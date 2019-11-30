رئيس فنزويلا يأمر الجيش بالتعبئة العامة

الوقت-قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه أصدر أمراً بتعبئة وحدات الجيش؛ على خلفية حصوله على معلومات تشير إلى أن كولومبيا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة تعدان لأعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

وأضاف مادورو، خلال اجتماع مع عمال النقل، أمس الجمعة: "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تعدان لاستفزاز آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا. ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

وتابع الرئيس أن الهدف من الاستفزازات التي تعد على الحدود مع بلاده هو صرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا.

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ"غوايدو" رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.