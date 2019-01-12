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  الأحد 3 ربيع الثاني 1441

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أخبار

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

الأحد 3 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

مشاركة دولية واسعة في مهرجان "سينما الحقيقة" الـ13 بطهران

الوقت-يشهد مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية بنسخته الثالثة عشرة مشاركة دولية واسعة بنخبة من الأفلام الوافدة من 39 بلدا من مختلف أنحاء العالم.

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الوقت-يشهد مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية بنسخته الثالثة عشرة مشاركة دولية واسعة بنخبة من الأفلام الوافدة من 39 بلدا من مختلف أنحاء العالم.

ومن أكبر المشاركين لهذا العام في "سينما الحقيقة" دول أوروبا وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا حيث يستعرض المهرجان نخبة الأفلام التي عرضها مهرجان ميلينيوم البلجيكي.

وسيتم عرض 55 فيلما وثائقيا من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم بعدّة أقسام في مهرجان هذا العام، وتصدرت الأفلام الالمانية القائمة بثمانية أعمال وثائقية.

بينما احتلت الأفلام الفرنسية المرتبة الثانية بعد الأفلام الألمانية، حيث تشارك بـ7 أفلام وثائقية. كما تشارك كل من ايطاليا و أميركا بـ6 أفلام في المهرجان المختص بالأفلام الوثائقية.

وأكد منظمو المهرجان أن فعاليات هذا العام، والتي ستنطلق في الفترة من 9 حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول القادم بطهران، ستشمل أقساما وجوائز ملفتة.

وأقسام المهرجان تتفرع الى "المسابقة المحلية، المسابقة الدولية، جائزة الشهيد آويني (المقاومة، الثورة الاسلامية والدفاع المقدس ضد نظام صدام)، مسابقة الأفلام الوثائقية الخلاقة، الأقسام الفرعية المحلية والدولية، سوق الافلام الوثائقية الدولي، ورشات العمل التخصصية، إحياء ذكرى كبار السينما الوثائقية".

ويهتم المهرجان بالأفلام الوثائقية والتسجيلية، ويعدّ أحد أعرق المهرجانات في الشرق الأوسط ومن أوائل المهرجانات التي تهتم بأفلام الواقع والحقيقة وهي الصفة التي حملها اسم المهرجان (سينما الحقيقة).

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة لسينما الحقيقة، ان سبعة أفلام من منطقة البلقان، تعرض في قسم "الآفاق" غير التنافسي من المهرجان وهي:

"الألعاب المنزلية" للمخرجة أليس كوفالينكو / من أوكرانيا، فيلم "الوالد الجاسوس" للمخرجين غينتس جروبي وياك كالمي من إنتاج مشترك بين لاتفيا وألمانيا واميركا، فيلم "تجديد الجيل" للمخرج أمير كابيتانوفيتش من البوسنة والهرسك، فيلم "توت العليق البري" للمخرجتين ماريانا فاس وهدى بودمارسكي من إنتاج مشترك بين رومانيا والمجر والبرتغال، فيلم "الشمس تغرب في الشرق" من إخراج ألكساندر بلينسكي وآني دافيديتي من ليتوانيا، فيلم "الفعل و رد الفعل" للمخرج نون هيترش من كرواتيا، فيلم "الخالد" للمخرجة سانيا أوكابكينا من إستونيا ولاتفيا.

ويستعرض المهرجان أيضا من خلال قسم "في مرآة المهرجانات" الفرعي سبعة من الأفلام المنتخبة بمهرجان ميلينيوم البلجيكي، من ضمن: "آرئو" للمخرج تاتو مورنو من الأرجنتين، "أهلا بكم في سودوم" من إخراج كريستين كرونس وفلورين وايغن‌زامر من النمسا وغانا، "لون الحرباء" للمخرج الألماني آندرس لوبرت، "إمرأة في الأسر" للمخرجة برنادت توزا مشاركاً من المجر وألمانيا، "كل الأشياء في الجانب الآخر" للمخرج ميلا تورايليج وإنتاج مشترك بين صربيا وفرنسا وقطر، "القلب الحجري" من إخراج كلير بيه وأوليفيه جوبار من فرنسا، "ليس مظلما بعد" للمخرج فرانكي فنتون من إيرلندا.

كما سوف تشارك المخرجة زلاتينا روسوا مديرة مهرجان ميلينيوم البلجيكي كضيف شرف بهذه الدورة من مهرجان "سينما الحقيقة" الإيراني.

وتنطلق فعالیات النسخة الثالثة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية من 9 حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول القادم بإدارة "محمد حميدي مقدم" (مدير مؤسسة دعم وترويج السينما الوثائقية بايران) في مجمع تشارسو السينمائي بالعاصمة طهران.

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