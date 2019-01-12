وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 4 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط الوقت- يكثر الحديث عن حكومة التكنوقراط في لبنان. لا شكّ أن ما يحصل فرصة كبيرة لمكافحة الفساد، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حكومة التكنوقراط هي المخرج؟وهل

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي" الوقت- إذا فشل البرلمان العراقي في اتخاذ مبادرة لحل الازمة في العراق، فإن استقالة "عبد المهدي" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حدة ووتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في هذا البلد، ولكن إذا تمكن البرلمان من أخذ زمام المبادرة، فإنه سوف يتمكن من المُضي قُدما في مساره الطبيعي.

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي الوقت- إن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي "مايك بنس" للقاعدة الأمريكية الواقعة في منطقة "عين الأسد" غرب العراق ثم زيارته لمدينة "أربيل" الكردية وتجاهله السيادة العراقية، كشفت عن زوايا وأبعاد مؤامرات خطيرة تحاك في الخفاء ضد قوات الحشد الشعبية العراقية وضد طهران.

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة إنتشار الصحوة الإسلامية في المنطقة والانتفاضات الشعبية في العالم العربي على مدى العقد الماضي، وكذلك الانتصارات الواسعة النطاق للمقاومة الإسلامية في المنطقة، لا سيما نجاحات فصائل المقاومة في غزة ولبنان ضد الصهاينة، قد ترکت آثارها في خفض النزوع إلى التسوية مع الصهاينة لدی الرأي العام للشعوب العربية والإسلامية.

هذه هي تحليلات مراكز الدراسات الأمريكية بشأن الأحداث في لبنان حذرت العديد من مراكز الدراسات الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية من اندلاع حرب أهلية في لبنان، واعتبرتها جزءاً من خطط الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني والأنظمة العربية في المنطقة.

أخبار

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه

الوقت- أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة الوقت- شنت قوات الكيان الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

للمرة الثانية.. المخربون يحرقون قنصلية إيران في النجف الوقت- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الاشرف عن احراق القنصلية الايرانية في النجف للمرة الثانية من قبل مجموعة مجهولة في منطقة الحنانة وسط مدينة النجف.

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية الوقت- أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن على أمريكا عدم إجبار حلفائها الأوروبيين في الناتو على شراء أسلحة أمريكية.

الملتقى التجاري الإيراني العراقي ينطلق اليوم في طهران الوقت- انطلقت اعمال الملتقى التجاري الايراني العراقي في طهران اليوم الاثنين، وذلك بحضور نشطاء اقتصاديين ورجال اعمال ايرانيين ومن اقليم كردستان العراق.

مدير مكتب "رايتس ووتش": المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل الوقت- قال عمر شاكر، مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الكيان الإسرائيلي وفلسطين، الذي رحلته السلطات الإسرائيلية مؤخراً، إنه لم يخضع لمحاولات الإسكات، مشددا على أن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل ضد منظمات حقوق الإنسان وضد الفلسطينيين.

تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران الوقت- قامت مجموعة من طلاب الجامعات الإيرانية اليوم الأحد، بتقديم باقات من الزهور الى السفارة العراقية بطهران، معربين عن تضامنهم مع الشعب العراقي.

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران الوقت-يشهد مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية بنسخته الثالثة عشرة مشاركة دولية واسعة بنخبة من الأفلام الوافدة من 39 بلدا من مختلف أنحاء العالم.

بايدن: ترامب يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي الوقت-رأى نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أن بقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير في هوية الأمة الأميركية.

اردوغان: سنطبق الاتفاقية مع ليبيا ولن نسحب سفننا من المتوسط الوقت-قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها.

الجيش السوري يحبط هجوماً على مواقعه في ريف إدلب الوقت-أحبط الجيش السوري هجوماً جديداً شنه تنظيما "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" على مواقعه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأفشل أي خرق باتجاه النقاط العسكرية، بالإضافة إلى تدمير دبابتين وآليات أخرى.

