الملتقى التجاري الإيراني العراقي ينطلق اليوم في طهران

الوقت- انطلقت اعمال الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران اليوم الاثنين، وذلك بحضور نشطاء اقتصاديين ورجال اعمال ايرانيين ومن اقليم كردستان العراق.

ويبحث الملتقى التجاري على مدى يومين في دورته الحالية مواضيع تتعلق بالمواد الغذائية وشبكة التوزيع والمصرفية في كردستان العراق.

وبهذا الخصوص أكد حميد حسيني أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن 80 بالمئة من الشركات الايرانية وفدت للسوق العراقية عبر اقليم كردستان العراق، والذي يعد منصة للحضور وتطوير الانشطة التجارية في السوق العراقية او السورية.

واعرب عن أمله بان يرتفع المعدل اليومي لمرور 800 شاحنة، المحملة بالسلع الايرانية لكردستان العراق الى 1000 شاحنة.