سريع: إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع بمحافظة حجة

الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة في حيران بمحافظة حجة مساء أمس السبت.

وذكر أنّ طائرة الاستطلاع المقاتلة استُهدفت بصاروخ أرض-جو وسيتم الكشف عنه لاحقا.

وفي التفاصيل، أشار سريع إلى أنّ طائرة الاستطلاع المقاتلة التي تم إسقاطها صينية الصنع واسمها Wing Loong.

وقال إنّ "سماء اليمن لم تعد مستباحة بعد اليوم وعلى الاعداء أن يحسبو ألف حساب عند دخولهم أجواء اليمن".

من جهته، علّق رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي على إسقاط الطائرة الصينية الصنع بالقول إنّ "الغريب في الموضوع نفي السفارة الصينية بيع هذه الطائرات خلال العداون الأميركي السعودي الإماراتي لهم"، مضيفاً "وهو عكس الموقف الصيني المعلن الرافض للعدوان".

وفي وقت سابق، كشف الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستهداف وإسقاط مروحية "الأباتشي" السعودية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال، أمس الجمعة، إن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية اباتشي سعودية بصاروخ أرض – جو".

وأضاف "تم إسقاطها في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، وقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".