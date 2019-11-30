الحشد الشعبي: لم نشترك بأية عملية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف

الوقت-أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق بياناً أكدت فيه عدم اشتراك قواتها في أية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف داخل المدن.

وقالت الهيئة في البيان إنه "لغاية هذه اللحظة لم تشترك قوات الحشد في أية عملية أمنية ميدانية لحماية المتظاهرين أو التصدّي لأعمال العنف داخل المدن، وأن ما صرّح به بعض المسؤولين في محافظة النجف الأشرف عن أن الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بسبب تصدي "سرايا عاشوراء" أمر عار من الصحة، وما هو إلا تهرّب واضح من المسؤولية تجاه ما يحدث هناك".

ودعت الهيئة المسؤولين السياسيين "لتحمّل مسؤولياتهم، وتجنّب زجّ المؤسسات الأمنية في عمليات تسقيطية تقوم بها بعض وسائل الاعلام المعروفة بعدائيتها للشعب العراقي وتعمل على زرع الفتنة".

يأتي بيان الحشد الشعبي فيما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب استقالته من رئاسة الحكومة الحالية استجابة لطلب المرجعية.