إسرائيليون يعتدون على رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي الوقت-قام مستوطنون إسرائيليون متطرفون بالاعتداء على رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة في الكنيست، النائب أحمد الطيبي.

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد الوقت-تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد. قرار جونسون جاء بعدما طعن مدان

سريع: إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع بمحافظة حجة الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة في حيران بمحافظة حجة مساء أمس السبت.

عشائر ذي قار تسيطر على المدينة منعاً لتسلل عناصر شغب الوقت-أفادت وسائل اعلام عراقية بإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد رميهم بزجاجاتٍ حارقة من قبل مجهولين وسط مدينة كربلاء.

6 صواريخ صغيرة من غزة تكلف "إسرائيل" 140 ألف دولار! الوقت-كشف موقع إسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي في دولة الاحتلال، المعروفة باسم "القبة الحديدية"، أطلقت عدة صواريخ تبلغ قيمتها

موراليس يتهم الحكومة المؤقتة بارتكاب "إبادة جماعية" الوقت-اتهم الرئيس البوليفي ايفو موراليس الحكومة المؤقتة بارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل 32 شخصاً معظمهم من أنصاره، برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات رافضة للانقلاب.

المشاط يرحب بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب على اليمن

رئيس فنزويلا يأمر الجيش بالتعبئة العامة الوقت-قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه أصدر أمراً بتعبئة وحدات الجيش؛ على خلفية حصوله على معلومات تشير إلى أن كولومبيا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة تعدان لأعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

الحشد الشعبي: لم نشترك بأية عملية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف الوقت-أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق بياناً أكدت فيه عدم اشتراك قواتها في أية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف داخل المدن.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أسباب معارضة حزب الله لحكومة "التكنوقراط

تحدي جونسون والقلق الكبير الذي ينتابه حيال زيارة ترامب المرتقبة إلى لندن

للمرة الثانية.. المخربون يحرقون قنصلية إيران في النجف

الناتو: بين الخلافات الداخلية والتهديدات الهيكلية ومطالبات ترامب

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

لماذا تسعى واشنطن حالياً لضرب الحوار السوري - السوري؟

مدير مكتب "رايتس ووتش": المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل

خطة أمريكية لزيادة الخلافات بين السنة والشيعة في العراق.. تدريب ألفي عراقي لمواجهة الحشد الشعبي

وزير الطاقة الأمريكي يعلن التنحي عن منصبه

وزيرة الدفاع الفرنسية: على واشنطن عدم إجبار حلفائها على شراء أسلحة أمريكية

الكيان الصهيوني يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

الدفاعات الإيرانية جاهزة لمواجهة جميع التهديدات.. طهران تطور منظومة "إس 200" الصاروخية + صور

تضامناً مع الشعب العراقي.. طلاب الجامعات الإيرانية يقدمون الزهور للسفارة العراقية بطهران

الملتقى التجاري الإيراني العراقي ينطلق اليوم في طهران

قطع الطرقات: "الحراك" يحرق نفسه والناس في لبنان!

السلطات السعودية تشنّ حملة اعتقالات واسعة تطول أكاديميين وناشطين

العميد أمير حاتمي: التعبئة أنموذج مثالي لشباب المقاومة في البلدان الإسلامية

الدول الخليجية وسخرية القدر

مسؤولون سابقون في البيت الأبيض: أمريکا الشيطان الأکبر.. ما هو سبب عداء واشنطن لطهران أربعين عاماً؟

وزير الاقتصاد التركي السابق: تركيا في نفق مظلم

الخارجية الإيرانية: 3 دول بالمنطقة ردّت إيجابياً على مشروع "هرمز" للسلام

موقع اسرائيلي: مصر نفذت هجوما إلكترونيا ضد إسرائيل!

قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني تمكّن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية

فرنسا تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران!

تأجيل مسيرات العودة ليوم الجمعة القادم

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة

سوريا تدمّر صهاريج نفط حاولت تنظميات كردية تهريبها إلى تركيا

وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين أضخم محطة كهروريحية

الحشد الشعبي: زيارة نائب الرئيس الأميركي لقاعدة عين الأسد ومن ثم أربيل تحمل في جعبتها طبخة خبيثة ضد العراق

هجوم تنظيم داعش على طاجيكستان

"اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق

قمة "شنغهاي" الثامنة عشرة.. ما هي الخطط الجديدة المتعلقة بالدفاع والأمن التي تم الكشف عنها؟

الكيان الإسرائيلي داخل معادلة الردع اليمني

تيار الصحوة.. ثورة خطابية في السلفية

عصر الوقاحة الأمريكية - الإسرائيلية

اعتراف صهيوني بقدرة الصواريخ الفلسطينية.. هل تقوم "تل أبيب" باستبدال القبة الحديدية بدفاعات ليزرية؟ + صور

فيلتمان: بين تشييد الفتنة وتجديد الفشل

تعقيدات النظام الأمني للخليج الفارسي ومبادرات الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية

بصمة إسرائيلية في الأحداث اللبنانية.. ما هو الدور الخبيث الذي لعبته "تل أبيب" لتأجيج الشارع اللبناني؟

السفارات الأمريكية وتاريخها الأسود.. السفراء الجواسيس أم جواسيس الياقات البيضاء؟

الاستخبارات الروسية: واشنطن ضالعة بالأزمة السياسية في بوليفيا

من يعرقل تشکيل حكومة قوية وفعالة في العراق ولبنان؟

خطط الاستيطان الجديدة.. كشف النقاب عن صفقة القرن التي يُخطط لها في الخفاء

إنجاز عسكري إيراني جديد.. حاملة الدبابات الإيرانية "كيان 700" تتفوق على نظيرتها الأمريكية + صور

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

الإثنين 4 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
وزير تونسي يثير الجدل حول أحقية يهود "إسرائيل" بالحصول على الجنسية

مواضيع ذات صلة

من هو الرئيس الجديد لتونس؟ خارطة طريق قيس سعيد والتحديات المقبلة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي إن 90% من الحجيج اليهود القادمين من "إسرائيل" هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم وتقلَّد روني الطرابلسي منصب وزير للسياحة في حكومة الشاهد، نوفمبر/تشرين الثاني 2018. واعتبر التونسيون هذه التصريحات محاولة غير معلنة للتطبيع مع إسرائيل، ووصل استياء البعض إلى درجة المطالبة بإقالة الوزير، بينما التزمت الحكومة الصمت، ولم يصدر عنها أي موقف رسمي.

وقد اثارت هذه المطالبات المنادية بالاقالة جدلا لدى الرأي العام التونسي على خلفية تصريح الطرابلسي الذي فسره البعض بأنه محاولة لمنح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من اسرائيل والذين لديهم اصول تونسية.

تأتي الدعوات للاستقالة، على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلاً لدى الرأي العام التونسي، طالب فيها الطرابلسي بـ «منح جوازات سفر للحجيج اليهود القادمين من إسرائيل، وهم من أصول تونسية. وقال وزير السياحة، في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية، إن «90٪ من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم". ولفت الطرابلسي إلى أن «قطاع السياحة سيواجه اختباراً صعباً العام المقبل، في ذكرى الاحتفالات السنوية في معبد «الغريبة» بمدينة جربة (شرقي البلاد)».

كما سبق وان واجه وزير السياحة التونسي عدة انتقادات سابقة وهذه ليست المرة الاولى التي تثار فيه ضجة اعلامية حوله، حيث اتُهم سابقاً بتضارب المصالح بين وظيفته الوزارية ومجال نشاط شركته، خاصة وانه يدير وكالة اسفار سياحية.

هذا وبرر الطرابلسي موقفه بحجة خشيته من تراجع القطاع العام، العام المقبل بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد اثناء الانتخابات والتي قال فيها أنه يرفض استقبال اليهود القادمين من اسرائيل بجوازات سفر اسرائيلية الى معبد "الغريبة" مشيراً الى امكانية تأثير هذا القرار على الاحتفالات السنوية في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة شرقي البلاد.

وفي ذات السياق، اعرب الرئيس التونسي في مناظرة تلفزيونية سابقة قبيل انتخابه رئيساً لتونس، رداً على سؤال حول موضوع التطبيع مع اسرائيل قال فيها "التطبيع خيانة عظمى، ويجب ان يمتثل للحكم كل من يطبّع مع كيان شرد ونكل شعباً كاملاً"، مضيفا "ان كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة اصلا، نحن في حالة حرب مع كيان غاصب".

واثار التصريح لغطاً كبيراً في الوسط السياسي، حيث دعا النائب في البرلمان التونسي خالد الكريشي رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد الى ضرورة اقالة الطرابلسي من منصب وزارة السياحة. وقال في منشور على الفيسبوك إن "النواب الذين شككوا في روني الطرابلسي وإمكانية حمله للجنسية الإسرائيلية منذ البداية، كان لهم حق في ذلك".

وأكد الإعلامي وجدي بن مسعود أن التطبيع خيانة وليس وجهة نظر، مطالباً بمنح الجنسية التونسية للسورية ماجدة صالح زوجة العالم التونسي محمد الزواري الذي قتله الموساد الإسرائيلي في تونس مؤخرًا.

من جانبه، قال محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة إنه لا يحق لوزير السياحة التدخل في مسألة مرتبطة بالسياسة الخارجية التي تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأضاف بن سالم إن موقف الطرابلسي غير مقبول ولا يعبر عن قرارات الحكومة التونسية التي تساند فلسطين في الدفاع عن قضيتها العادلة.

قال الإعلامي والمحلل السياسي" الحبيب بوعجيلة" إن "تصريحات الطرابلسي، تتضمن دعوة واضحة للتطبيع مع من أسماهم الوزير إسرائيليين من أصل تونسي".

واعتبر "بوعجيلة"، أن "هؤلاء الإسرائيليين من أصول تونسية مخالفين للقانون بذهابهم لدولة الاحتلال وإقامتهم هناك، فهم غادروا بإرادتهم وجعلوا انتماءهم الديني مبرراً ليكونوا مستوطنين ومحتلين"، وزاد: كونهم من أصل تونسي، هذا لا يبرر دعوة الوزير لتمكينهم من جوازات سفر والدخول بإذن، وما فعله الوزير خطأ.. الوزير أخطأ لأنه مس سيادة تونس وانحيازها للقضية الفلسطينية ولانتمائها العربي". واستطرد: "أعتبر الدعوة لإقالة الطرابلسي مسألة عاجلة، لأنها مست مشاعر التونسيين وانتماءهم العربي ومناصرتهم للقضية الفلسطينية".

في المقابل، عبّر الصحفي زياد الهاني عن مساندته لطلب الوزير الطرابلسي "بتمكين المواطنين التونسيين اليهود الذين يعيشون في إسرائيل" من الجنسية التونسية، مؤكداً أن التونسيين شعب واحد مهما تفرّقت بهم السبل، وتونس الخالدة تبقى وطنهم إلى الأبد. موقف الهاني أثار انتقادات من قبل العديد من التونسيين الذين اعتبروا أن القضية الفلسطينية خط أحمر، ولا يمكن الاستهانة بها.

هذا وزار العام الماضي حوالي 7 آلاف يهودي، من مختلف بلدان العالم، معبد الغريبة، بينهم 3 آلاف سائح قدموا من إسرائيل

يذكر أن تونس استقطبت خلال العام الحالي أكثر من 8.3 ملايين سائح مع زيادة في العائدات المالية للقطاع بـ38% مقارنة بالعام الماضي، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وزير السياحة.

وأعلن وزير السياحة عن بداية تطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، بدءاً من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع، إلى جانب تهيئة المناطق الأثرية للسياحة، وإحياء مشروع طريق النبيذ مع أوروبا.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اسرائيل تونس السواح اليهود الطرابلسي التطبيع

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء