الإمارات وأسلوب إطباق الخناق الصامت

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 3 ربيع الثاني 1441

إخترنا لكم

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي"

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي" الوقت- إذا فشل البرلمان العراقي في اتخاذ مبادرة لحل الازمة في العراق، فإن استقالة "عبد المهدي" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حدة ووتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في هذا البلد، ولكن إذا تمكن البرلمان من أخذ زمام المبادرة، فإنه سوف يتمكن من المُضي قُدما في مساره الطبيعي.

التحقيق في زوايا زيارة "مايك بنس" إلى العراق والحقد الدفين على طهران وقوات الحشد الشعبي الوقت- إن الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي "مايك بنس" للقاعدة الأمريكية الواقعة في منطقة "عين الأسد" غرب العراق ثم زيارته لمدينة "أربيل" الكردية وتجاهله السيادة العراقية، كشفت عن زوايا وأبعاد مؤامرات خطيرة تحاك في الخفاء ضد قوات الحشد الشعبية العراقية وضد طهران.

محاولات أمريكا لإنقاذ عملية التسوية العربية من الغيبوبة إنتشار الصحوة الإسلامية في المنطقة والانتفاضات الشعبية في العالم العربي على مدى العقد الماضي، وكذلك الانتصارات الواسعة النطاق للمقاومة الإسلامية في المنطقة، لا سيما نجاحات فصائل المقاومة في غزة ولبنان ضد الصهاينة، قد ترکت آثارها في خفض النزوع إلى التسوية مع الصهاينة لدی الرأي العام للشعوب العربية والإسلامية.

هذه هي تحليلات مراكز الدراسات الأمريكية بشأن الأحداث في لبنان حذرت العديد من مراكز الدراسات الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية من اندلاع حرب أهلية في لبنان، واعتبرتها جزءاً من خطط الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني والأنظمة العربية في المنطقة.

الوفاء لشعب مظلوم... رياضي أردني يرفض مواجهة لاعب صهيوني الوقت- رفض اللاعب الأردني "محمد وصفي عيد" مواجهة اللاعب الاسرائيلي وذلك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.

أخبار

الجيش السوري يحبط هجوماً على مواقعه في ريف إدلب

الجيش السوري يحبط هجوماً على مواقعه في ريف إدلب

الوقت-أحبط الجيش السوري هجوماً جديداً شنه تنظيما "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" على مواقعه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأفشل أي خرق باتجاه النقاط العسكرية، بالإضافة إلى تدمير دبابتين وآليات أخرى.

إسرائيليون يعتدون على رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي الوقت-قام مستوطنون إسرائيليون متطرفون بالاعتداء على رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة في الكنيست، النائب أحمد الطيبي.

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد الوقت-تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة النظر بآليات تنفيذ الأحكام القضائية في البلاد. قرار جونسون جاء بعدما طعن مدان

سريع: إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع بمحافظة حجة الوقت-أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة في حيران بمحافظة حجة مساء أمس السبت.

عشائر ذي قار تسيطر على المدينة منعاً لتسلل عناصر شغب الوقت-أفادت وسائل اعلام عراقية بإصابة تسعة عناصر من الشرطة بعد رميهم بزجاجاتٍ حارقة من قبل مجهولين وسط مدينة كربلاء.

نظرة على محاور تعزيز العلاقات بين تركمانستان والبحرين الوقت - كانت زيارة ملك البحرين إلى عشق آباد في بداية عام 2019 نقطة التحول في تعزيز العلاقات بين تركمانستان والبحرين حيث تم تعزيزها من خلال عقد عدة جولات من المشاورات السياسية بحضور وزيري الخارجية في تركمانستان وعقد المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في المنامة.

ليفربول ينجو من فخ برايتون بهدفين الوقت- فاز ليفربول على ضيفه برايتون (2-1)، في مباراة مثيرة، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريال يعتلي الصدارة مؤقتا بثنائية الوقت- اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة بفوزه، السبت، على مضيفه ألافيس 2-1، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الليغا.

الإمارات وأسلوب إطباق الخناق الصامت الوقت- قلما نسمع في الاعلام عن كيفية تعاطي السلطات الاماراتية مع شعبها ومع بقية الجنسيات التي تعيش على اراضيها، لكن اذا بحثنا في تفاصيل هذا الأمر ومدى "الحرية" التي تسمح بها ...

امرأة أخفت جثة زوجها بالثلاجة 11 عاما الوقت- خلال عملية فحص روتينية لموظفي الرعاية الاجتماعية على منزل ضمن شقق "ريمنغتون بارك" للمتقاعدين في ولاية يوتاه الأميركية، اكتشف الفريق ما يعتقدون أنه جريمة "مروعة".

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم لهذا العام الوقت- قالت وزارة التموين المصرية إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.

نهاية معاناة امرأة افريقية رُجمت بسبب "وجهها" الوقت- نجحت عملية إزالة ورم عملاق من وجه امرأة عمرها 23 عاما، بعد أن رجمها أشخاص في قريتها ببوركينا فاسو، إفريقيا، اعتقادا منهم أنها ممسوسة (أو مسكونة).

خبير إيراني للوقت: العراق أصبح على مفترق طرق عقب استقالة "عبد المهدي" الوقت- إذا فشل البرلمان العراقي في اتخاذ مبادرة لحل الازمة في العراق، فإن استقالة "عبد المهدي" يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حدة ووتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في هذا البلد، ولكن إذا تمكن البرلمان من أخذ زمام المبادرة، فإنه سوف يتمكن من المُضي قُدما في مساره الطبيعي.

6 صواريخ صغيرة من غزة تكلف "إسرائيل" 140 ألف دولار! الوقت-كشف موقع إسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي في دولة الاحتلال، المعروفة باسم "القبة الحديدية"، أطلقت عدة صواريخ تبلغ قيمتها

موراليس يتهم الحكومة المؤقتة بارتكاب "إبادة جماعية" الوقت-اتهم الرئيس البوليفي ايفو موراليس الحكومة المؤقتة بارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل 32 شخصاً معظمهم من أنصاره، برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات رافضة للانقلاب.

المشاط يرحب بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب على اليمن

رئيس فنزويلا يأمر الجيش بالتعبئة العامة الوقت-قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه أصدر أمراً بتعبئة وحدات الجيش؛ على خلفية حصوله على معلومات تشير إلى أن كولومبيا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة تعدان لأعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

الحشد الشعبي: لم نشترك بأية عملية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف الوقت-أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق بياناً أكدت فيه عدم اشتراك قواتها في أية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف داخل المدن.

لحود: عودة الحريري لمنصبه سيكون هدفه إنهاء المقاومة! الوقت-رأى الرئيس اللبناني الأسبق، إميل لحود، خلال حوار له مساء أمس مع قناة الميادين اللبنانية، أن "أكبر خطأ" هو عودة رئيس الوزرا

غارات على غزة.. واستشهاد طفل برصاص الاحتلال الوقت-أفادت قنوات اعلامية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي شنّت فجر اليوم عدة غارات على شمال القطاع.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الإمارات وأسلوب إطباق الخناق الصامت

الأحد 3 ربيع الثاني 1441
 
 
 
 
 
الإمارات وأسلوب إطباق الخناق الصامت
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قلما نسمع في الإعلام عن كيفية تعاطي السلطات الإماراتية مع شعبها ومع بقية الجنسيات التي تعيش على أراضيها، لكن اذا بحثنا في تفاصيل هذا الأمر ومدى "الحرية" التي تسمح بها الامارات لهؤلاء بالتعبير عن آرائهم سنكون امام حقيقة صادمة تفيد بأن الامارات تمارس رقابة خانقة على الجميع وكل ما يجري الحديث عنه حول قبول الرأي الآخر ليس سوى مجرد وهم وما فعلته السلطات مع المعارض أحمد منصور خير دليل على ذلك.

تحاول الإمارات بكل ما أوتيت من مال واعلام أن تظهر نفسها للعالم بأنها ارض التسامح إلا أن القبضة الأمنية المحكمة على جميع مفاصل الحياة لا توحي بذلك، على الرغم من أن حاكم الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اعلن أن العام 2019 مخصّصٌ لـ"ترسيخ الإمارات عاصمة عالمية للتسامح". وعندما زار البابا فرنسيس الإمارات في مطلع شباط/فبراير الماضي في إطار مسعى لإظهار التواصل بين الأديان، صرّح رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات لن تسمح بـ"التعصّب الأيديولوجي والثقافي والديني". من الواضح أن هذا الإعلان لا يشمل تقبُّل المعارضة السلمية.

وتظهر البرامج الحكومية المتتالية التي يطبقها النظام الإماراتي في الدولة حدة نهجه القائم على تكريس القمع والمراقبة الأمنية الصارمة.

مؤخراً أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن تطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الحالي، وفقاً لخطة تطبيق وضعت سابقاً، لتشمل كل الإمارات.

وتستهدف الخطوة، حسب مزاعم الداخلية، "تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة".

لكن ناشطين حقوقيين في الإمارات يتساءلون باستهجان حول كيفية تحقيق "السعادة" من خلال سيطرة أمنية لا تستهدف الجنائيين وإنما تستهدف الناشطين السلميين فقط وإخضاعهم للرقابة والتجسس عليهم بطريقة علنية.

وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركّب أساور إلكتروني للمراقبة عليهم بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادراً على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بُعد.

وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية، فإنها تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة، على حد تعبير الداخلية التي يتورط كبار ضباطها بتعذيب معتقلي الرأي والذين ترفض السلطة التنفيذية إجراء أي تحقيق في أكثر من 200 بلاغ تعذيب ارتكبتها الداخلية.

وسبق أن أعلنت مراكز حقوقية خليجية أنواع التعذيب وأسماء المتورطين بدءاً من الضباط الصغار وحتى وزير الداخلية نفسه.

ويؤكد ناشطون أن هذه الأجهزة والأساور تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وانتقاصاً من كرامته كونها تقوم بتتبع الناشطين من مدونين وحقوقيين والذين لا يشكلون أي خطورة على الأمن والاستقرار.

في سياق قريب نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي “الدورة الثانية” لملتقى “أعرف حقوقك” للمعلمين التربويين لمعرفة حقوق الطفل. وهذا الملتقي يفترض أن يُقام لكل فئات المجتمع لمعرفة “الحكم الرشيد” والمشاركة السياسية.

لكن مثلما تنشر وسائل الإعلام الرسمية بشكل دائم الواجبات على المواطنين، -والولاء وارتباطه بالسكوت على الحقوق، مع أن الولاء لقيادة البلاد والدولة بعيد كل البعد عن مطالبة شخص بحقوقهم- يطالبها ناشطون بنشر حقوق المواطنين وواجبات السلطات وحدود الأجهزة الأمنية مع المجتمع.

وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة القيام ببرنامج التوعية بحقوق الطفل، وفرضه "كمادة تعليمية تدرس إلزاميا في منهاج دولة الإمارات، كما أوصوا بإنشاء موقع الكتروني تفاعلي في الإمارات خاص بحقوق الطفل يتضمن مواد تدريبية وانشطة عملية متنوعة".

أما من جانب المجتمع وحقوقه، فإن الحقوق الأساسية للمواطنين والتوعية بها لا تقوم بها السلطة، بل منظمات المجتمع المدني وهذه المنظمات والجمعيات محظورة في الإمارات بشكل كامل. وما يحتاجه المجتمع بشكل عاجل هو أن يفهم جهاز الأمن حقوق المواطنين ويوقف حملته المسعورة ضدهم.

وليس بجديد الحديث عن توعية الطلبة بمعرفة الحقوق، حيث تذهب معظم النُظم الدولية إلى التوعية بالانتخابات ودور المجتمع في صناعة النهضة السياسية للدولة في المناهج وفي زيادة وعيّ الطلبة في المراحل الثانوية، مع تشجيع الطلبة على الانتقاد والسؤال، وقيام المسؤولين والمعلمين بالرد.

ففي الإمارات يحظر على المواطنين حتى الانتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي، في وقت تروج فيه السلطات الأمنية لتقديم المجتمع الإماراتي بصفته جاهل سياسياً، مع أن ذلك عارٍ عن الصحة تماماً.

فالإماراتيون ضمن أفضل المجتمعات يملكون ثقافة سياسية، ويتابعونها بشكل جيد، ومع مصادر المعلومات والأخبار المفتوحة وغياب القناة والإذاعة ومصدر المعلومات الواحد الذي يغذيه جهاز الأمن، فإن الثقافة السياسية توسعت وأصبحت واقعاً ملموساً يطلب من السلطات التعامل معه باحترام وتقدير وليس فرض ثنائية القمع والترهيب.

وأكبر دليل على ذلك حصول الإمارات ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2018 ضمن "معيار الثقافة السياسية على (5) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية"

ليس المواطن العادي من يحتاج لمعرفة حقه والسماح بممارسته، بل أيضاً “يحتاج أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) مع بداية دورته الجديدة إلى معرفة حقوقهم كأعضاء وممارسة أدوارهم كما يريدها أبناء الإمارات لا التي يريدها جهاز الأمن والسلطة”. فحتى انتخاباتهم جرى منعهم من الحديث في أي شأن سياسي.

وهو انعكاس سلبي فحق "المواطن" وحتى "الطفل" في التعبير عن الرأي محظورٌ في الدولة ويتعرض من ينتقدون لويلات السجون والتعذيب ويعاملون بانتهاكات مستمرة حتى بعد إصدار أحكام سياسية. لذلك فإن على جهاز الأمن أن يعرف “حقوق المواطنين” ويوقف انتهاكاته بحقهم.

تكشف مكانة دولة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي حقيقتها كدولة استبدادية تمارس القمع والتعسف وتنتهك حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية.

في مؤشر الديمقراطية الدولي لعام 2018 احتلت الإمارات المرتبة 147 من أصل 167 دولة، ضمن قوائم الدول الاستبدادية، ما يعني أن الديمقراطية تكاد تكون معدومة تماماً.

وضمن ذات المؤشر حصلت الإمارات ضمن معيار "العملية الانتخابية والتعددية" على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.57) من (10)، وفي المشاركة السياسية (2.2) من (10)، والثقافة السياسية (5) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية. وفي الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10).

ويحرم النظام الإماراتي مواطني الدولية من المشاركة في صنع القرار السياسي والإداري والخدماتي ويحظر قدرة المجتمع على محاسبة الأخطاء والعثرات وفساد المسؤولين، وليس تحسين السمعة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامارات قمع ال نهيان مقالات ابوظبي دبي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء