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  الإثنين 4 ربيع الثاني 1441

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أخبار

تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران

تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران

الوقت- قامت مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانية اليوم الأحد، بتقديم باقات من الزهور الى السفارة العراقية بطهران، معربين عن تضامنهم مع الشعب العراقي.

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أخبار

تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران

الإثنين 4 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران
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الوقت- قامت مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانية اليوم الأحد، بتقديم باقات من الزهور الى السفارة العراقية بطهران، معربين عن تضامنهم مع الشعب العراقي.

وتأتي هذه الخطوة بعد الفتنة التي اشعلها عملاء الاستكبار في العراق واعتدائهم على القنصليتين الايرانيتين في النجف وكربلاء بغية اثارة التفرقية بين الشعبين الايراني والعراقي.
وقال مسؤول الشؤون الدولية والعالم الاسلامي في التعبئة الطلابية بجامعة طهران "سعيد محمدي" في هذه المراسم: باعتبارنا طلاب دامعة طهران جئنا الى هنا لنقول الشعب الايراني يفرق بين مثيري الشغب في العراق وشعب هذا البلد.
واضاف: نحن لا نعتبر الذي قاموا باحراق القنصلية الايرانية في النجف الاشرف من الشعب العراقي مطلقا، ونعتبرهم عملاء لنظام آل سعود واميركا، وان المحبة بين الشعبين الايراني والعراقي قائمة منذ القدم، وفي السنوات الاخيرة تعززت هذه المحبة اكثر بفضل زيارة الاربعين وضيافة الشعب العراقي للزوار الايرانيين.
واكد محمدي ان هذه المحبة راسخة الى الحد الذي لا يتمكن الاعداء من الوقيعة بين شعبي البلدين. 

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