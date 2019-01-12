عشائر ذي قار تسيطر على المدينة منعاً لتسلل عناصر شغب

الوقت-أفادت وسائل اعلام عراقية بإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد رميهم بزجاجاتٍ حارقة من قبل مجهولين وسط مدينة كربلاء.

إلى ذلك فرضت عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق سيطرتها على مداخل المحافظة بعد توارد الأنباء عن نية مجموعات وصفوها بالمنحرفة بالدخول إلى المدينة.

العشائر طالبت القوات الأمنية بإغلاق منافذ المحافظة واعتذرت من عشائر محافظات العراق الأخرى لهذا الإغلاق لأسباب أمنية.

وكانت المدينة قد شهدت توتراً بفعل تطويق أبنائها مقر قيادة الشرطة في الشامية برغم مناشدات منسقي التظاهرات بضرورة الاكتفاء بالتظاهر من دون اقتحام أو حرق لأي من دوائر الدولة.

وفي النجف طالب المحافظ لؤي الياسري الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لايقاف نزف الدم في المحافظة.

الياسري طالب بفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها المدينة.

وفي اتصالٍ هاتفي بمحافظ النجف أكد الرئيس العراقي برهم صالح أنه ستكون هناك حلول ناجعة لما يحدث في النجف وأن الرئاسة تتابع الأزْمة على أعلى المستويات.