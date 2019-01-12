بايدن: ترامب يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي

الوقت-رأى نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أن بقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير في هوية الأمة الأميركية.

بايدن وفي تغريدة له على تويتر، أكّد أن جلسات الاستماع الخاصة بعزل ترامب ستنتهي إلى أنه يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وأن كل يوم يبقى فيه داخل البيت الأبيض يمثل خطورة على أميركا، مشدداً على أن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته التي تخدم الأثرياء وهم لا يشعرون ببقية الأميركيين.

وتوعّد مجلس النواب الأميركي في أكثر من مرة بالاستمرار في إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكّد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ادم شيف أن لا شيء أكثر خطورة من رئيس يعتقد أنه فوق القانون.

ويقيم البيت الأبيض جلسات مجلس النواب العلنية حول ما بات يعرف بقضية "أوكرانيا غيت"، ويوجّه الديمقراطيون فيها اتهامات للرئيس الأميركي تربط بين تقديم واشنطن مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا، وفتحها تحقيقاً حول شبهة فساد تتعلق بهانتر ووالده جو بايدن.

وإذا ما ثبتت على الرئيس "جرائم ومخالفات قصوى" هناك إمكانية أن يعزل ولكن العملية ليست بهذه السهولة، فمسار العزل يبدأ أولاً من مجلس النواب حيث يجب توفير غالبية بسيطة للنجاح في التصويت للعزل أي 218 صوتاً، والديمقراطيون اليوم يشغلون 233 مقعداً من 435 مقعداً وعليه فإن الفوز هنا سهل، لكنّ المرحلة الثانية أي المحاكمة في مجلس الشيوخ تستلزم تصويت غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وللديمقراطيين هنا المستمرين في دعم ترامب 47 مقعداً من أصل 100.

وفي مفارقات التاريخ الأميركي أن تجربتين مشابهتين وصلتا إلى باب مجلس الشيوخ وحصدتا الفشل. أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلنتون عام 1998، أما ريتشارد نيكسون فاستقال عام 1974 بسبب فضيحة ووترغيت قبل عزله. ولا مؤشرات أن الرئيس الأميركي الحالي قد يقدّم استقالته، لا سيما أنه يسخر على طريقته من جلسات مجلس النواب العلنية، ويكرر دائماً إنه لم "يرتكب أيّ مخالفة".