المشاط يرحب بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب على اليمن

الوقت-رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وأضاف المشاط في كلمة له بمناسبة العيد الـثاني والخمسين للاستقلال، أن المراجعة الشاملة لكل الأخطاء والالتزام باحترام اليمن هما من أول شروط الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنه لا مجال للاستقرار ما لم يحتكم الجميع لشروطه وأسسه.

كما رحب المشاط بالمبادرة التي أفضت إلى تحرير الأسرى اليمنيين لدى التحالف، داعياً إلى المزيد من هذه المبادرات الإيجابية، ومواصلة العمل على تحقيق التقدم في هذا الملف وغيره من الملفات الإنسانية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أمس الجمعة أن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية أباتشي سعودية بصاروخ أرض - جو"، مضيفاً بأنه "تم إسقاطها في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، وقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

وأشار إلى أن العملية تمت بتقنية جديدة سيكشف عنها لاحقاً.