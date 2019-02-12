شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 7 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق؛ المتطلبات والتهديدات

المستقبل الغامض لتشكيل حكومة جديدة في العراق؛ المتطلبات والتهديدات إن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يقلل بشكل كبير من قيمة العملة الوطنية العراقية، ومن ناحية أخرى، فإن استمرار انعدام الأمن سيؤدي حتماً إلى جعل الشركات الأجنبية غير راغبة في الاستثمار في مختلف أنحاء العراق، بما في ذلك الإنتاج والصناعة والزراعة والتنمية وغير ذلك. وفي ظل هذه الظروف، ستزداد الأزمة تفاقماً في هذا البلد أيضًا.

ما قيمة مقترح "عدم الاعتداء" مع الدول الخليجية؟ الوقت- بعد أيام قليلة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، أعلن الكيان الإسرائيلي عن وصول وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟ الوقت- تتوالى رسائل الإمارات الإيجابية تجاه سوريا. أبو ظبي، وبخلاف حلافائها سواء الأمريكيين أو السعوديين، تمتلك اليوم علاقات جيّدة مع دمشق، رغم أنها ساندت المعارضة السورية

حفلات غير مرحّب بها للحکام الأمريکيين.. إظهار الفشل في هيئة من انتصر في الحرب إن زيارة ترامب المفاجئة إلى أفغانستان ومايك بنس إلى العراق لها معنى مشترك، ألا وهو انتهاك السيادة الوطنية لهذين البلدين، والذي يرمز إلى فشل السياسة الخارجية الأمريكية وإهدار الکثير من الدولارات التي أنفقتها واشنطن على مدار العقدين الماضيين من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو رمز إلى إذلال شعبي العراق وأفغانستان.

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة الوقت- تحاول الحركات والجماعات المسلحة الموالية للمحور العربي - العبري - الغربي، استغلال الاحتجاجات والاضطرابات في مدينة "الناصرية" العراقية ومهاجمة سجن "الحوت" المركزي وذلك من أجل تحرير الآلاف من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، مما قد يخلق كارثة كبيرة في العراق...

أخبار

مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي

مهرجان سينما الحقيقة الـ13 بطهران.. فعالية تحتضن الابداع الوثائقي

الوقت-تنطلق يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الاول فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بنسخته الثالثة عشرة في طهران بحضور دولي رفيع، ومشاركة ن

بالصورة تطبيع علني.. مطبّع سعودي يستقبل إسرائيليَّين بالرياض الوقت-نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صوراً تظهر زيارة "سائح يهودي إلى السعودية"، مؤكدة أن ذلك يأتي "نتيجة كسر حواجز الشك التي بنيت على مدى عقود".

البدء بمحاكمة رموز النظام السابق في الجزائر الوقت-بدأت في الجزائر محاكمة رموز النظام وأبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب ثلاثة وزراء ورجال أعمال في قضايا فساد ماليّ.

نتنياهو: هناك تظاهرات في بغداد وبيروت ويجب تشديد الضغوط على إيران

قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي الوقت-أفادت وسائل اعلامية تركية بانفجار سيارة مفخخة وسط رتل عسكري للجيش التركي، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

سفراء دول عربية إلى واشنطن لــ"إبرام" اتفاقيات "عدم اعتداء مع اسرائيل" الوقت-التقت نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، فيكتوريا كوتس، سفراء أربع دول عربية الأسبوع الماضي عارضة عليهم إبرام اتفاقيات "عدم اعتداء مع اسرائيل"، مضيفة أن "البيت الأبيض يؤيد ذلك".

"البنتاغون" تنفي معلومات عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط الوقت-أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس قراراً بإرسال عشرات السفن والمعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط وما يصل إلى 14 ألف جندي إضافي لمواجهة إيران.

المقداد: تركيا ودول عربية منها السعودية زودت تنظيمات إرهابية بمواد كيميائية الوقت-قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الملف الكيميائي جزء من المؤامرة على سوريا وبدأ عام 2013.

اللواء سلامي: الشهداء هم الدليل الحي على تطلعاتنا السامية الوقت- اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ان الشعب الايراني وجه صفعة قوية الى اميركا، محذرا الاعداء من تجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الاسلامية.

أميركا تتحرك بشكل مريب داخل العراق الوقت- بين المحلل السياسي عباس العرداوي، الأربعاء، ان الجانب الأميركي سيعمل من خلال عملائه الموجودين في العملية السياسية على تحديد ملامح رئيس الوزراء المقبل، محذرا من تمرير المخططات الأميركية بعد دعمها لبعض الأنشطة في البلاد.

روحاني: إن ظروفاً مناسبة كانت قد توفرت للاتفاق النووي وكان من اللازم الحفاظ عليه الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، السعودية والكيان الصهيوني من العناصر الرئيسية وراء انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

الحشد الشعبي العراقي يحبط تعرضاً لداعش في خانقين الوقت- أحبط الحشد الشعبي العراقي، الاربعاء، تعرضاً لعناصر تنظيم داعش الارهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، كما لاحقت فلول داعش جنوب بحيرة حمرين.

لجنة الاستخبارات: الأدلة لاستغلال ترامب منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة" الوقت- خلص التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي بحق رئيس الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل دونالد ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس وسير العدالة، "هائلة".

جبران باسيل: نأمل اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة" الوقت- أعرب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، عن أمله في اقتراب مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من "خواتيم سعيدة".

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه الوقت- أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة الوقت- شنت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

للمرة الثانية.. المخربون يحرقون قنصلية إيران في النجف الوقت- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف عن احراق القنصلية الايرانية في النجف للمرة الثانية من قبل مجموعة مجهولة في منطقة الحنانة وسط مدينة النجف.

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية الوقت- أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن على أمريكا عدم إجبار حلفائها الأوروبيين في الناتو على شراء أسلحة أمريكية.

الملتقى التجاري الإيراني العراقي ينطلق اليوم في طهران الوقت- انطلقت اعمال الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران اليوم الاثنين، وذلك بحضور نشطاء اقتصاديين ورجال اعمال ايرانيين ومن اقليم كردستان العراق.

مدير مكتب "رايتس ووتش": المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل الوقت- قال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الكيان الإسرائيلي وفلسطين، الذي رحلته السلطات الإسرائيلية مؤخراً، إنه لم يخضع لمحاولات الإسكات، مشددا على أن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد منظمات حقوق الإنسان وضد الفلسطينيين.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إنجلترا تتأهب لكأس أوروبا بمواجهة النمسا ورومانيا

جهود أمريكية وسعودية لتحرير الآلاف من "داعش".. لماذا تتمتع مدينة "الناصرية" بمكانة عالية لدى واشنطن؟ + صورة

ثلاث مبادرات تحفيزية لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل في مصر

تنامي القدرات الصاروخية الإيرانية في عرض البحر.. تعّرف على الطائرة من دون طيار "بليكان" + صور

بالصورة تطبيع علني.. مطبّع سعودي يستقبل إسرائيليَّين بالرياض

سفراء دول عربية إلى واشنطن لــ"إبرام" اتفاقيات "عدم اعتداء مع اسرائيل"

كمبيوتر "آبل ماكنتوش" الأصلي للبيع في مزاد علني

"البنتاغون" تنفي معلومات عن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط

المقداد: تركيا ودول عربية منها السعودية زودت تنظيمات إرهابية بمواد كيميائية

نتنياهو: هناك تظاهرات في بغداد وبيروت ويجب تشديد الضغوط على إيران

مزاد فرنسي يبيع لوحة غوغان مقابل 9.5 مليون يورو

قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة في جرابلس بريف حلب الشرقي

العلماء تقدموا خطوة نحو علاج مرض ألزهايمر

عين ريال مدريد على بديل راموس ..فمن يكون؟

التجارب الصاروخية الجديدة.. ما هي الرسالة التي تريد كوريا الشمالية إيصالها للغرب؟

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

قطر تمهد الطريق للروس إلى كأس العالم

بايدن: ترامب يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي

صحيفة "ميدل إيست": "إسرائيل" هي واحدة من أسوأ الأنظمة المتمردة والعنصرية في العالم

بعد استقالة المهدي.. وتيرة الاحتجاجات تتصاعد في المدن العراقية

ترامب يضع علاقات واشنطن وبكين على صفيح ساخن بسبب قانون مستفز!

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

دراسة تكشف عن علاقة تطور الحمل وانتشار السرطان

إسرائيليون يعتدون على رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي

امرأة أخفت جثة زوجها بالثلاجة 11 عاما

ما هي أهداف الجزيرة الاصطناعية قبالة غزة؟

اردوغان: سنطبق الاتفاقية مع ليبيا ولن نسحب سفننا من المتوسط

السعودية تدافع عن القضية الفلسطينية

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

اللبنانيون يردّون على فيلتمان: يسقط حكم السفارة

الإرادة الشعبية تنتصر: من الباقورة.. هنا الأردن

العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

ما الذي يبحث عنه الأمريكيون في محافظة الأنبار العراقية؟ ​​+ صور ميدانية

قائد في الجيش الاسرائيلي: الجيش غير مستعد لحرب متعددة الجبهات في آن واحد

خطاب السنوار: معادلة الأخوّة والقوّة

أمريكا.. النفط والأزمة في لبنان

تنفيذاً للخطوة الربعة.. إيران تنقل 2000 كغم من غاز "uf6" إلى فوردو

اتفاق الرياض وفوضى تقاسم السلطة ونتائجها المستقبلية

هجوم تنظيم داعش على طاجيكستان

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
شرق المتوسط العالق وسط عاصفة من المنافسات

مواضيع ذات صلة

اردوغان: سنطبق الاتفاقية مع ليبيا ولن نسحب سفننا من المتوسط

حرب الوكالة التركية في ليبيا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تعرّضت الحالة القانونية والسياسية لشرق المتوسط ، خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحديات كبيرة للغاية، ومع احتدام المنافسات في هذه المنطقة توجد هناك استقطابات جديدة للقوة آخذة بالظهور في شرق المتوسط. ففي هذا الصدد، زار رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يوم الأربعاء، تركيا على رأس وفد سياسي عسكري رفيع المستوى وابرم مع أنقرة، اتفاقية تعاون في المجال النفطي والبحري والأمني ​. حيث أثارت هذه الاتفاقية ردة فعل غاضبة من قبل اليونان. فقامت أثينا باستدعاء السفير الليبي وأمهلت بلاده حتى يوم الخميس إما إعادة النظر في هذه الاتفاقية أو تستدعي سفيرها.

تحديات النظام القانوني للبحر المتوسط

بات البحر المتوسط يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للدول الساحلية وكذلك بعض الدول غير الساحلية وذلك بسبب أهميته الجيوسياسية وكذلك موارد النفط والغاز، فالمتوسط بحر شبه مغلق محاط بـ 21 دولة وأغلب دوله الساحلية قد رسمت حدود مياهها (باستثناء منطقة بين تركيا واليونان)، لكن الوضع القانوني للمناطق الاقتصادية وصيد السمك لا يزال غير واضح تماماً.

النظام القانوني للبحر المتوسط لم يحظَ باتفاق جميع الدول بشكل كامل وذلك لأسباب مختلفة مثل استعمار بعض البلدان الساحلية في الماضي، ووجود جزر متعددة، والنزاعات الثنائية مثل النزاع اليوناني التركي في قبرص، والنزاع بين المغرب وإسبانيا، ونزاع مضيق جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا.

تسبب النزاع بين اليونان وتركيا في بحر إيجة بعدم توصل هذين البلدين إلى اتفاق حول حدودهما البحرية الإقليمية، من ناحية أخرى، يعتبر البحر المتوسط من البحار الضيقة التي توجد فيها صعوبة في تحديد منطقة 200 ميل بحري لمنطقة اقتصادية خالصة، كما لم توقع بعض الدول الساحلية بعد على اتفاقية قانون البحار (1982)، لذلك أبرمت الدول الساحلية اتفاقات ثنائية والتي بلغت أكثر من سبع اتفاقيات ثنائية مختلفة بين الدول الساحلية، مثل الاتفاقية بين مالطا وليبيا في عام 1974 والاتفاقية بين اليونان وايطاليا عام 1977.

وبالنظر إلى الاتفاقيات الثنائية المذكورة، قسمت تركيا، يوم الأربعاء في قصر طولمة باغجة في اسطنبول، المناطق البحرية المقابلة إلى خطين متوازيين بينها وبين ليبيا، حيث إن هذا التقسيم البحري الذي يمتد على مسافة تزيد عن 2000 كيلومتر بين البلدين، أثار احتجاج باقي الدول، وعلى الفور، اعتبرت مصر واليونان وقبرص، اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول سيادتهم البحرية في البحر المتوسط "عديم الأثر" ​​وأجروا محادثات هاتفية حول هذه المسألة. وفي الوقت ذاته، كانت اليونان أشد من بقية الدول، لأن خط الترسيم البحري بين ليبيا وتركيا يتجاهل الحدود الإقليمية لجزر "رودس" و"كريت" اليونانية.

رؤية مستقبلية

انتقلت القضايا السياسية لدول شرق البحر المتوسط ​​إلى النظام القانوني لهذا البحر. حيث أبرمت مصر و"إسرائيل" والسعودية مؤخراً اتفاقيات للاستثمار في قبرص اليونانية، الأمر الذي أدى إلى استفزاز تركيا. من جهتها أعلنت قبرص اليونانية مؤخراً اكتشاف حقل غاز بسعة 28 مليار متر مكعب وتتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وعلى الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي من فرض حظر على تركيا، أعلن وزير الطاقة التركي "فاتح دونماز" مؤخراً بدء عمليات التنقيب عن بئر نفط رابع في شمال قبرص.

تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج لأسباب تاريخية وحكم بعض العائلات العثمانية لليبيا وكذلك دعم جماعة الإخوان المسلمين، في حين أن دول مثل فرنسا والسعودية ومصر تدعم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، لذلك تتتابع تركيا دوافع مختلفة.

الإجراء التركي هذا يعزز المكانة الداخلية للوفاق الوطني والإخوان في ليبيا، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الاتفاقية هي رد وتحذير من أن تركيا تقوم بالرد على الاجراءات الأخيرة للسعودية وبعض الدول في جنوب قبرص وإنشاء قواعد عسكرية في هذه المنطقة.

تسعى تركيا إلى ايجاد توازن جديد للقوة في شرق المتوسط. فإن لدى أنقرة نقطتين من القوة، أولاً: إنها طريق رئيس لنقل النفط والطاقة إلى أوروبا، لذلك ان جميع اكتشافات النفط في البحر المتوسط بحاجة الى مشاورات ​​مع تركيا للنقل إلى أوروبا، ثانياً: حساسية قضية الهجرة واللجوء في شرق البحر المتوسط ​​تجبر أوروبا واليونان معاً على إبداء المرونة، ففي هذا السياق، هدد أردوغان، في سبتمبر، الاتحاد الأوروبي بالقول "إذا لم تدعم أوروبا المنطقة الآمنة في شمال سوريا، فستلغى اتفاقية الهجرة لعام 2016". وبموجب بعض بنود الاتفاقية، تدعم تركيا المهاجرين السوريين في تركيا مقابل مساعدات أوروبية بقيمة 6 ملايين يورو، إذ أثار تهديد أردوغان هذا المخاوف اليونانية.

تستخدم تركيا أدوات ضغطها تلك سعياً منها لتوسيع نفوذها في منطقة المتوسط وليبيا والقرن الإفريقي لأن الاتفاقية الثنائية التي وقعتها تركيا مع ليبيا ليس لها أسس قانونية، ومن ناحية أخرى، نظراً لاحتجاج الدول الأخرى، فإن ذلك لن يوفر لتركيا مظلة قانونية دولية لإضفاء الشرعية على التقسيمات البحرية مع ليبيا.

حيث وصفت مصر هذه الاتفاقية بأنها "غير قانونية" وقالت "هذا الاتفاق لن يؤثر على مصالح الدول الأخرى ومراعاته ليس ملزماً لأي دولة"، كما قالت وزارة الخارجية اليونانية تعليقاً على الاتفاقية الليبية التركية "إن توقيع الاتفاقية بين تركيا وليبيا لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الدول الأخرى، في حين أن الاتفاقية المذكورة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بشأن الملاحة البحرية".

بالنظر إلى ما تقدّم وأدوات الضغط الذي تتمتع بها أنقرة في شرق المتوسط، فإن دوافع أردوغان في معظمها تبدو سياسية واقتصاديةً إلى حدّ ما.

1. يسعى أردوغان إلى تعزيز مكانته الداخلية بين منافسيه بعد هزيمة حزبه في الانتخابات البلدية في اسطنبول ؛ كما أن عملية نبع السلام في شمال سوريا والاتفاق مع ليبيا، تعزز المشاعر القومية التركية دعماً لأردوغان.

2. يمكن أن يؤدي الاتفاق مع ليبيا والمحادثات المحتملة بعد ذلك إلى عزل خليفة حفتر والحصول على تنازلات لمصلحة تركيا.

3. تقوم تركيا عبر هذه الخطوة بوضع التحالف السياسي والعسكري في جنوب قبرص ضدها أمام تحدٍ كبير.

في الختام، يسعى أردوغان من خلال تحقيق مزيد من النفوذ في المتوسط، إلى إضفاء الشرعية على عمليات استخراج النفط والطاقة في أجزاء أخرى مثل شمال قبرص وجزء من المنطقة الاقتصادي الخالصة لشرق المتوسط.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تركيا ليبيا البحر المتوسط

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء