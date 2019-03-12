موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟ الوقت- يواصل الكيان الإسرائيلي حصاره المطبق على قطاع غزّة، برّاً وبحراً وجوا. الكيان الإسرائيلي وبعد الجولة الأخيرة التي انطلقت شرارتها مع اغتيال الشهيد ابو العطا، أعلن مقترح لإمكانية

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط الوقت- يكثر الحديث عن حكومة التكنوقراط في لبنان. لا شكّ أن ما يحصل فرصة كبيرة لمكافحة الفساد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حكومة التكنوقراط هي المخرج؟وهل

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي" الوقت- إذا فشل البرلمان العراقي في اتخاذ مبادرة لحل الازمة في العراق، فإن استقالة "عبد المهدي" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حدة ووتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في هذا البلد، ولكن إذا تمكن البرلمان من أخذ زمام المبادرة، فإنه سوف يتمكن من المُضي قُدما في مساره الطبيعي.

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي الوقت- إن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي "مايك بنس" للقاعدة الأمريكية الواقعة في منطقة "عين الأسد" غرب العراق ثم زيارته لمدينة "أربيل" الكردية وتجاهله السيادة العراقية، كشفت عن زوايا وأبعاد مؤامرات خطيرة تحاك في الخفاء ضد قوات الحشد الشعبية العراقية وضد طهران.

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة إنتشار الصحوة الإسلامية في المنطقة والانتفاضات الشعبية في العالم العربي على مدى العقد الماضي، وكذلك الانتصارات الواسعة النطاق للمقاومة الإسلامية في المنطقة، لا سيما نجاحات فصائل المقاومة في غزة ولبنان ضد الصهاينة، قد ترکت آثارها في خفض النزوع إلى التسوية مع الصهاينة لدی الرأي العام للشعوب العربية والإسلامية.

أخبار

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات الإقتصاد السعودي اقتصاد نفطي، وتقع الرياض في المرتبة الثامنة عشرة من حيث المؤشر الاقتصادي بين أعضاء مجموعة العشرين، مما يحد من النفوذ السعودي في الدورة الخامسة عشرة لانعقاد قمة المجموعة.

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟ الوقت- يواصل الكيان الإسرائيلي حصاره المطبق على قطاع غزّة، برّاً وبحراً وجوا. الكيان الإسرائيلي وبعد الجولة الأخيرة التي انطلقت شرارتها مع اغتيال الشهيد ابو العطا، أعلن مقترح لإمكانية

شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

صحيفة "ميدل إيست": "إسرائيل" هي واحدة من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم الوقت- ذكرت صحيفة "ميدل إيست" بأن الكيان الصهيوني يدعي أنه نظام ديموقراطي بينما هو في الاساس واحداً من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم...

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه الوقت- أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة الوقت- شنت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

للمرة الثانية.. المخربون يحرقون قنصلية إيران في النجف الوقت- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف عن احراق القنصلية الايرانية في النجف للمرة الثانية من قبل مجموعة مجهولة في منطقة الحنانة وسط مدينة النجف.

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية الوقت- أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن على أمريكا عدم إجبار حلفائها الأوروبيين في الناتو على شراء أسلحة أمريكية.

الملتقى التجاري الإيراني العراقي ينطلق اليوم في طهران الوقت- انطلقت اعمال الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران اليوم الاثنين، وذلك بحضور نشطاء اقتصاديين ورجال اعمال ايرانيين ومن اقليم كردستان العراق.

لماذا تسعى واشنطن حالياً لضرب الحوار السوري - السوري؟ الوقت- تقوم السياسة الأمريكية في المنطقة على مبدأ "الاضعاف والتفكيك"، بحيث تتدخل على وجه السرعة في دولة شرق أوسطية تشهد نوعا من الاستقرار أو تبدأ تحالفات حقيقة مع دولة جارة ...

مدير مكتب "رايتس ووتش": المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل الوقت- قال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الكيان الإسرائيلي وفلسطين، الذي رحلته السلطات الإسرائيلية مؤخراً، إنه لم يخضع لمحاولات الإسكات، مشددا على أن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد منظمات حقوق الإنسان وضد الفلسطينيين.

تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران الوقت- قامت مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانية اليوم الأحد، بتقديم باقات من الزهور الى السفارة العراقية بطهران، معربين عن تضامنهم مع الشعب العراقي.

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط الوقت- يكثر الحديث عن حكومة التكنوقراط في لبنان. لا شكّ أن ما يحصل فرصة كبيرة لمكافحة الفساد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حكومة التكنوقراط هي المخرج؟وهل

تحدي جونسون والقلق الكبير الذي ينتابه حيال زيارة ترامب المرتقبة إلى لندن في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى الاقبال العام على حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، يشعر جونسون بالقلق من أن توجه ضربة قوية إلى حملة المحافظين الانتخابية بسبب احتمال قيام ترامب بتسريب تفاصيل المفاوضات التجارية التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

الناتو: بين الخلافات الداخلية والتهديدات الهيكلية ومطالبات ترامب وسط الانقسامات الداخلية لحلف الناتو، فإن ما يهدد الآن الهيكل الأمني لهذا الحلف بشکل عام، وكما يقول الغربيون، هو دخول منظومة الصواريخ الروسية إس 400 إلى أراضي دول الناتو.

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية الوقت- قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي إن 90% من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم واعتبر التونسيون هذه التصريحات محاولة غير معلنة للتطبيع مع إسرائيل، ووصل استياء البعض إلى درجة المطالبة بإقالة الوزير...

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي الوقت- يحاول الأمريكيون في الوقت الراهن، اعداد ميليشيا مسلحة قوامها ألفي شخص من السنة في منطقة الأنبار ليتمكنوا من استخدامها كجدار عازل بين بغداد ودمشق.

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران الوقت-يشهد مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية بنسخته الثالثة عشرة مشاركة دولية واسعة بنخبة من الأفلام الوافدة من 39 بلدا من مختلف أنحاء العالم.

جهود أمريكية لقطع الشريان الاقتصادي للعراق.. لماذا تمّت مهاجمة ميناء "أم القصر" العراقي؟ الوقت- بذلت الولايات المتحدة وبعض الانظمة الرجعية في المنطقة الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية من أجل قطع الشريان الاقتصادي في العراق وذلك لاستكمال الانقلاب والاطاحة بالحكومة العراقية...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات

صمت دولي تجاه تحويل كشمير إلى ضفة غربية ثانية

شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

الدفاعات الإيرانية جاهزة لمواجهة جميع التهديدات.. طهران تطور منظومة "إس 200" الصاروخية + صور

صحيفة "ميدل إيست": "إسرائيل" هي واحدة من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم

رجل أعمال إماراتي يدعو للتطبيع العلني مع "إسرائيل"

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

السياسة الخارجية السعودية.. من الانصياع الکامل لأمريکا إلی الفشل في السياسات الاقليمية

عشائر ذي قار تسيطر على المدينة منعاً لتسلل عناصر شغب

الصدر يؤكد رفضه الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وينصح الحكومة بالاستقالة

نظرة على محاور تعزيز العلاقات بين تركمانستان والبحرين

معدل البطالة في روسيا في تراجع مستمر

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

كيم جونغ أون أشرف شخصيا على اختبار "منصة لإطلاق صواريخ من عيار ضخم"

الجيش اليمني يُسقط "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض - جو بتقنية جديدة

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

ما قصة الاتهامات الجنسية في قضية عزل ترامب؟!

وزير الاقتصاد التركي السابق: تركيا في نفق مظلم

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

الإمارات وأسلوب إطباق الخناق الصامت

هجوم تنظيم داعش على طاجيكستان

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

هل تكون الرياضة مفتاح حل "الأزمة الخليجية"؟

ممثلة الأمم المتحدة تلتقي المرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني في النجف

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

رياضي فلسطيني يعبّر عن شكره للكاراتيه اللبناني لعدم قبوله التتويج مع لاعب صهيوني.. فماذا فعل؟

ما الذي يبحث عنه الأمريكيون في محافظة الأنبار العراقية؟ ​​+ صور ميدانية

تصدير الغاز من الکيان الإسرائيلي إلى مصر

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.. التطلع إلى تحويل طائرات التدريب إلى مقاتلات + صور

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: الحرب الاقتصادية والنفسية المعادية فشلت

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات

الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.. القدرات والتحديات
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استلمت السعودية قبل أمس(الأحد 10 ديسمبر) رئاسة مجموعة العشرين رسمياً وقانونياً لعام واحد. طبعاً، ينبغي ألّا يغيب عن البال أن رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020  قد أعطيت للسعودية شكلياً في قمة أوساكا في يونيو، لكن تم تغيير رئاسة هذه المجموعة من حيث القواعد واللوائح أول أمس.

مجموعة العشرين، التي تتألف من أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، لها تأثير غير مباشر على تحديد بعض السياسات الاقتصادية والسياسية في العالم. والسعودية قد استعدت منذ فترة طويلة للاستفادة الكاملة من هذا الموقع من الناحية السياسية والاقتصادية، ومع ذلك فإن السؤال المطروح الآن هو، ما هي قدرات رئاسة مجموعة العشرين؟ وكيف يريد السعوديون استخدام هذه القدرات لتحقيق غايات سياسية واقتصادية؟

مجموعة العشرين

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ودور الاقتصاد الشيوعي في العالم، قررت البلدان المؤثرة علی الاقتصاد العالمي اعتماد نهج جديد لإدارة الاقتصاد العالمي. وقبل ذلك کان يتم تنفيذ الإدارة غير الرسمية للاقتصاد العالمي من خلال مجموعة بلدان(أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، اليابان)، ثم أضيف إليها كندا وإيطاليا وروسيا في شكل جي7 و جي 8.

لكن أحد الانتقادات الرئيسة لهذه المجموعة، كان غياب الاقتصادات الناشئة في هذه القمم، ولذلك في يونيو من عام 1999، قررت الدول الصناعية الكبرى في مدينة "كولونيا" الألمانية إنشاء مجموعة العشرين.

تتألف مجموعة العشرين من 19 دولة بالإضافة إلی الاتحاد الأوروبي. تمثل هذه الدول ثلثي الاقتصاد العالمي و85٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وفي الوقت نفسه، فإن ثلاثة أرباع التجارة العالمية تحت سيطرتها.

يجتمع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مرةً واحدةً في العام، ويتم نشر قرارات المجموعة ككيان غير رسمي في بيان ختامي ليس له أي جانب ملزم أو قانوني.

بالنظر إلى عضوية بعض المنظمات المهمة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإن مؤتمرات قمة مجموعة العشرين تؤثر على التطورات السياسية والاقتصادية المهمة وإدارة الأزمات المالية العالمية.

ولكن عدم عضوية العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، الانتقائية والطابع السياسي لاختيار الأعضاء السابقين والاقتصاد غير المتناسب لبعض الدول الأعضاء، هي انتقادات وجوانب ضعف خطيرة في مجموعة العشرين، جعلت هذه المجموعة غير قادرة على أداء ما ينبغي لإدارة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية العالمية.

القمة الخامسة عشر ودور السعودية

تم اختيار السعودية لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 في قمة هامبورغ 2017، ومن المقرر أن تجتمع المجموعة في الرياض يومي 21 و 22 نوفمبر 2020.

الدول التي ترأس مجموعة العشرين ستلعب دوراً رئيساً في تحديد جدول أعمال القمة، وأعلنت السعودية أن جدول أعمال القمة سيرکز علی القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص العمل.

ووفقًا لقناة الإخبارية السعودية، قال محمد بن سلمان في حديثه عن البرامج المستقبلية للقمة: "يجب أن نعمل على مواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول هذه التحديات إلی عوائق اقتصادية". وتابع قائلاً: "يمثل توفير التنمية المستدامة أحد أكثر التحديات إلحاحًا لازدهار العالم، و"المرأة والشباب" يمثلان ركيزتين أساسيتين للنمو العالمي".

کما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "ستعقد السعودية أكثر من 100 اجتماع خلال رئاستها، وستتنوع هذه الاجتماعات والمؤتمرات في مواضيعها وستدعم مجموعة العشرين لتحقيق أهدافها."

وأكد أن "السعودية ستركز على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، وتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين على أساس المبادئ والمصالح المشتركة".

بشكل عام، يمكن القول إن الرياض قد حددت أنشطتها للاجتماع المقبل حول ثلاثة محاور رئيسية:

1- تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكّن جميع الناس، وخاصةً النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار.

2- حفظ الكوكب: من خلال الجهود المشترکة المتزايدة بالنظر إلی الأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة.

3- تكوين آفاق جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة الأجل لتقاسم فوائد الإبداع والتقدم التكنولوجي.

ولكن على الرغم من هذه الأهداف، فلا ينبغي التغاضي عن الدافع الحقيقي للسعودية خلال رئاستها. فالاقتصاد السعودي اقتصاد نفطي، وتقع الرياض في المرتبة الثامنة عشرة من حيث المؤشر الاقتصادي بين أعضاء مجموعة العشرين، مما يحد من النفوذ السعودي في الدورة الخامسة عشرة لانعقاد قمة المجموعة. لذلك، تحاول السعودية تحقيق أهداف أخرى لمصلحتها الخاصة.

أحد هذه الأهداف هو استعادة الصورة الدولية للسعودية بين دول العالم، والتي تشوهت إلى حد كبير بعد عام 2011، وخاصةً في ملف مقتل جمال خاشقجي.

في الاجتماع الثالث عشر في الأرجنتين، كان ابن سلمان في عزلة تامة بسبب قضية مقتل خاشقجي، كما دعت منظمة العفو الدولية مؤخراً أعضاء مجموعة العشرين للضغط على السعودية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

ولتخفيف هذه الضغوط، أقامت السعودية خلال هذه الدورة التي تستغرق سنةً واحدةً، ورش عمل مثل الشباب ومجموعات العمال ومجموعات المجتمع المدني والمجموعات النسائية، وهي إجراءات رمزية في أغلبها، لأن النظام السعودي المغلق لا يملك البنية التحتية الاجتماعية والسياسية اللازمة لمثل هذا النوع من مجموعات العمل.

الدافع السعودي الآخر هو زيادة مكانتها ونفوذها في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. على سبيل المثال، أرسلت السعودية دعوات إلى المنظمات الإقليمية بما في ذلك صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية ورئيس الاتحاد الإفريقي، والإمارات بوصفها رئيساً لمجلس التعاون والسنغال كرئيس للشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية.

من أهم الأهداف الأخرى للسعودية في قمة مجموعة العشرين لعام 2020، والذي يرکز عليه بن سلمان کثيراً، هو جذب الاستثمارات الأجنبية وبيع أسهم أرامكو لتنويع الاقتصاد السعودي في الرؤية الاقتصادية 2030.

هذا الجهد السعودي يتناقض مع سبب وجود السعودية کعضو في مجموعة العشرين. لأن السعودية وبسبب ارتفاع حصتها في صادرات النفط العالمية، قد انضمت إلى المجموعة لتؤثر علی خفض أسعار النفط في قمة مجموعة العشرين.

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كتب في هذا الصدد: "إن الاستثمار الحقيقي دون الاعتماد على النفط يستغرق بعض الوقت لكسب المال، لكن السعودية لديها سجل غير منضبط جداً في الاستثمار".

تتمثل إحدى السياسات الأساسية لمجموعة العشرين في دعم الاقتصاد المفتوح. على سبيل المثال، في قمم إدارتي بوش وأوباما، استمر التأكيد على قبول الاقتصاد المفتوح بعيداً عن السياسات الحمائية. ولكن عادةً ما تحاول الاقتصادات الناشئة في هذه المجموعة تخفيف سياسات التحرير التي توصي بها البلدان المركزية ولکنها على حساب البلدان المحيطية، مثل تصرفات البرازيل في قمة 2012.

ومع ذلك، لا تستطيع السعودية لعب هذا الدور الفعال خلال رئاستها لمجموعة 20 لمدة عام، بسبب افتقارها لنموذج اقتصادي محدد وتبعيتها لدول المركز لأسباب سياسية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية مجموعة العشرين أهداف اقتصاد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء