة إرهابية بارزة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، تنفيذ عملية سرية في مدينة الناصرية ومهاجمة سجن "الحوت".

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فلقد تمكن الإرهابيون من الدخول إلى محافظة الأنبار العراقية عن طريق المرور من الصحراء الشرقية السورية وبعد ذلك تمكنت تلك القوة الانتحارية بمساعدة بعض القوات الخائنة والمستأجرة من التسلل إلى مدنية الناصرية ولكنهم في نهاية المطاف وقعوا في كمين كانت القوات العراقية قد نصبته لهم ولقد تمكنت قوات الأمن العراقية والمخابرات من التعرف على الانتحاريين الذين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الارهابي إلى جانب قائدهم في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار وتمكنت من القضاء عليهم قبل أن يقوموا ببعض الهجمات والعمليات الارهابية.

إن التطورات الميدانية على الساحة العراقية تثبت يوما بعد يوم أن محور الشر في المنطقة التي تقودها أمريكا يعمل بشكل يائس لفتح الطريق أمام الإرهابيين للفرار من سجن "الحوت" وذلك من أجل القيام ببعض العمليات الارهابية التي من شأنها أن تخلق حالة من انعدام الامن والاستقرار في العراق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مخطط اطلاق سراح الارهابيين الناصرية تدخلات اجنبية مؤامرات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء