رئيس الوزراء البريطاني يتعهد إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد

الوقت-تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد. قرار جونسون جاء بعدما طعن مدان سابق بالإرهاب خرج من السجن بإطلاق سراح مشروط، شخصين حتى الموت وجرح 3 عند جسر لندن، في اعتداء تبناه تنظيم داعش.

ورأى زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن أن حادثة الطعن على جسر لندن تمثل هجوماً علنياً على الجميع، مشدداً على ضرورة التمسك بهوية المجتمع الديمقراطي التي يسعى البعض إلى طمسها، وفق تعبيره.

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إنها تحقق في تقارير عن دوي انفجار شمالي لندن. وفي تغريدة لها على توتير، قالت شرطة لندن إنها على إطلاع بتقرير حول دوي انفجار في منطقة شمالي لندن، مضيفة إنه لا يوجد تقارير عن حدوث إنفجار، ولفتت الشرطة إلى أنها تحقق في الحادث، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الجمعة أن رجلا يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً كان قد طعن عدداً من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضاً، وأكّدت الشرطة أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف العاصمة البريطانية، وأكّدت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش أن الهجوم الذي وقع عند جسر لندن نفذه أحد مقاتلي التنظيم، ويدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاماً، ولم ترفق الوكالة خبرها بأّي دليل. وبحسب داعش، فالهجوم نفذ استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم.