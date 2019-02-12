الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

الوقت- شنت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أن قواته اعتقلت (11) فلسطينيا، من الضفة، بزعم أنهم من "المطلوبين" لديه.

وجرى نقل المعتقلين إلى مناطق مجهولة.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الكيان الصهيوني فتيين بعد اقتحام منزليهما في بلدة العيسوية.

ووفق المصادر المقدسية، فقد اقتحمت قوات الكيان الصهيوني اعتقلت شابين من منزلهما في العيسوية، بعد بتفتيش المنزل وتخريب محتوياته.

ويواصل الكيان الصهيوني حملته الشرسة ضد أهالي البلدة منذ 6 أشهر على التوالي، حيث يقوم باقتحام المنازل وتعزيز قواته بشكل يومي في أنحاء البلدة، ويشن حملات اعتقالات يومية.